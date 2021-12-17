Какой завтра праздник – все о 18 декабря, церковный праздник, что запрещено делать

Какой завтра праздник – все о 18 декабря, церковный праздник, что запрещено делать

18 декабря 2021 – суббота. В этот день в 1865 году поправка №13 к Конституции США, запрещавшая рабство во всех его формах, была провозглашена основой частью закона, а в 1917 году в Киеве открывают первую высшую школу художественного образования – Украинскую академию искусств.

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Какой завтра праздник в Украине и мире

18 декабря в Украине празднуют День рабочих отдела государственной регистрации актов гражданского состояния (ЗАГС). Поэтому не забудьте поздравить своих родных и друзей, которые выполняют очень важную работу: помогают сменить имя и фамилию, гражданство, оформляют рождение, усыновление и проводят церемонию бракосочетания.

ЗАГС был создан еще в 1917 году, именно 18 декабря. Несмотря на распад СССР, система ведения актов гражданского состояния остается неизменной в Украине и сейчас. У работников достаточно психологически тяжелая и напряженная работа, потому что их деятельность связана не только с радостными, но и крайне печальными событиями в жизни каждого человека.

18 декабря – Международный день мигранта. Он был введен Генеральной ассамблеей ООН для защиты мигрантов и беженцев по всему миру. В этот день проходит ряд мероприятий, направленных на поддержку тех, кто отправился искать лучшую судьбу в чужую страну. Особое внимание всегда уделялось в международной общности беженцам. Это позволяет улучшить их жизнь.

18 декабря - Международный день мигранта / pixabay.com

Когда мигрант прибывает в новую страну, он должен адаптироваться к совершенно иному ритму жизни, привыкнуть к обычаям и традициям. Особенно трудно сделать это тем, кто не знает языка и права. Также серьезной проблемой может стать отсутствие какой-либо поддержки со стороны государства. Чтобы мигранты чувствовали себя лучше, Генеральная ассамблея ООН ввела Международную конвенцию (1990 год), направленную на защиту прав рабочих мигрантов и их семей.

18 декабря также празднуют Международный день арабского языка. Праздник был основан совсем недавно – в 2010 году. А инициатором образования стала Организация Объединенных Наций. Дату празднования избрали в честь принятия решения о включении арабского языка в список официальных языков ООН (1973 год). В 2012 году этот день приобрел международное значение.

Интересный факт: сегодня на арабском языке говорят около 310 млн человек в мире. Также она делится на три отдельных вида: литературный, разговорный и классический (язык Корана).

Какой завтра праздник еще в мире:

День провозглашения республики Нигер;

День штата Нью-Джерси в США;

Национальный день "я люблю мед" в США;

День "Испечь печенье" в США;

Национальный день мафин в Бразилии;

Национальный день сыра Стилтон в Великобритании.

Какой завтра, 18 декабря, церковный праздник

18 декабря - день памяти преподобного Саввы Освященного / commons.wikimedia.org

18 декабря в церковном календаре – день памяти преподобного Саввы Освященного. Всю свою жизнь он посвятил Богу и служению людям. Именно Савва причастен к открытию нескольких монастырей и лавр. Также он основал монастырский Иерусалимский устав.

Родился Савва в Каппадокии в 439 году. Еще в детстве мальчик узнал христианство и в 8 лет решил уйти жить в монастырь святой Флавианы. Постриг Савва принимает в 17 лет. В то же время у него появляется дар чудотворца.

Долгое время Савва путешествовал отшельником. Однажды он увидел просторную пещеру, в которой и решил остаться. Слава о нем была так велика, что вскоре у пещеры образовалась община и люди начали строить лавру. Назвали ее в честь Саввы Освященного.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 18 декабря

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Какие завтра именины: Сергей, Илья, Захарий, Геннадий, Савва.

Талисманом людей, рожденных 18 декабря, гематит. Описание этого камня есть еще в древневавилонском трактате, вышедшем в I веке до нашей эры. Название происходит от греческого слова "haima" - "кровь". В Древнем Риме даже существовала легенда, что гематит можно обнаружить только на местах боевых действий, ведь это застыла кровь.

В этот день родились:

1793 год – украинский писатель, баснописец Василий Маслович;

1892 год – украинский писатель, режиссер, драматург Николай Кулиш;

1876 ​​год – украинский маляр-импрессионист, а по специальности физик-химик Петр Холодный;

1908 год – украинский писатель, племянник Леси Украинки Юрий Косач;

1912 год – Народная архитекторша Украинской ССР, профессор Украинской академии искусств Чмутина Наталья Борисовна;

1921 год – советский киноактер, телеведущий и клоун Юрий Никулин;

1931 год – украинская филологиня и литературовед, активная участница движения шестидесятников, Михайлина Коцюбинская;

1935 год – украинский химик-неорганик, Герой Украины Виктор Скопенко;

1946 год – американский кинорежиссер, продюсер Стивен Спилберг;

1963 год – американский киноактер и продюсер Брэд Питт;

1980 год – американская поп-певица Кристина Агилера.

Что запрещено делать в этот день

18 декабря не рекомендуется планировать важные дела, потому что с ними не заладится.

Нельзя ругаться, если в собственности есть лошадь, так как с ней случится беда.

Не стоит ругаться.

18 декабря беременные женщины пытались не мыть голову, потому что считалось, что ребенок будет много плакать.

Чтобы преподобный Савва Освящен не обиделся, важно этот день провести в молитве.

Народные приметы и традиции 18 декабря

Если 18 декабря в печи огонь красного цвета – до морозов / Pexels

Среди наших предков существовало немало интересных примет на завтрашний день:

смотрели, какой сегодня день: если рыхлый снег начинает таять и появляются пробелы, в ближайшие дни будет потепление;

в печи трещит полено – на сильный мороз;

если 18 декабря в печи огонь красного цвета – до морозов;

если в этот день посвататься, то брак будет счастливым;

дым стелется к непогоде;

белки оставляют гнезда даже в мороз – на оттепели.

В народе 18 декабря называли "Савин день". Согласно народным обычаям, люди в этот день пытались отложить все домашние дела. Поэтому у хозяек был настоящий выходной. Так как на Савву все еще продолжается Рождественский пост, то на столе можно было увидеть только постный борщ, пироги, капусту и яблоки. На удачу под подушку обязательно клали монету.

Прогноз погоды на завтра, 18 декабря

Завтра, 18 декабря, в Киеве ожидается снег, который начнется днем ​​и продлится до самого вечера. В Харькове снег будет идти только ночью и утром. Днем погода будет пасмурной. Облачная погода ожидается в Одессе, но здесь без осадков. Во Львове ночью будет идти мелкий дождь со снегом, который утром сменится снегом.

Температура воздуха в Киеве 0 градусов днем ​​и -2 ночью. В Харькове столбики термометров покажут +1 день. Такая же температура ожидается и во Львове. А вот в Одессе до +2.

Памятные даты 18 декабря

18 декабря 2020 года сервис Zoom объявляет, что на новогодние праздники снимает 40-минутное ограничение бесплатной видеоконференции / Pexels

В этот день год назад президент Владимир Зеленский подписывает закон о социальной защите населения в условиях карантина, а сервис Zoom объявляет, что на новогодние праздники снимает 40-минутное ограничение бесплатной видеоконференции.

Календарь важных событий в Украине и мире за 18 декабря: