Какой завтра праздник – все о 19 ноября, церковный праздник, что нельзя делать

Какой завтра праздник – все о 19 ноября, церковный праздник, что нельзя делать

19 ноября 2021 года – пятница. В этот день в 1942 году прошла битва под Сталинградом, которая кардинально изменила события Второй Мировой войны, а в 1997 году с мыса Канаверал (США) стартовал космический челнок с первым космонавтом независимой Украины на борту.

До Нового года остается 42 дня.

Какой завтра праздник в Украине и мире

Каждый год 19 ноября в Украине празднуют День работников гидрометеорологической службы. Поэтому самое время поздравить людей, для которых это профессиональный праздник. Событие впервые возникло после указа президента в 2003 году. А дата была выбрана не случайно, ведь именно в ноябре в 1920 году была создана украинская гидрометеорологическая служба.

Гидрометеорология занимается изучением всех процессов, происходящих в гидросфере и атмосфере. В настоящее время в Украине насчитывается около 5 тысяч работников гидрометеорологической службы.

Таже в ​​Украине 19 ноября празднуется День работника стекольной промышленности или стеклопроизводства. Этот праздник впервыше вышел в 2003 году, а дату выбрали в честь дня рождения ученого Михаила Ломоносова, родившегося в 1711 году. Именно он создал химическое производство стекла, основал технологию изготовления цветного стекла. Интересный факт – первые стеклянные изделия были еще в Египте, а вот в Киевской Руси они появились только в 11 веке.

19 ноября празднуют Международный день мужчин / Pexels

Ежегодно в мире 19 ноября празднуют Международный день мужчин. Первые мысли о необходимости создания такого праздника появились еще в 1960-х годах. А первыми отпраздновали его в Тринидаде и Тобаго. По словам профессора из Вест-Индийского университета Джерома Тилуксингха в мире существует гендерная несправедливость, направленная на мужчин. А датой проведения праздника он предложил день рождения отца.

Сначала инициативу подхватили страны Карибского бассейна, затем Европа, Азия и Северная Америка. Интересный факт – в мире на 100 родившихся девушек приходится около 107 мальчиков.

19 ноября празднуют Всемирный день зерна (Международный день цельнозерновой продукции). Главная цель этого праздника – напомнить обществу, что вопрос продовольственных продуктов очень важен для человечества. Именно цельнозерновые культуры позволяют снизить количество использованной воды, более рационально использовать землю.

С 2014 года в мире 19 ноября также празднуется День женщин-предпринимателей. Впервые праздник был проведен в нью-йоркской резиденции ООН. Украина же присоединилась к инициативе только в 2016 году. Это стало возможным благодаря помощи Международного посольства женщин-предпринимателей. Целью праздника является увеличение возможностей для женщин в бизнес-деятельности.

19 ноября в мире проходит Всемирный день предотвращения насилия над детьми. Его основал Фонд женского мирового саммита в 2000 году. Главной целью этого дня считается обращение внимания на необходимость соблюдения прав ребенка и предупреждение насилия над ними.

Какой завтра церковный праздник

19 ноября день памяти святителя Павла, архиепископа Константинопольского / Pexels

19 ноября по религиозному календарю – память святителя Павла, архиепископа Константинопольского. Святитель Павел стал патриархом в 340 году, когда в Константинополе вспыхнула арианская ересь. На Соборе при выборе патриарха ариан было достаточно много. И все они были против кандидатуры святителя Павла. Однако большинство все же проголосовало "за".

Император Констанций, являясь арианином, созвал собор и незаконно снял святителя Павла и выгнал его из столицы. А на его место поставили Евсевия Никодимского. Патриарх Павел в то время отправляется в Рим, где находили убежище другие православные епископы.

Когда Евсевий умер, Павел решил вернуться в Константинополь. И простой люд был очень рад видеть архиепископа. Однако Констанций снова выгнал Павла и тот уехал повторно в Рим. Констанцию ​​отправил письмо император Констант, и только после этого Павел смог вернуться на родную землю.

Однако, после смерти императора Константа, архиепископа Павла снова выгнали и сослали на этот раз в Армению. В городе Кукуз он принял мученическую смерть. Во время Божественной литургии, которую он совершал, в храм ворвались арианы и задушили его. Это было в 350 году.

19 ноября также чтят память Максима Исповедника и Василия Исповедника. За свою жизнь они претерпели немало гонений и поэтому после смерти их причислили к лику святых.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 19 ноября

Какие завтра именины: Герман, Северин, Павел, Гаврило, Клавдий, Виктор, Арсений, Василий, Анатолий, Николай, Никита, Клавдия, Александра, Нина, Серафима.

Талисманом людей, рожденных 19 ноября, нефрит. Это полудрагоценный камень, издавна ценившийся за свои свойства. В старом Китае философы связывали нефрит с духовными свойствами человека, а именно справедливостью и мудростью. Интересный факт – этот камень использовали еще в бронзовом веке для изготовления инструментов.

В этот день родились:

1789 год – языковед, фольклорист Михаил Лучкай;

1831 год – 20-й президент США Джеймс Гарфилд;

1839 год – основатель завода "Шкода", предприниматель и технолог Эмиль Шкода;

1840 год – биолог и эмбриолог Александр Ковалевский;

1878 год – генетик, цитолог, открыватель митохондрий у растений Григорий Левицкий;

1907 год – патофизиолог, эндокринолог Василий Комиссаренко;

1917 год – премьер министр Индии Индира Ганди;

1962 год – актриса Джоди Фостер;

1983 год – канадско-украинская модель Дарья Вербова.

Что нельзя делать в этот день

19 ноября нельзя думать о других плохо, злословить, ссориться.

Наши предки старались не выносить в этот день мусор из дома.

19 ноября не берут взаймы и не одалживают деньги.

Не стоит лениться.

Народные приметы и традиции

19 ноября верили, если на небе звезды кажутся маленькими, скоро выпадет снег / Pexels

Среди наших предков существовало немало интересных примет на завтрашний день:

смотрели, какой сегодня день: если на реке промерзает кучей лед, в следующем году ждали много хлеба;

когда лошади с аппетитом едят, зимой не будут болеть;

19 ноября гладкий лед, можно ожидать хорошего урожая;

снегопад указывал на снежную зиму;

если на небе звезды кажутся маленькими, скоро выпадет снег.

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По народному календарю 19 ноября наши предки праздновали "День Павла Исповедника", который еще называли "Павла-ледостава". Часто в этот день уже были морозы, поэтому реки и пруды окончательно замерзали. А крестьяне готовились к зимней рыбалке.

Считалось, что 19 ноября следует провести в семейном кругу. Если собирается вместе вся семья, значит она будет крепкой и дружной. Пытались дать в этот день обещание и обязательно его выполнить. Это означало, что вы оставляете все плохое в прошлом.

Памятные даты 19 ноября

19 ноября 2020 года в Чехии на три недели продолжают чрезвычайное положение через Covid-19 / Pexels

В этот день год назад в Чехии на три недели продолжают чрезвычайное положение через Covid-19, а в Украине определен победитель на лучший эскиз большого герба Украины.

Календарь важных событий в Украине и мире за 19 ноября:

1190 – был основан Тевтонский орден;

1626 – в Немирове открыли церковное братство, при котором также заработала школа;

1891 – в Немецкой империи продают первую игрушечную железную дорогу;

1916 – предоставление автономии Восточной Галиции от императора Австро-Венгрии Франца Иосифа I;

1921 – декрет Совета Народных Комиссаров УССР создал Укрмет – центральную метеорологическую службу республики;

1942 – началось контрнаступление советских войск под Сталинградом (операция "Уран"), перевернувшее события Второй Мировой войны;

1969 – бразильский футболист Пеле забивает свой 1000-й гол, это произошло на 909-м матче футболиста;

1986 – в СССР принят Закон об индивидуальной трудовой деятельности;

1997 – с мыса Канаверал началась экспедиция международной экипажа на борту космической лодки "Колумбия", в которой вместе с космонавтами из США и Японии принял участие первый космонавт независимой Украины Леонид Каденюк.