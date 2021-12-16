Какой завтра праздник – все о 17 декабря, церковный праздник, что запрещено делать

Какой завтра праздник – все о 17 декабря, церковный праздник, что запрещено делать

17 декабря 2021 – пятница. В церковном календаре день великомученицы Варвары. В этот день в 1819 году Симон Боливар становится президентом объединенной страны, получившей название Колумбия, а в 1917 году в Киеве начинает свою работу Всеукраинский съезд советов, созванный по инициативе большевистских организаций.

До Нового года осталось 14 дней.

Какой завтра праздник в Украине и мире

17 декабря в Украине празднуют День работника государственной исполнительной службы. Не забудьте поздравить друзей, знакомых и близких людей с их профессиональным праздником. Праздник был введен президентом Украины в 2009 году. Его цель – показать, что каждый день работники исполнительной службы должны находить законный баланс между интересами разных сторон исполнительного производства.

17 декабря - Всемирный день защиты секс-работниц от насилия и жестокости. А его символ - красный зонтик / Pexels

Также 17 декабря – Всемирный день защиты секс-работниц от насилия и жестокости. Идея ввести такое событие возникла у международной организации Sex Workers Rights Advocacy Network. Дату выбрали после того, как ее предложила известная сексологиня и порноактриса Энни Спринкл. В 2001 г. состоялся Всемирный конгресс работников сексуальной индустрии в Венеции, в ходе которого обсуждали проблемы, которые могут возникать в сфере этой деятельности и искали пути их решения. Также на этом конгрессе был создан символ Международного дня защиты секс-работниц от насилия и жестокости – красный зонтик. Статус международного он приобрел в 2005 году. Каждый год в Венеции 17 декабря проходит Марш красных зонтов в честь события.

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Какой завтра праздник еще в мире:

Годовщина коронации Короля Королевства Бутан;

День святого Лазаря на Кубе;

День присоединения в Бахрейне;

День кленового сиропа в США.

Какой завтра, 17 декабря, церковный праздник

17 декабря - день великомученицы Варвары / commons.wikimedia.org

17 декабря в церковном календаре – день великомученицы Варвары. Он имеет довольно трагическую и печальную историю. Великомученица Варвара была казнена 17 декабря 306 нашей эры. Катом стал ее отец-язычник, не смог принять тот факт, что его дочь исповедует христианство.

Варвара родилась в знатной семье в Малой Азии. В раннем детстве девочка потеряла мать, потому ее воспитанием полностью занимался отец, Диоскор. Варвара отличалась необычайной красотой, поэтому ее долгое время прятали от человеческих глаз. Отец даже построил башню, где жила девушка без возможности покидать ее. Из маленьких окон башни Варвара постоянно созерцала окружающий мир, поражавший ее своей красотой. Вместе с тем девушка часто задумывалась, кто мог создать природу.

Когда девушка вступила в молодой возраст, к ней стали свататься богатые мужчины, но всем отказывала. Отцу Варвара каждый раз отвечала, что не собирается выходить замуж. Чтобы изменить взгляды дочери, Диоскор отпустил ее на улице города, где она и познакомилась с христианами. Варвара услышала рассказы о Едином Боге, тайно приняла крещение как раз тогда, когда совершались постоянные гонения христиан.

Диоскор часто отправлялся по делам в дальние путешествия, покидая свой дом. Однажды в поместье велась большая стройка, и Варвара попросила сделать третье окно, которое она назвала в честь Пресвятой Богородицы. Когда об этом узнал отец, так разозлился, что отвел свою дочь на суд к местному правителю. Диоскор публично отрекся от Варвары, ведь она начала поклоняться христианскому Богу. Правитель долгое время уговаривал девушку подчиниться отцовской воле и снова вернуться к язычеству, однако она отказалась.

Дальше над Варварой начались пытки. Сначала ее избили воловьими жилами, потом растерли раны грубой волосяницей. Случилось чудо и все раны на теле девушки исчезли, однако пытки от этого только усилились. В конце концов собственный отец отрубил Варваре голову.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 17 декабря

Какие завтра именины: Геннадий, Иван, Варвара, Яна, Ульяна.

Талисманом людей, рожденных 17 декабря, является бирюза. Еще наши предки считали этот камень сильным драгоценным оберегом. Натуральная бирюза довольно редкая. Считается, что она способна подарить своему владельцу уверенность в себе, спокойствие и здоровье.

В этот день родились:

1866 – украинский живописец, который создал Общество художников имени Кириака Костанди, Евгений Буковецкий;

1870 год – украинский педагог, общественный и политический деятель Андрей Алиськевич;

1877 год – украинский этнограф, исследовавший народное искусство Украины Данило Щербакивский;

1908 год – украинский славист-языковед, писатель, историк литературы, критик Юрий Шевелев (Шерех);

1975 год – американская актриса украинского происхождения Мила Йовович.

Что запрещено делать в этот день

17 декабря не стоит выходить вечером из дома, особенно если нет срочных дел.

Не ссорьтесь и не злословьте.

17 декабря запрещается стирать, вышивать, шить и заниматься другой домашней работой.

Народные приметы и традиции 17 декабря

17 декабря на деревьях собираются кучки воробьев и чирикают - зима будет теплой / Pexels

Среди наших предков существовало немало интересных примет на завтрашний день:

смотрели, какой сегодня день: если на земле болото, то зима будет красной, как золото;

если в ночь на 17 декабря небо в звездах, придут холода, а если тусклое и слепое – тепло;

на деревьях собираются кучки воробьев и чирикают - зима будет теплой;

на деревьях иней к хорошему урожаю фруктов в следующем году;

если до 17 декабря еще не выпал снег, следует ожидать тёплую зиму, а если уже появился, то она будет холодной и длинной.

Наши предки считали, что какая погода будет на Варвару, то такую ​​стоит ожидать и Рождества. Утром обязательно отправлялись в церковь, чтобы помолиться и попросить здоровья у святой. Особенно молились Варваре бездетные женщины, потому что считалось, что она поможет им забеременеть. Вообще день великомученицы Варвары всегда называли чисто женским праздником, потому именно они выпрашивают у святой хорошей судьбы.

Также уже с 17 декабря начиналась подготовка к зимним праздникам. Девушки часто в этот день занимались гаданием. К примеру, вырезали в саду веточку вишни и ставили ее в посуду с водой. Если на веточках появлялись листики к Рождеству, значит, в следующем году все желания и мечты исполнятся, а незамужняя девушка выйдет замуж.

Прогноз погоды на завтра, 17 декабря

Завтра, 17 декабря, в Киеве облачно. Ночью может пройти мелкий дождь, который к утру закончится. Днем и вечером снова мелкий дождь с мокрым снегом. В Харькове дождь со снегом ожидается в первой половине дня, к вечеру он сменится снегом. В Одессе сильный дождь с утра, который к полудню кончится. Во Львове небольшой дождь со снегом ожидается днем ​​и вечером.

Температура воздуха в Киеве днем ​​+3, ночью не выше +1. В Харькове +1-2. В Одессе ожидается +4. А во Львове +2.

Памятные даты 17 декабря

17 декабря 2020 года в ООН призвали украинские власти улучшить условия труда для работников медицинской сферы / Pexels

В этот день год назад главой Минобразования стал Сергей Шкарлетт, а в ООН призвали украинские власти улучшить условия труда для работников медицинской сферы.

Календарь важных событий в Украине и мире за 17 декабря: