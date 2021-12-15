Какой завтра праздник – все о 16 декабря, церковный праздник, что нельзя делать

Какой завтра праздник – все о 16 декабря, церковный праздник, что нельзя делать

16 декабря 2021 – четверг. В этот день в 1637 под селом Кумейки (Черкасская область) происходит бой между польско-шляхетским войском Николая Потоцкого и восставшими нерегистровыми казаками во главе с Павлом Павлюком, а в 1913 году молодой британский актер Чарли Чаплин снимается в своем первом фильме.

До Нового года осталось 15 дней.

Какой завтра праздник в Украине и мире

16 декабря – День мировой тишины и немоты. В этот день нужно стараться поменьше говорить, молиться и задуматься о смысле своей жизни. Дата была выбрана не случайно. Именно в этот день по религиозному календарю – день преподобного Иоанна Молчаливого.

Также 16 декабря празднуют День покорения вершин. Сначала этот праздник был популярен только среди альпинистов, поэтому его праздновали обычно в узком семейном или дружеском кругу. Но сегодня каждый может присоединиться к событию и получить удовольствие от чего-нибудь нового.

16 декабря День всего, что покрыто шоколадом / Pexels

Какой завтра праздник еще в мире:

День всего, что покрыто шоколадом;

День примирения в Южной Африке;

Национальный день зеленого перца в США;

Национальный день спорта в Таиланде;

Национальный шоколадный день в США.

Какой завтра, 16 декабря, церковный праздник

16 декабря - день памяти преподобного Иоанна Молчаливого / pixabay.com

16 декабря в церковном календаре – день памяти преподобного Иоанна Молчаливого. Свое прозвище святой получил потому, что долгое время придерживался обета молчания. После этого Господь наделил его даром исцелять любые болезни молитвой.

Иван родился в 454 году в семье военачальника. Еще в детстве мальчика увлекло Священное писание. Когда его отец умер, большую часть своего приданого Иван раздал беднякам. Остальные деньги пошли на строительство храмов. Сам же мужчина поселился в колонийской церкви. Впоследствии он стал епископом.

После смерти правителя в городе меняется глава. Он старался постоянно вмешиваться в дела Церкви. Именно поэтому Иван решает уединиться в келье лавры Саввы Освященного на целых 4 года. Затем он еще 9 лет живет отшельником в пустыне. Когда Иван получил дар исцеления, он вернулся к людям. Прожил 104 года и скончался спокойной и тихой смертью.

Также 16 декабря – день памяти святого пророка Софония. Больше всего его предсказания – Страшный суд и конец света, которые он пророчествовал еще за 600 лет до рождения Иисуса Христа.

С самого детства мальчик жил по христианским правилам. Он часто видел Бога, разговаривал с ним и понимал его откровение. Уже взрослый Софоний увидел однажды видение разорения Иерусалима и принудительное рассеяние иудеев по миру. Он стал призывать окружающих вернуться к Господу, чтобы таким образом спастись от Страшного суда.

16 декабря в церковном календаре также – день памяти преподобного Саввы Сторожевского. За свою жизнь он стал одним из первых последователей Сергея Радонежского. Говорят, что даже после смерти игумена от его останков излучалась целительная сила. Жизнь Савы является прекрасным примером смирения, духовности и веры в Бога. За эти качества его назначили игуменом обители Успения Божией Матери, а затем – в Сергеевой Лавре. Там он справедливо и мудро правил 7 лет.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 16 декабря

Какие завтра именины: Савва (Савва), Ангел, Варис (Варисий), Гаврило (Гавриил), Мамант, Иван, Неофит, Селевк (Селевкий), Софоний, Феодул, Федор, Алиса, Аделаида, Софония.

Талисманом людей, рожденных 15 декабря, нефрит. Человеку этот камень знаком еще со времен неолита. В бронзовом возрасте нефрит использовали для создания крепкого оружия, амулетов и различных принадлежностей. Особенно сильно камень чтили в древних культурах Тибета, Китая, Египта, Монголии. К примеру, китайцы верили, что нефрит является символом гармонии и чистоты.

В этот день родились:

1770 год – немецкий композитор, пианист, дирижер Людвиг ван Бетховен;

1775 год – английская писательница Джейн Остин;

1866 год – украинский график, живописец, теоретик искусства Василий Кандинский;

1900 год – украинский церковный деятель Анатолий Теодорович;

1928 год – американский писатель-фантаст Филипп Дик;

1946 год – украинский композитор Александр Некрасов;

1952 год – украинский морской офицер и общественный деятель Мирослав Мамчак;

1958 год – актер Львовского драматического театра им. Марии Заньковецкой, народный артист Украины Ярослав Мука.

Что нельзя делать в этот день

16 декабря нельзя ссориться и кричать друг на друга.

Старайтесь не петь громкие песни, а провести этот день в покое и тишине.

16 декабря запрещалось громко разговаривать, праздновать, веселиться.

Не давайте обещаний.

Не следует заниматься самолечением и игнорировать проблемы со здоровьем.

16 декабря запрещаться употреблять алкоголь и жирную пищу.

Народные приметы и традиции 16 декабря

Если 16 декабря птицы низко летают, ждите непогоду / Pexels

Среди наших предков существовало немало интересных примет на завтрашний день:

Также читайте Лучшие детские стихи про зиму для разного возраста

смотрели, какой сегодня день: если звезды светят ярко, то будет метель;

16 декабря птицы громко поют в оттепель;

если на земле уже лежит снег, то на следующий год будет плохой урожай;

если 16 декабря птицы низко летают, ждите непогоду.

16 декабря с утра девушки пытались посмотреть в зеркало. Считалось, что там можно увидеть свою судьбу. Наши предки в этот день старались вести себя тихо и не кричать. Они верили, что нечистая сила может отнять голос. Также верили, что если 16 декабря помолчать, то все несчастья и проблемы уйдут. Верующие всегда отправлялись в храм и там молча молились перед иконой преподобного Иоанна Молчуна. Считалось, что такая молитва может исцелить даже тяжелобольного человека.

Прогноз погоды на завтра, 16 декабря

Завтра, 16 декабря, в Киеве в течение всего дня небо будет покрыто облаками. Вечером возможен мелкий дождь. В Львове облачная погода продержится весь день. Ночью и утром без существенных осадков, а вот днем ​​начнется мелкий дождь, который может закончиться к вечеру. В Одессе дождь будет идти ночью и утром. В Харькове пасмурное утро сменится солнечным днем.

В Киеве 16 декабря температура воздуха прогреется до +3 градусов. В Харькове немного холоднее – до +1. Во Львове днем ​​+3, а ночью до +1. В Одессе температура не поднимется выше +3.

Памятные даты 16 декабря

16 декабря 2020 года Китай удачно доставляет на Землю почву с Луны / Pexels

В этот день год назад Китай удачно доставляет на Землю почву с Луны, а в штаб-квартиры НАТО собирают первый сбор меда.

Календарь важных событий в Украине и мире за 16 декабря: