Какой завтра праздник – все о 19 декабря, церковный праздник, что запрещено делать

Какой завтра праздник – все о 19 декабря, церковный праздник, что запрещено делать

19 декабря 2021 – воскресенье. В церковном календаре – день святителя Николая Чудотворца, самый популярный праздник среди детей любого возраста. Ведь под подушкой святой Николай оставляет подарки. Традиционно в Украине святой Николай одет в ризу с золотым убранством и корону. В канун праздника дети обязательно пишут ему письмо со списком подарков, которые хотели бы от него получить. Чемни всегда получают желаемое, а вот непослушных ждет резка.

До Нового года осталось 12 дней.

Какой завтра праздник в Украине и мире

19 декабря в Украине празднуют День адвокатуры. Не забудьте поздравить с профессиональным праздником своих родных и друзей. Событие начало недавно – в 2002 году. Инициатором создания выступил тогдашний президент Украины Леонид Кучма. Дату избрали в честь введения закона "Об адвокатуре" в действие. Случилось это в 1992 году.

19 декабря в мире – Международный день помощи бедным. Он был основан Организацией Объединенных Наций в 1992 году. В 2000 году начали принимать ряд программ, нацеленных на борьбу с бедностью.

19 декабря в мире - Международный день помощи бедным / Pexels

К концу XX века неутешительная статистика заставила человечество искать способы, которые помогли бы улучшить жизнь и материальное состояние. По данным 23% людей в мире находятся в затруднительном положении. Для борьбы с нищетой крайне важна своевременная помощь. Поэтому 19 декабря весь мир пытается участвовать в благотворительности, чтобы статистика изменилась к лучшему.

Какой завтра праздник еще в мире:

День вечнозеленых растений;

День увольнения Гоа;

День национальный героев и героинь в Ангилье;

День снабжения.

Какой завтра, 19 декабря, церковный праздник

19 декабря - день святителя Николая Чудотворца / commons.wikimedia.org

19 декабря в церковном календаре – день святителя Николая Чудотворца. Это один из самых любимых праздников православных христиан. Наряд есть хотя бы один человек в Украине, который не слышал о святом Николае. Его иконы есть во многих домах. Сегодня он известен, прежде всего, своими подарками, которые кладет под подушку послушным детям. А вот по сути он был преданным проповедником христианской религии. Своими молитвами святой Николай совершил немало чудес. Он также считается защитником всех несправедливо осужденных, обиженных, путешественников и бедняков.

Родился Николай в семье богатых христиан греческого происхождения в конце III века нашей эры. Жил в городе Патаре (провинция Ликия). С самого детства он был очень благочестивым и добрым. Благодаря родителям Николай получил хорошее образование, умел писать и читать (что считалось крайне редким явлением).

Родного дядю святого также звали Николаем, он был Патарским епископом. Увидев, что племянник показывает любовь к христианству, назначил его сначала чтецом, а затем и священником. Когда отлучался по делам, даже оставлял на племянника епархию.

Николай потерял своих родителей в достаточно молодом возрасте. После их смерти он получил большое наследство, которое почти все раздало беднякам. Бог наградил святого способностью творить чудеса и необычайной харизмой за преданность Слову Божию. Например, дважды во время паломничества в дальние края на корабле Николай смог успокоить шторм.

Весьма интересна о семье с тремя бедными дочерьми. Они не имели приданого, а потому не могли выйти замуж. Тайно Николай подложил им в дом мешочки с золотом, и они нашли себе мужчин.

Когда правителями Римской империи были Диоклетиан и Максимилиан, на землях распространялось жестокое отношение к христианам. Священника Николая бросили за решетку, где он продолжал обращать на веру уже заключенных. После того, как наместником стал Лицин, отношение к христианам улучшилось. Тогда Николая и освободили.

Во времена жизни Николая епископами становились только уважаемые посреди народа люди. Святой имел достаточно большой авторитет благодаря своей порядочности и добрым поступкам. Когда в городе Мира умер епископ, на его место было предложено именно Николая. Так он и стал епископом Мирийским.

В этой должности святой занимался уничтожением храмов идолопоклонников, участвовал в обрядах изгнания демонов. Также был на Первом Вселенском Соборе в 325 году. Там были созданы главные церковные законы. Пребывая в должности, Николай оставался хорошим другом для своих прихожан. К святому шли со своими проблемами, для разрешения споров. Смерть пришла к святому Николаю в 342 году.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 19 декабря

Также читайте Что подарить маме на Новый год 2022: лучшие идеи подарков

Какие завтра именины: Максим, Николай, Дарья.

