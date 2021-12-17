Какой завтра праздник – все о 18 декабря, церковный праздник, что запрещено делать

18 декабря 2021 – суббота. В этот день в 1865 году поправка №13 к Конституции США, запрещавшая рабство во всех его формах, была провозглашена основой частью закона, а в 1917 году в Киеве открывают первую высшую школу художественного образования – Украинскую академию искусств.
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Какой завтра праздник в Украине и мире
18 декабря в Украине празднуют День рабочих отдела государственной регистрации актов гражданского состояния (ЗАГС). Поэтому не забудьте поздравить своих родных и друзей, которые выполняют очень важную работу: помогают сменить имя и фамилию, гражданство, оформляют рождение, усыновление и проводят церемонию бракосочетания.
ЗАГС был создан еще в 1917 году, именно 18 декабря. Несмотря на распад СССР, система ведения актов гражданского состояния остается неизменной в Украине и сейчас. У работников достаточно психологически тяжелая и напряженная работа, потому что их деятельность связана не только с радостными, но и крайне печальными событиями в жизни каждого человека.
18 декабря – Международный день мигранта. Он был введен Генеральной ассамблеей ООН для защиты мигрантов и беженцев по всему миру. В этот день проходит ряд мероприятий, направленных на поддержку тех, кто отправился искать лучшую судьбу в чужую страну. Особое внимание всегда уделялось в международной общности беженцам. Это позволяет улучшить их жизнь.
Когда мигрант прибывает в новую страну, он должен адаптироваться к совершенно иному ритму жизни, привыкнуть к обычаям и традициям. Особенно трудно сделать это тем, кто не знает языка и права. Также серьезной проблемой может стать отсутствие какой-либо поддержки со стороны государства. Чтобы мигранты чувствовали себя лучше, Генеральная ассамблея ООН ввела Международную конвенцию (1990 год), направленную на защиту прав рабочих мигрантов и их семей.
18 декабря также празднуют Международный день арабского языка. Праздник был основан совсем недавно – в 2010 году. А инициатором образования стала Организация Объединенных Наций. Дату празднования избрали в честь принятия решения о включении арабского языка в список официальных языков ООН (1973 год). В 2012 году этот день приобрел международное значение.
Интересный факт: сегодня на арабском языке говорят около 310 млн человек в мире. Также она делится на три отдельных вида: литературный, разговорный и классический (язык Корана).
Какой завтра праздник еще в мире:
- День провозглашения республики Нигер;
- День штата Нью-Джерси в США;
- Национальный день "я люблю мед" в США;
- День "Испечь печенье" в США;
- Национальный день мафин в Бразилии;
- Национальный день сыра Стилтон в Великобритании.
Какой завтра, 18 декабря, церковный праздник
18 декабря в церковном календаре – день памяти преподобного Саввы Освященного. Всю свою жизнь он посвятил Богу и служению людям. Именно Савва причастен к открытию нескольких монастырей и лавр. Также он основал монастырский Иерусалимский устав.
Родился Савва в Каппадокии в 439 году. Еще в детстве мальчик узнал христианство и в 8 лет решил уйти жить в монастырь святой Флавианы. Постриг Савва принимает в 17 лет. В то же время у него появляется дар чудотворца.
Долгое время Савва путешествовал отшельником. Однажды он увидел просторную пещеру, в которой и решил остаться. Слава о нем была так велика, что вскоре у пещеры образовалась община и люди начали строить лавру. Назвали ее в честь Саввы Освященного.
Именины: как назвать ребенка, родившегося 18 декабря
Какие завтра именины: Сергей, Илья, Захарий, Геннадий, Савва.
Талисманом людей, рожденных 18 декабря, гематит. Описание этого камня есть еще в древневавилонском трактате, вышедшем в I веке до нашей эры. Название происходит от греческого слова "haima" - "кровь". В Древнем Риме даже существовала легенда, что гематит можно обнаружить только на местах боевых действий, ведь это застыла кровь.
В этот день родились:
- 1793 год – украинский писатель, баснописец Василий Маслович;
- 1892 год – украинский писатель, режиссер, драматург Николай Кулиш;
- 1876 год – украинский маляр-импрессионист, а по специальности физик-химик Петр Холодный;
- 1908 год – украинский писатель, племянник Леси Украинки Юрий Косач;
- 1912 год – Народная архитекторша Украинской ССР, профессор Украинской академии искусств Чмутина Наталья Борисовна;
- 1921 год – советский киноактер, телеведущий и клоун Юрий Никулин;
- 1931 год – украинская филологиня и литературовед, активная участница движения шестидесятников, Михайлина Коцюбинская;
- 1935 год – украинский химик-неорганик, Герой Украины Виктор Скопенко;
- 1946 год – американский кинорежиссер, продюсер Стивен Спилберг;
- 1963 год – американский киноактер и продюсер Брэд Питт;
- 1980 год – американская поп-певица Кристина Агилера.
Что запрещено делать в этот день
- 18 декабря не рекомендуется планировать важные дела, потому что с ними не заладится.
- Нельзя ругаться, если в собственности есть лошадь, так как с ней случится беда.
- Не стоит ругаться.
- 18 декабря беременные женщины пытались не мыть голову, потому что считалось, что ребенок будет много плакать.
- Чтобы преподобный Савва Освящен не обиделся, важно этот день провести в молитве.
Народные приметы и традиции 18 декабря
Среди наших предков существовало немало интересных примет на завтрашний день:
- смотрели, какой сегодня день: если рыхлый снег начинает таять и появляются пробелы, в ближайшие дни будет потепление;
- в печи трещит полено – на сильный мороз;
- если 18 декабря в печи огонь красного цвета – до морозов;
- если в этот день посвататься, то брак будет счастливым;
- дым стелется к непогоде;
- белки оставляют гнезда даже в мороз – на оттепели.
В народе 18 декабря называли "Савин день". Согласно народным обычаям, люди в этот день пытались отложить все домашние дела. Поэтому у хозяек был настоящий выходной. Так как на Савву все еще продолжается Рождественский пост, то на столе можно было увидеть только постный борщ, пироги, капусту и яблоки. На удачу под подушку обязательно клали монету.
Прогноз погоды на завтра, 18 декабря
Завтра, 18 декабря, в Киеве ожидается снег, который начнется днем и продлится до самого вечера. В Харькове снег будет идти только ночью и утром. Днем погода будет пасмурной. Облачная погода ожидается в Одессе, но здесь без осадков. Во Львове ночью будет идти мелкий дождь со снегом, который утром сменится снегом.
Температура воздуха в Киеве 0 градусов днем и -2 ночью. В Харькове столбики термометров покажут +1 день. Такая же температура ожидается и во Львове. А вот в Одессе до +2.
Памятные даты 18 декабря
В этот день год назад президент Владимир Зеленский подписывает закон о социальной защите населения в условиях карантина, а сервис Zoom объявляет, что на новогодние праздники снимает 40-минутное ограничение бесплатной видеоконференции.
Календарь важных событий в Украине и мире за 18 декабря:
- 1104 год – Никифора I назначили главой Киевской Митрополии;
- 1865 год – поправка №13 к Конституции США, запрещавшая рабство во всех его формах, была провозглашена основой части закона;
- 1890 год – в Лондоне открывают первый в мире метрополитен;
- 1892 год - в Санкт-Петербурге проходит премьера балета Петра Чайковского "Щелкунчик";
- 1917 год – Декрет Совнаркома РСФСР о признании независимости Финляндии;
- 1917 год – в Киеве открывают первую высшую школу художественного образования – Украинскую академию искусств;
- 1920 год - Совнарком УССР принимает постановление "Об учете музыкальных инструментов" (один из нормативных актов, по которым преследовали кобзарей);
- 1940 год – в Третьем Рейхе утверждают директиву № 21 (так называемый "план Барбаросса" о нападении Германии на СССР);
- 1941 год – американским Конгрессом введено цензурирование всей информации, входящей или выходящей за пределы страны;
- 1958 год – американцы проводят первый сеанс передачи голоса через спутник;
- 1972 год – президент США Ричард Никсон отдает приказ о бомбардировках Северного Вьетнама;
- 1991 год – Армения признает независимость Украины;
- 1998 год – впервые за 130 лет Палата представителей Конгресса США начинает слушание по импичменту американского президента (это был Билл Клинтон из-за его сексуального скандала с Моникой Левински);
- 2007 год – Юлия Тимошенко во второй раз становится премьер-министром Украины;
- 2008 год – спекуляции на валютном рынке Украины достигли верха: вслед за межбанком курс гривны в обменных пунктах опустился до отметки около 9,50-10,20 за доллар;
- 2016 – Кабинетом министров Украины принято решение о национализации ПАО “Приватбанк”.