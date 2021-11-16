Какой завтра праздник – все о 17 ноября, день Ангела, что нельзя делать

Какой завтра праздник – все о 17 ноября, день Ангела, что нельзя делать

17 ноября 2021 – среда. В этот день гетман Левобережной Украины Иван Брюховецкий подписал Батуринские статьи с представителями российского правительства, был открыт 160-километровый Суэцкий канал, а в Стэнфордском университете аспирант Билл Инглиш получил патент на компьютерную мышку.

До Нового года остается 44 дня.

Какой завтра праздник в Украине и мире

17 ноября в Украине и мире празднуют Международный день студента (День студента Украины). К сожалению, празднование основано в честь довольно трагического события, которое произошло в 1939 году в Чехии. Во время мирной акции протеста один из студентов был ранен полицией и от полученных травм скончался. Его смерть стала причиной нескольких протестов, прокатившихся по стране и привлекших внимание оккупационных властей. После совещания с Адольфом Гитлером в Чехии закрыли все высшие учебные заведения на 3-летний срок.

17 ноября празднуют Международный день студента / Pexels

Общежития были оккупированы, студентов выводили вооруженные солдаты в пижамах прямо на улицу. Многих отправили в концлагеря, некоторых расстреливали на месте. Именно 17 ноября произошли самые кровавые события этого года. В 1941 году Международным советом студентов было решено сделать этот день памятным. В Украине праздник был введен в 1999 году президентом Леонидом Кучмой.

Также 17 ноября – Всемирный день преждевременно рожденного ребенка. Инициатором создания праздника стал Европейский фонд помощи новорожденным и впервые этот день был отмечен в 2009 году. Первоначально название было другим и звучало "Международный день осведомленности о недоношенности". Но так как с 2010 года к празднованию события присоединились многие страны, было решено его изменить.

Тема преждевременного рождения достаточно важна для любого общества. Согласно статистике, каждый десятый ребенок рождается недоношенным. Цель праздника – предоставлять всю необходимую информацию о данной проблеме.

Ежегодно 17 ноября в мире – Всемирный день борьбы против хронического обструктивного заболевания легких (ХОБЛ). Этот день создала глобальная инициатива по борьбе против данного заболевания. ХОБЛ отличается постоянным ограничением воздуха, поступающего в дыхательные пути. Основные причины: табачный дым, инфекции, загрязненность воздуха.

В третью среду ноября празднуется Всемирный день географических информационных систем. В этом году он выпадает на 17 ноября. Появился этот праздник еще в 1999 году, хотя даже сегодня о нем немногие знают. Географическая информационная система – компьютерная система, с помощью которой можно собирать, использовать, хранить, редактировать, отображать и анализировать пространственные данные со всей необходимой информацией.

Какой завтра церковный праздник

17 ноября – день памяти святых мучеников Никандра епископа Мирского и Ермея (пресвитера) / pixabay.com

17 ноября – день памяти святых мучеников Никандра епископа Мирского и Ермея (пресвитера). Согласно преданию, Ермей и Никандр учились у святого Тита, а он был учеником апостола Павла. Через проповеди они обратили многих людей в христианскую веру. Правители, все еще поклонявшиеся идолам, узнали про двух проповедников. За это Никандра и Ермея схватили и мучили, уговаривая отказаться от веры. Они не отреклись от Христа, за что поплатились жизнью.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 17 ноября

Какие завтра именины: Илья, Александр, Иван, Порфирий, Семен, Степан, Федор, Фаина.

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Талисманом людей, рожденных 17 ноября, является бирюза. Название произошло от французского слова "turquoise" и означает "турецкие камни". Наши предки чаще, чем любому другому камню, приписывали бирюзе лечебные свойства. Она является символом духовности и борьбы со злом, богатством и благополучием. На Востоке даже существует поговорка: "Не обеднеет никогда та рука, на которой находится кольцо с бирюзой".

В этот день родились:

1503 год – выдающийся итальянский художник Аньоло Бронзино;

1749 год – французский изобретатель, разработавший метод консервации продуктов (апертизацию), Николя Аппер;

1788 год – украинский актер Михаил Щепкин;

1811 год – профессор Киевского университета, Николай Иванышев;

1901 год – американский режиссер украинского происхождения Ли Страсберг;

1944 год – комедийный актер Дени ДеВито;

1966 год – французская актриса Софи Марсо;

1982 год – украинская писательница София Андрухович;

1989 год – украинский футболист Роман Зозуля.

Что нельзя делать в этот день

Наши предки приметили, что 17 ноября был несчастливым днем, поэтому в народе существовало немало суеверий:

Не стоит ступать на перекресток, ведь в этот день здесь собиралась нечисть, которая могла причинить зло. Если же обойти перекресток не удавалось, то три раза крестились и говорили "Отче наш".

Нельзя выносить деньги, еду и другие вещи из дома, чтобы не потерять счастья.

17 ноября нельзя было праздновать свадьбу или заводить новые знакомства, потому что хорошего результата не будет.

В этот день не давали деньги взаймы, даже если просили ближайшие родственники.

Народные приметы и традиции

Предки верили, что 17 ноября будет плохая погода. / Pexels

Среди наших предков существовало немало интересных примет на завтрашний день:

если мышей больше обычного, зима будет холодной;

на небе молодая луна и выпал снег – скоро она будет таять;

на небе новый месяц – смотрели, какой сегодня день и погода, потому что она будет держаться до декабря;

издалека лес кажется черным – будет оттепель;

вокруг солнца белые круги – будет снежная буря.

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17 ноября над дверью дома рисовали креста с помощью мела, чтобы нечистая сила не проникла внутрь. Также на подоконник насыпали ягоды рябины. Женщины пытались любыми способами удержать мужчину дома, чтобы не пошел к любовнице.

Предки верили, что 17 ноября будет плохая погода. Даже говорили: "Ярема (Иеремий) – сиди дома". Существовало поверье, что в этот день на землю спускается нечистая сила, которая ходит между домами и пытается утащить у людей уголь. Обязательно запомните сон, приснившийся в ночь на 17 ноября. Считается, что он покажет, что нужно остерегаться в жизни.

Памятные даты 17 ноября

17 ноября 2020 года был отменен матч Швейцария – Украина в Лиге наций / Pexels

В этот день год назад был отменен матч Швейцария – Украина в Лиге наций, под Верховной Радой Украины проходили протесты против физических лиц предпринимателей против фискализации бизнеса и карантина выходного дня.

Календарь важных событий в Украине и мире за 17 ноября:

1663 год – заключение так называемых Батуринских статей между гетманом Иваном Брюховецким и московским правительством;

1804 год – в Харькове основан университет;

1869 год – официальное открытие Суэцкого канала (160 км);

1939 год – в Праге прошли протесты студентов и преподавателей против нацистской оккупации;

1948 год – основан Киевтрансгаз;

1959 год – начало изготовления искусственных бриллиантов южноафриканской компанией "Де Бирс";

1966 год – в ночь на 17 ноября был зарегистрирован самый сильный метеоритный дождь;

1969 год – между США и СССР проходят переговоры по ограничению стратегических вооружений;

1970 год – на Луну высаживается "Луноход-1";

1970 год – в Стэнфордском университете аспирант Билл Инглиш под руководством Дугласа Энгельбарта создает компьютерную мышку и получает на нее патент;

1988 год – первой премьер-министром Пакистана становится Беназир Бхутто;

1994 год – в Украине отменена Декларация о суверенитете Крыма.

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