Талисманом людей, рожденных 19 декабря, является яшма. Этот камень был драгоценным у многих народов, в частности, в Древнем Китае и у мексиканских индейцев. Яшма – это символ тепла, творческой силы, света. Она дарит своему владельцу стойкость во время беды, мудрость и силу видеть будущее.

В этот день родились:

1830 год – украинский писатель, историк, Данило Мордовец;

1852 год – американский физик, эксперимент которого заложил сомнения в существовании эфира, Альберт Майкельсон;

1873 год – украинский поэт, музеевед, Николай Финлянский;

1875 год – первая жена Альберта Эйнштейна, некоторые исследователи полагают, что она является соавтором его революционных идей, Милева Марич;

1898 год – украинский хоровой дирижер и педагог, Николай Тараканов;

1915 год – французская певица, Голос Парижа, Эдит Пиаф;

1919 год – выдающийся украинский переводчик, Николай Лукаш;

1920 год – украинский поэт, писатель, философ, Николай Руденко;

1959 год – украинская писательница, Мария Матиос;

1963 год – немецкий актер, режиссер и продюсер Тиль Швайгер;

1972 год – американская актриса, Алиса Милано;

1980 год – американский актер, Джек Джилленголл.

Что нельзя делать в этот день

19 декабря все еще продолжается Рождественский пост, поэтому нельзя есть жирную пищу, мясо, яйца.

В день святого Николая запрещалось давать взаймы.

Также нельзя было стирать, шить, заниматься ремонтом.

В день святого Николая не отказывайте в помощи попросившим ее, ведь святитель был защитником обиженных.

Воздержитесь от ссор с друзьями, родственниками и просто близкими людьми, иначе в следующем году будут плохие отношения.

Нельзя в день святого Николая ругать детей.

Народные приметы и традиции 19 декабря

Если 19 декабря идет снег, будет хороший урожай пшеницы / Pexels

Среди наших предков существовало немало интересных примет на завтрашний день:

смотрели, какой сегодня день: если появился иней, урожай в следующем году будет очень хорошим;

какая на день святого Николая зимой погода, такую ​​следует ожидать и на летнего Николая (22 мая);

19 декабря идет снег – будет хороший урожай пшеницы, а если дождь – то уродят капуста и огурцы;

если в день святого Николая ясно и холодно, летом будет хороший урожай;

сколько на Николая снега, столько летом вырастет травы;

если 19 декабря холодная погода, такова будет вся зима, а если теплая, то сильных морозов можно не ожидать.

Украинцы издавна чтили святого Николая. Особенно популярен этот праздник у детей, ожидающих от дедушки подарков под подушку. Накануне 19 декабря девочки и мальчики пишут святое письмо, в котором вспоминают, что хотят получить. Считается, что хорошие и послушные дети получают подарок. А вот невежливый Николай приносит резочку. Поэтому дети стараются весь год хорошо себя вести, чтобы не разозлить святого.

19 декабря, в день Николая, обязательно ходили в церковь. Там нужно помолиться перед иконой святого, чтобы он помог пережить все невзгоды. Наши предки в этот день следили за облаками. А вот сегодня в школах проходят праздничные мероприятия, где дети часто исполняются известную песню о святом Николае:

Прогноз погоды завтра, 19 декабря

Завтра в день святого Николая в Украине ожидают умеренный снег. Ночью в южных областях, а днем ​​в восточных – без осадков. На дорогах возможна гололедица. В Киеве утром возможен дождь, который к вечеру перейдет в снег. Утром во Львове осадков не ожидается, а снег может пойти только к вечеру.

Температура воздуха в Киеве на день святого Николая до +2 днем ​​и +1 ночью. В Харькове +1. Во Львове и Одессе днем ​​+3 градуса тепла.

Памятные даты 19 декабря

19 декабря 2020 года Лионелль Месси повторяет рекорд Пеле, забив за один клуб 643 гола / Associated Press

В этот день год назад Лионелль Месси повторяет рекорд Пеле, забив за один клуб 643 гола, а в США выводят на орбиту секретный спутник военной разведки.

Календарь важных событий в Украине и мире за 19 декабря: