Какой завтра праздник – все о 19 декабря, церковный праздник, что запрещено делать

19 декабря 2021 – воскресенье. В церковном календаре – день святителя Николая Чудотворца, самый популярный праздник среди детей любого возраста. Ведь под подушкой святой Николай оставляет подарки. Традиционно в Украине святой Николай одет в ризу с золотым убранством и корону. В канун праздника дети обязательно пишут ему письмо со списком подарков, которые хотели бы от него получить. Чемни всегда получают желаемое, а вот непослушных ждет резка.
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Какой завтра праздник в Украине и мире
19 декабря в Украине празднуют День адвокатуры. Не забудьте поздравить с профессиональным праздником своих родных и друзей. Событие начало недавно – в 2002 году. Инициатором создания выступил тогдашний президент Украины Леонид Кучма. Дату избрали в честь введения закона "Об адвокатуре" в действие. Случилось это в 1992 году.
19 декабря в мире – Международный день помощи бедным. Он был основан Организацией Объединенных Наций в 1992 году. В 2000 году начали принимать ряд программ, нацеленных на борьбу с бедностью.
К концу XX века неутешительная статистика заставила человечество искать способы, которые помогли бы улучшить жизнь и материальное состояние. По данным 23% людей в мире находятся в затруднительном положении. Для борьбы с нищетой крайне важна своевременная помощь. Поэтому 19 декабря весь мир пытается участвовать в благотворительности, чтобы статистика изменилась к лучшему.
Какой завтра праздник еще в мире:
- День вечнозеленых растений;
- День увольнения Гоа;
- День национальный героев и героинь в Ангилье;
- День снабжения.
Какой завтра, 19 декабря, церковный праздник
19 декабря в церковном календаре – день святителя Николая Чудотворца. Это один из самых любимых праздников православных христиан. Наряд есть хотя бы один человек в Украине, который не слышал о святом Николае. Его иконы есть во многих домах. Сегодня он известен, прежде всего, своими подарками, которые кладет под подушку послушным детям. А вот по сути он был преданным проповедником христианской религии. Своими молитвами святой Николай совершил немало чудес. Он также считается защитником всех несправедливо осужденных, обиженных, путешественников и бедняков.
Родился Николай в семье богатых христиан греческого происхождения в конце III века нашей эры. Жил в городе Патаре (провинция Ликия). С самого детства он был очень благочестивым и добрым. Благодаря родителям Николай получил хорошее образование, умел писать и читать (что считалось крайне редким явлением).
Родного дядю святого также звали Николаем, он был Патарским епископом. Увидев, что племянник показывает любовь к христианству, назначил его сначала чтецом, а затем и священником. Когда отлучался по делам, даже оставлял на племянника епархию.
Николай потерял своих родителей в достаточно молодом возрасте. После их смерти он получил большое наследство, которое почти все раздало беднякам. Бог наградил святого способностью творить чудеса и необычайной харизмой за преданность Слову Божию. Например, дважды во время паломничества в дальние края на корабле Николай смог успокоить шторм.
Весьма интересна о семье с тремя бедными дочерьми. Они не имели приданого, а потому не могли выйти замуж. Тайно Николай подложил им в дом мешочки с золотом, и они нашли себе мужчин.
Когда правителями Римской империи были Диоклетиан и Максимилиан, на землях распространялось жестокое отношение к христианам. Священника Николая бросили за решетку, где он продолжал обращать на веру уже заключенных. После того, как наместником стал Лицин, отношение к христианам улучшилось. Тогда Николая и освободили.
Во времена жизни Николая епископами становились только уважаемые посреди народа люди. Святой имел достаточно большой авторитет благодаря своей порядочности и добрым поступкам. Когда в городе Мира умер епископ, на его место было предложено именно Николая. Так он и стал епископом Мирийским.
В этой должности святой занимался уничтожением храмов идолопоклонников, участвовал в обрядах изгнания демонов. Также был на Первом Вселенском Соборе в 325 году. Там были созданы главные церковные законы. Пребывая в должности, Николай оставался хорошим другом для своих прихожан. К святому шли со своими проблемами, для разрешения споров. Смерть пришла к святому Николаю в 342 году.
Именины: как назвать ребенка, родившегося 19 декабря
Какие завтра именины: Максим, Николай, Дарья.
Талисманом людей, рожденных 19 декабря, является яшма. Этот камень был драгоценным у многих народов, в частности, в Древнем Китае и у мексиканских индейцев. Яшма – это символ тепла, творческой силы, света. Она дарит своему владельцу стойкость во время беды, мудрость и силу видеть будущее.
В этот день родились:
- 1830 год – украинский писатель, историк, Данило Мордовец;
- 1852 год – американский физик, эксперимент которого заложил сомнения в существовании эфира, Альберт Майкельсон;
- 1873 год – украинский поэт, музеевед, Николай Финлянский;
- 1875 год – первая жена Альберта Эйнштейна, некоторые исследователи полагают, что она является соавтором его революционных идей, Милева Марич;
- 1898 год – украинский хоровой дирижер и педагог, Николай Тараканов;
- 1915 год – французская певица, Голос Парижа, Эдит Пиаф;
- 1919 год – выдающийся украинский переводчик, Николай Лукаш;
- 1920 год – украинский поэт, писатель, философ, Николай Руденко;
- 1959 год – украинская писательница, Мария Матиос;
- 1963 год – немецкий актер, режиссер и продюсер Тиль Швайгер;
- 1972 год – американская актриса, Алиса Милано;
- 1980 год – американский актер, Джек Джилленголл.
Что нельзя делать в этот день
- 19 декабря все еще продолжается Рождественский пост, поэтому нельзя есть жирную пищу, мясо, яйца.
- В день святого Николая запрещалось давать взаймы.
- Также нельзя было стирать, шить, заниматься ремонтом.
- В день святого Николая не отказывайте в помощи попросившим ее, ведь святитель был защитником обиженных.
- Воздержитесь от ссор с друзьями, родственниками и просто близкими людьми, иначе в следующем году будут плохие отношения.
- Нельзя в день святого Николая ругать детей.
Народные приметы и традиции 19 декабря
Среди наших предков существовало немало интересных примет на завтрашний день:
- смотрели, какой сегодня день: если появился иней, урожай в следующем году будет очень хорошим;
- какая на день святого Николая зимой погода, такую следует ожидать и на летнего Николая (22 мая);
- 19 декабря идет снег – будет хороший урожай пшеницы, а если дождь – то уродят капуста и огурцы;
- если в день святого Николая ясно и холодно, летом будет хороший урожай;
- сколько на Николая снега, столько летом вырастет травы;
- если 19 декабря холодная погода, такова будет вся зима, а если теплая, то сильных морозов можно не ожидать.
Украинцы издавна чтили святого Николая. Особенно популярен этот праздник у детей, ожидающих от дедушки подарков под подушку. Накануне 19 декабря девочки и мальчики пишут святое письмо, в котором вспоминают, что хотят получить. Считается, что хорошие и послушные дети получают подарок. А вот невежливый Николай приносит резочку. Поэтому дети стараются весь год хорошо себя вести, чтобы не разозлить святого.
19 декабря, в день Николая, обязательно ходили в церковь. Там нужно помолиться перед иконой святого, чтобы он помог пережить все невзгоды. Наши предки в этот день следили за облаками. А вот сегодня в школах проходят праздничные мероприятия, где дети часто исполняются известную песню о святом Николае:
Прогноз погоды завтра, 19 декабря
Завтра в день святого Николая в Украине ожидают умеренный снег. Ночью в южных областях, а днем в восточных – без осадков. На дорогах возможна гололедица. В Киеве утром возможен дождь, который к вечеру перейдет в снег. Утром во Львове осадков не ожидается, а снег может пойти только к вечеру.
Температура воздуха в Киеве на день святого Николая до +2 днем и +1 ночью. В Харькове +1. Во Львове и Одессе днем +3 градуса тепла.
Памятные даты 19 декабря
В этот день год назад Лионелль Месси повторяет рекорд Пеле, забив за один клуб 643 гола, а в США выводят на орбиту секретный спутник военной разведки.
Календарь важных событий в Украине и мире за 19 декабря:
- 1686 год – по сюжету известного романа Даниэля Дефо, Робинзон Крузо покидает остров, на котором пробыл в одиночестве 28 лет, два месяца и 19 дней;
- 1863 год – англичанин Фредерик Уолтон запатентовывает линолеум;
- 1890 год – в Петербурге проходит премьера оперы “Пиковая дама” Петра Чайковского;
- 1909 год – в Германии основали футбольный клуб "Боруссия";
- 1915 год – Казимир Малевич впервые обнародует свою знаменитую работу "черный квадрат";
- 1917 год – в Киеве завершается Всеукраинский съезд советов;
- 1917 год – в Канаде играми в Монреале и Торонто стартует первый чемпионат Национальной Хоккейной Лиги;
- 1918 год – в Одессу прибывают французские войска;
- 1939 год – во Львове основано 5 государственных театров;
- 1941 год – после неудачной попытки захватить Москву Адольф Гитлер принимает на себя командование армией;
- 1946 год – начало Первой индокитайской войны;
- 1972 год – на Землю вернулся экипаж американского космического корабля "Аполлон-17";
- 1974 год – в магазинах США появляется самодельный компьютерный набор стоимостью 397 долларов, "Altair 8800";
- 1980 год - в Киеве открыты станции метрополитена "Тараса Шевченко", "Петровка" (ныне "Почайная") и "Проспект Корнийчука" (ныне "Оболонь");
- 1981 год - в Киеве открыты станции метрополитена "Площадь Льва Толстого" и "Республиканский стадион" (ныне "Олимпийская");
- 1986 год – советский лидер Михаил Горбачев отдает распоряжение уволить известного правозащитника Андрея Сахарова из ссылки в Горький;
- 1991 год – Швеция признает независимость Украины;
- 1997 год – состоялась премьера американского фильма "Титаник";
- 1997 год – MTV запрещает к показу клип группы “Prodigy” “Smack My Bitch Up”, считая, что она унижает общественную мораль;
- 2001 год – выходит в свет кинофильм "Братство Перстня" (первая часть трилогии);
- 2016 год – ПриватБанк становится государственным.