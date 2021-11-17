Какой завтра праздник – все о 18 ноября, церковный праздник, что нельзя делать

18 ноября 2021 года – четверг. В этот день в 1838-м году Тарас Шевченко завершает работу над первым (потерянным) вариантом финальной поэзии "Кобзаря" - "Тарасова ночь", а почти через 100 лет (1928) в Нью-Йорке происходит премьера первого звукового анимационного фильма о Микки Маусе.

До Нового года остается 43 дня.

Какой завтра праздник в Украине и мире

Каждый год 18 ноября в Украине празднуют День сержанта Вооруженных Сил. С 2009 по 2019 год праздник существовал в другом формате и проводился в марте, но Указом украинского президента эту дату изменили. Основная его цель – почтить преданность и поблагодарить за труд старшин и сержантов военного дела, показать их мужество, отвагу и профессионализм. Именно сержанты считаются ключевым звеном в Вооруженных Силах Украины.

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В Европе 18 ноября – Европейский день защиты детей от насилия и сексуальной эксплуатации. К сожалению, сегодня сексуальная эксплуатация и насилие детей страшная реальность. И чаще всего преступление совершает близкий для ребенка человек. Только в 10% случаев органы опеки и полиция узнают о насильственных действиях. Именно для предотвращения таких преступлений Европейское сообщество ввело этот день. Его цель – распространить информацию о сексуальном насилии над детьми. Ведь только тогда можно предотвратить еще большее распространение этой проблемы.

Каждый год третий четверг ноября празднуют Международный день отказа от курения. В 2021 году он приходится на 18 число. День был основан Американским онкологическим обществом в 1977 году. В это время учеными было доказано негативное влияние сигарет на человеческий организм. В Украине статистика тоже довольно неутешительная. Сегодня активных курильщиков около 9 миллионов. Более того, каждый год растет детское курение. Главная цель Международного дня отказа от курения – донести информацию о вредном влиянии этой привычки, чтобы способствовать снижению зависимости от нее.

18 ноября - День рождения Деда Мороза / Pexels

Восточнославянские страны 18 ноября празднуют День рождения Деда Мороза. Конечно, нет документальных подтверждений этого события, но считалось, что в конце ноября уже приходит зима. Сегодня дети привыкли, что Дед Мороз – это хороший старичок, раздающий подарки. Однако в старославянской мифологии он был злым и могучим персонажем. Он приходил ночью и замораживал на смерть домашний скот. Поэтому, чтобы задобрить Мороза, ему приносили жертвы. Иногда даже человеческие.

Также 18 ноября в мире празднуется Международный день философии. Праздник был создан Всемирной организацией ЮНЕСКО в 2002 году, но международным стал только через 3 года. В Украине этот день начали отмечать в 2006 году. Именно тогда в Киевском университете состоялся научный симпозиум. Главная цель праздника – популяризировать философию среди разных слоев населения, поощрить тех, кто интересуется философскими идеями. В этот день ученые собираются, чтобы обсудить глобальные социальные и культурные вопросы.

Какой завтра церковный праздник

18 ноября по религиозному календарю - день памяти Иона / Pexels

18 ноября по религиозному календарю – день памяти Иона, который был святым и архиепископом Львовским и Великоновгородским (игуменом Отенской пустыни). В трехлетнем возрасте Ион остается без матери, а через четыре года умирает его отец. Поэтому воспитанием ребенка занимается благочестивая вдова Наталья Медоварцева. Именно она привила юному питомцу Христианскую веру.

Взрослый Иона занимался организацией приютов для сирот, обездоленных и вдов. Он был известен своими чудесами, которые совершал с Божьей помощью. К примеру, он остановил эпидемию, которая перед этим унесла жизни 250 тысяч человек. В 1549 году Иона причислили к лику святых на Макарьевском соборе. Есть утверждение, что даже после смерти мощи Ионы помогали творить чудеса.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 18 ноября

Какие завтра именины: Григорий, Гаврило, Тимофей, Памфил, Тихон, Галактион.

Талисманом людей, рожденных 18 ноября, является опал. Этот самоцвет известен еще с древности, когда его наделяли магическими и целебными свойствами. Он считался символом скрытых талантов, а также помогал укреплять иммунитет, лечить многие болезни. Интересный факт – более 90% кристаллов, которые сегодня используются в ювелирном деле, добывают на австралийском континенте.

В этот день родились:

1744 год – украинский ученый-энциклопедист Нестор Амбодик-Максимович;

1847 год – ученый-экономист, публицист, статистик Владимир Навроцкий;

1859 год – правовед, историк, переводчик и писатель Костя Левицкий;

1900 год – американский химик и физик украинского происхождения Георгий Кистяковский;

1913 год – композитор, автор опер, симфоний Георгий Майборода;

1921 год – украинский писатель Дмитрий Мищенко.

Что нельзя делать в этот день

18 ноября хозяйки пытались оградить свой дом от несчастий и неурядиц. Для этого обходили все комнаты, размахивали веником и читали молитву. Также в этот день пытались не принимать важные решения, не заключать сделки и не браться.за серьезные дела. 18 ноября не стоит делать больших покупок, потому что дело долго не прослужит.

Если у дома найти в этот день чужой веник, значит, кто-то пытается навести порчу на хозяев. Его нельзя поднимать с земли или вообще касаться. А чтобы убрать, нужно взять лопату и вынести на перекресток дорог. 18 ноября не открывали двери в дом, чтобы не навлечь нечистую силу.

Народные приметы и традиции

18 ноября утром молодые девушки должны были выпить стакан теплого молока с медом / Pexels

Среди наших предков существовало немало интересных примет на завтрашний день:

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смотрели, какой день: если 18 ноября падает снег, зима обещает быть снежной;

луна покрыта мглой – к долгой непогоде;

если на иве есть иней, значит, зима будет очень долгой;

если же иней есть на всех деревьях, скоро наступит оттепель;

если снег падает и ложится на землю неровно, то в следующем году урожай ржи будет богатым;

ветер дует с севера и на небе нет облаков – ждите похолодания.

18 ноября в народе часто называли "днем Иона". Обычно девушки молились святому, чтобы найти хорошего мужчину. Существовала традиция разбрасывать монеты во дворе. Они должны были привлечь любовь. Также был еще один обычай: утром девушки должны были выпить стакан теплого молока с медом. Так можно было привлечь удачное замужество и счастливую любовь.

Памятные даты 18 ноября

18 ноября 2020 года в Киеве выпадает первый снег / Pexels

В этот день год назад на Певческом поле начали заранее готовиться к весенней выставке тюльпанов, также в Киеве выпал первый снег, а станцию ​​"Вокзальная" начинают реконструировать.

Календарь важных событий в Украине и мире за 18 ноября:

1654 – на Подолье начали оборону казацкой крепости Буша от войск Речи Посполитой;

1838 – Тарас Шевченко завершает работу над первым (потерянным) вариантом финальной поэзии "Кобзаря" - "Тарасова ночь";

1883 год – в США вводят единую систему определения времени;

1918 год – провозглашена независимость Латвийской Республики;

1928 год – на экраны выходит первый звуковой анимационный фильм "Пароходчик Вилли", производства Уолта Диснея, о Микки Маусе;

1935 год – над группой членов ОУН начинается Варшавский процесс;

1935 год – в Риге открывают Монумент Свободы;

2005 год – сенат США отменил ограничительную поправку для Украины о невозможности финансовых и торговых отношений;

2008 год – проходит мировая премьера фильма "Гарри Поттер и Кубок Огня" по четвертой книге Джоан Роулинг о мальчике, который выжил.

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