Какой завтра праздник – все о 15 декабря, церковный праздник, что запрещено делать

Какой завтра праздник – все о 15 декабря, церковный праздник, что запрещено делать

15 декабря 2021 – среда. В этот день в 1934 году в подвалах Народного комиссариата внутренних дел УССР расстреляли 28 членов вымышленного чекистами "Объединения украинских националистов", а в 1970 году спусковой модуль, стартовавший с космодрома Байконур, впервые совершил посадку на поверхность планеты Венера.

До Нового года осталось 16 дней.

Какой завтра праздник в Украине и мире

15 декабря в Украине празднуют День работников суда и не забудьте поздравить всех, кто причастен к этому профессиональному празднику. День установлен на официальном уровне, но не является выходным в национальном календаре. Праздник есть возможность воздать честь тем, кто несет ответственность за справедливость в нашей стране. Идея отмечать день возникла в 2000 году, когда президент Украины подписал указ о внедрении "Дня работников суда".

15 декабря празднуют День чая / Pexels

Каждый год 15 декабря также празднуется День чая. Это неофициальный праздник, который первоначально возник только в тех странах, где производят популярный напиток (Индия, Бангладеш, Вьетнам, Шри-Ланка, Непал, Кения, Уганда и другие). Наиболее ярко День чая празднуют в Индии и Шри-Ланке. Международный статус праздник получил в 2005 году. А датой празднования выбрали день, когда была принята Всемирная Декларация Прав работников чайной индустрии. Цель праздника в привлечении внимания общества к проблемам, возникающим при продаже этого напитка.

Также 15 декабря празднуют День Заменгофа. Это международный праздник, который по всему миру празднуют носители языка эсперанто (искусственный язык, созданный в 1887 году). Дату выбрали в честь дня рождения основателя языка Людвика Замергофа. А вот как звучит речь эсперанто:

Какой завтра праздник еще в мире:

Фестиваль Королевства на Арубе;

День Билля о правах человека в США;

День королевства в Нидерландах;

День пастуха кошек;

День возвращения домой в Олдерне.

Какой завтра, 15 декабря, церковный праздник

15 декабря - день памяти пророка Авакума / Pexels

15 декабря в церковном календаре – день памяти пророка Аввакума. Жил в крае Иудейском. За свое благочестивое и благотворительное имя получил от Бога умение видеть будущее. Именно Аввакум предсказывал порабощение Иерусалима, разрушение храмов, убийства людей. Предстоящие беды глубоко разочаровали пророка. Когда царь Халдей Навуходоносор с силой прошел по Иерусалиму, Аввакум убежал и жил на чужбине. Возвратился на родину только после того, как Иерусалим покинул царь.

Самое большое чудо случилось с пророком, когда он нес обед жнецам. Аввакум увидел Ангела Господня, который сказал ему дать пищу пророку Даниилу, томившемуся в то время в темнице в Вавилоне. Ангел также перенес пророка в Вавилон.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 15 декабря

Какие завтра именины: Савва, Афанасий, Соломон, Андрей, Борис, Иван, Владимир, Кирилл, Матвей, Степан, Сергей, Николай, Тамара, Мирра, Мария, Маргарита.

Талисманом людей, рожденных 15 декабря, является гиацинт. В древности этот камень был любим во многих странах мира. Особенно его чтили греки. Он считался символом мужской красоты и силы. Название свой камень получил в честь юного сына царя Спарты – Гиацинта, известного своей красотой.

В этот день родились:

1804 год – украинский математик Виктор Буняковский;

1832 год – французский архитектор, инженер-строитель Александр Густав Эйфель;

1883 год – украинская художница, мастер декоративной росписи Анна Собачко-Шостак;

1890 год – бандурист-виртуоз с мировой славой Василий Емец;

1958 год – украинская издательство, писательница, публицистка Соломия Павлычко;

1996 год – украинский футболист Александр Зинченко.

Что нельзя делать в этот день

15 декабря старайтесь не унывать, не плакать и не вспоминать прошлое.

Не стоит поднимать найденные на земле вещи.

Старайтесь не говорить слишком много.

Народные приметы и традиции 15 декабря

Если 15 декабря ярко светят звезды, скоро будет мороз / Pexels

Среди наших предков существовало немало интересных примет на завтрашний день:

смотрели, какой сегодня день: если стоит плохая погода, такой она будет вплоть до 30 января;

если 15 декабря ярко светят звезды, скоро будет мороз;

вокруг луны виден темный круг – будут метели.

15 декабря молодые незамужние девушки традиционно устраивали тихие посиделки, на которых было принято вышивать и рассказывать разные истории. А ведь семейные женщины в этот день проводили народные ритуалы, чтобы дети ночью не плакали.

Прогноз погоды на завтра, 15 декабря

Завтра, 15 декабря, в Киеве без осадков, небо покрыто облаками. Во Львове будет держаться облачная погода. А вот в Одессе ожидается дождь. В Харькове дождь будет идти только с утра, к обеду он должен закончиться.

В Киеве температура воздуха поднимется до +2 градусов. Во Львове ожидается +1. В Одессе до +4, а в Харькове столбик термометра покажет +2.

Памятные даты 15 декабря

15 декабря 2020 года под Верховной Радой митингуют представители движения SaveФЛП / УНИАН

В этот день год назад под Верховной Радой митингуют представители движения SaveФЛП, а на Шулявском мосту падают электроопоры.

Календарь важных событий в Украине и мире за 15 декабря: