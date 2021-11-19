Какой завтра праздник – все о 20 ноября, церковный праздник, что нельзя делать

Какой завтра праздник – все о 20 ноября, церковный праздник, что нельзя делать

20 ноября 2021 года – пятница. В этот день в 1917 году Украинским Центральным Советом была провозглашена УНР, а в 1985 году в США выпущена первая операционная система Microsoft Windows 1.0.

До Нового года остается 41 день.

Какой завтра праздник в Украине и мире

Каждый год 20 ноября в мире празднуют День педиатра. Праздник международного уровня был введен Генеральной Ассамблеей ООН. Многие страны мира принимают участие в различных акциях и мероприятиях. Цель праздника – показать, насколько детское здоровье важно для каждого человека на планете.

Также на 20 ноября этого года приходится Международный день людей, переживших самоубийство близкого человека. Памятный день был введен еще в 1999 году. Инициатором этого стал сенатор США Гарри Рид, сам пострадавший из-за суицида родного человека. Политическое действие предложил ежегодно перед Днем благодарения, который является очень важным праздником для каждой американской семьи, проводить мероприятия, направленные на поддержку всех переживших подобное горе.

20 ноября празднуют Всемирный день ребенка / Pexels

20 ноября празднуется Всемирный день ребенка. Этот праздник был введен ООН. Его главная цель – создать комфортные условия для развития детей, привлечь их к полноценной общественной жизни. Ведь было доказано – если ребенок качественно проводит первые годы своей жизни, он вырастает уверенным в себе и своих силах.

Этот день был основан еще в 1954 году, чтобы все страны сплотились вместе для благосостояния малышей и подростков. Эту дату выбрали потому, что именно 20 ноября 1959 г. Генеральная Ассамблея ООН приняла Конвенцию о правах ребенка. Интересный факт – в Швейцарии в рекламе запрещено использовать прямое обращение к ребенку, которому еще 12 лет. Считается, что рекламные ролики оказывают негативное влияние на детскую психику.

В последний месяц каждого сезона празднуется День ресторана. Осенью это – ноябрь. Традиционно празднование проводится в третью субботу, приходящуюся в этом году на 20 ноября. Идея создания такого праздника зародилась в 2011 году в Финляндии. Группа друзей давно мечтала о собственном ресторанном бизнесе, но средств на его открытие не хватало. Тогда они решили предложить инициативу в социальной сети Facebook, которую подхватили другие. Суть праздника – пригласить в свой ресторан, кафе или бар людей всего на один день. Событие сразу покорило сердца любителей уличной еды, поэтому самое активное День ресторана празднуют в Японии, Португалии, Италии, США.

Какой завтра церковный праздник

20 ноября лень памяти святого мученика Федота Корчемника / Pexels

20 ноября по религиозному календарю – день памяти святого мученика Федота Корчемника. Наши предки приметили, если в этот день погода хорошая, то и осень будет хорошая.

Жил святой мученик Федот во второй половине III века в Анкире. Он был владельцем гостиницы и корчмы, чем и зарабатывал на свою жизнь. Федот отличался глубокой верой в Бога, поэтому соблюдал целомудрие и чистоту, пытался воспитать в себе воздержание. Постоянно молился и соблюдал пост. Также Федот пытался своими поступками и словами обратить грешников на праведное, а язычников ко Христу.

В то время император Диоклетиан начал гонения христиан, поэтому многие бежали из города, покидая на произвол судьбы дома и все имущество. Федот всегда помогал христианам, давал им убежище в своем отеле. Он не только кормил их, но и прятал тех, кого преследовали язычники. Также Федот отдавал запасы в церкви, чтобы там совершалась Божественная литургия. Также он тайно приходил в тюрьме к христианам и разговаривал с осужденными.

Когда все церкви в Анкире разорили, Божественную литургию начали совершать в отеле Федота. В то время многие женщины приняли мученическую смерть за Христа. Одной из них была тетя Федота – святая Текуса. После смерти Текуса явилась Федоту во сне и попросила похоронить ее по христианским обычаям.

Федот вместе с другом Полихронием пошли к озеру, где утопили мучениц. Они достали их тела и похоронили. Вскоре полихронию схватили. Он не выдержал пыток и указал на Федота, которого задержали и пытали, отрубив голову.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 20 ноября

Какие завтра именины: Александр, Алексей, Антонин, Афанасий, Богдан, Валерий, Вениамин, Григорий, Дорофей, Евгений, Илларион, Кирилл, Лазарь, Максимиан, Михаил, Федор, Федот, Елизавета.

Талисманом людей, рожденных 20 ноября, является хризоберилл. С греческого языка название камня переводится как "золотой", указывая на его окрас. Хотя в природе часто встречаются темно-коричневые или бесцветные хризобериллы. Интересный факт – среди жителей Древней Индии было популярно мнение, что этот камень помогает понимать язык зверей и птиц.

В этот день родились:

1717 год – украинский проповедник, писатель Григорий Конисский.

1858 год – шведская писательница Сельма Лагерлеф.

1896 год – композитор, дирижер Михаил Вериковский.

1925 год – младший брат президента США Дж. Ф. Кеннеди, Роберт Кеннеди.

1942 год – 46-й президент США, Джо Байден.

1963 год – народный артист Украины, оперный певец Михаил Дидык.

Что нельзя делать в этот день

20 ноября запрещалось ругаться, ссориться, спорить.

Беременным запрещалось в этот день есть на ходу.

20 ноября нельзя долго спать и лениться.

Нельзя вязать, потому женщины 20 ноября шили, пряли, ткали.

Народные приметы и традиции

Если 20 ноября беременная долго спала, считалось, что ребенок родится ленивым / Pexels

Среди наших предков существовало немало интересных примет на завтрашний день:

смотрели, какой сегодня день: если гололедица – значит, холода пришли надолго.

если начал идти снег, это означало, что весной будет полноводие.

когда снег падает на мокрую землю, можно ожидать хорошего урожая ржи.

если галки кричат ​​сильнее, чем в другие дни, будет снегопад.

ручьи и реки покрылись льдом – скоро придет зима.

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На день Федота, 20 ноября, среди наших предков была традиция начинать прясть пряжу на зиму. Перед какой-либо работой обязательно обращались к святому с молитвой. Именно Федот считается покровителем женских занятий (рукоделие, ведение быта). Особое внимание 20 ноября уделяли беременным женщинам. Смотрели, как они себя ведут, что говорят. Если они долго спали, считалось, что ребенок родится ленивым.

Памятные даты 20 ноября

20 ноября 2020 года Ватикан просит Instagram расследовать, как именно "лайк" Папы Римского оказался на фото модели / Pexels

В этот день год назад нидерландский журналист получил доступ к секретной видеоконференции министров обороны ЕС через твит, опубликованный в аккаунте министра обороны Нидерландов, а Ватикан просит Instagram расследовать как именно "лайк" Папы Римского оказался на фото модели.

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