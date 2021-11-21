Какой завтра праздник – все о 22 ноября, церковный праздник, что нельзя делать

22 ноября 2021 – понедельник. В этот день в 1764 г. в Украине указом Екатерины II было отменено гетманство, а в 1906 г. на Международной конференции по радиотелеграфии (Берлин) было принято решение использовать сигнал SOS в качестве призыва о помощи.
До Нового года остается 39 дней.
Какой завтра праздник в Украине и мире
22 ноября в мире и Украине празднуют Международный день сына. Это не официальный праздник, поэтому в календаре он не обозначается как выходной. Однако дети и взрослые с нетерпением ждут этот день, ведь это хороший повод для всей семьи собраться за праздничным столом.
Есть немало версий создания Международного дня сына. И в разных странах есть и другие даты празднования этого события. Однако именно 22 ноября весь мир приветствует тех, кто причастен к этому празднику. Будь то маленький ребенок или уже взрослый мужчина.
В любой семье, независимо от вероисповедания и национальности, рождение сына считается особым событием. Каждый отец мечтает иметь прежде всего потомка своего рода. Кроме того, в будущем именно сын берет ответственность за всю семью. Особо относятся к рождению мальчика в семье в исламских странах.
Интересный факт – в XVII веке король Луи XIV издал указ очистить содержание классических книг от всех непристойных высказываний, чтобы они стали более понятны ребенку. Все это он делал для своего сына. Однако, к моменту завершения этой нелегкой работы, его сыну уже исполнилось 28 лет.
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Также 22 ноября празднуют День гуманного общества. Основала событие некоммерческая американская организация "Гуманное общество Соединенных Штатов" (HSUS). Дату избрали на честь создания самой организации в 1954 году журналистами Фредом Майерсом, Хеленом Джонсоном, Ларри Эндрюсом и Марсией Глейзер. На сегодняшний день ее головной офис находится в Вашингтоне. Именно она является самой благотворительной организацией США.
Целью создания праздника является привлечение особого внимания человека к животным. Часто в обществе забывают о гуманном отношении к братьям нашим меньшим. Люди проявляют жестокость к домашним животным, а также убивают диких ради своего удовольствия. Событие – прекрасная возможность проявить заботу, человечность, доброту и любовь, защитить животных.
Какой завтра церковный праздник
22 ноября по религиозному календарю – день памяти преподобной Матроны Константинопольской. Родилась она около 392 года в Восточной Римской империи (город Пергия Памфлийская). В молодом возрасте девушку отдали замуж за богатого мужа Дометиана. Когда у них родилась дочь Феодотия, семья переехала в Константинополь.
Там Матрона часто приходила в Храм Господень, где проводила время в молитвах, стенаниях о своих грехах. Там же она познакомилась с благочестивыми старицами Сусанной и Евгенией. Однажды Матрони приснился вещий сон, после которого она отдала дочь Феодотию на воспитание к старицам, а сама постриглась и ушла в монастырь Вассиана. Чтобы монахи не поняли, что среди них женщина, она представилась евнухом и постоянно молчала.
Но преподобному Вассиану приснился сон, что евнух на самом деле женщина. Этот же сон увидел игумен монастыря, Анакий. Преподобный вызвал к себе Матрону и стал ее расспрашивать. Женщина призналась и рассказала, что хотела стать монахиней, но ее муж стал преследовать свою жену. Вассиан решил отправить Матрону в женский монастырь Емес, где она стала наставницей.
Однако ее муж узнал о том, где находится жена. Матрона скрывалась от преследования в Иерусалиме, в Берите (языческом храме) и на горе Синай. На своем пути она обращала на христианскую веру многих людей. Умерла Матрона около 492 года.
Также 22 ноября в церковном календаре – день памяти святых мучеников Онисифора и Портифия. Мужчины жили во время правления римского императора Диоклетиана, известного своим жестоким отношением к христианству. Святые мученики Онисифор и Портирий приняли на себя тяжкие мучения Христа. Сначала их били камнями, потом пытали, а в конце жгли заживо. Наконец, едва живые мужчины, привязали к коням и волокли по камням.
Изуродованные тела мучеников забрали под покровом ночи последователи христианской веры. Они похоронили их в поселке Пангианском, отдав Онисифору и Портифию все почести. После погребения тел на этом месте начали происходить разные чудеса. Даже сегодня христиане верят в силу мощей, находящихся сейчас под горой Пангей, в Македонии.
Именины: как назвать ребенка, родившегося 22 ноября
Какие завтра именины: Александр, Алексей, Антон, Виктор, Дмитрий, Иван, Семен, Ефим, Ариадна.
Талисманом людей, рожденных 22 ноября, является гагат. Этот камень использовали для создания разнообразных украшений уже в каменные сутки. Впервые гагат был найден около 8000-9000 лет назад. Отличается черным, похожим на смолу цветом.
В этот день родились:
- 1710 год – композитор, органист, старший сын Иоганна Себастьяна Баха, Вильгельм Фридеман Бах;
- 1801 год – русский и украинский языковед, Владимир Даль;
- 1819 год – английская писательница, Джордж Эллиот;
- 1890 год – выдающийся представитель авангарда, художник, Эль Лисицкий;
- 1996 год – телезвезда и модель, Гейли Болдвин.
Что нельзя делать в этот день
- 22 ноября нельзя отдавать не выстиранную одежду в чужие руки, иначе можно отдать с ней и свое счастье.
- Также в этот день пытались ни с кем ни ругаться, ни ссориться. Следует быть дружелюбными.
- Нельзя 22 ноября отказывать гостям. Надо накрыть праздничный стол и приглашать к нему всех желающих.
Народные приметы и традиции
Среди наших предков существовало немало интересных примет на завтрашний день:
- смотрели, какой сегодня день: если на деревьях иней – в следующем году ждали хороший урожай овса;
- а если идет дождь, то хорошо уродит пшеница;
- снегопад 22 ноября означал, что ненастье затянется на целый месяц;
- если стоит туман, скоро можно ожидать оттепели;
- если в водоемах плавают утки 22 ноября, то тепло будет еще не один день.
Наши предки 22 ноября собирали старые вещи, особенно одежду, которая не носилась более 3 лет, обязательно стирали ее и отдавали беднякам. Также существовало поверье, что приснившийся на Матрону сон на следующий день в полдень сбудется. Традиционно 22 ноября женщины собирали и варили лечебные травы и корешки. Также в этот день посещают кладбище, чтобы украсить могилы.
Памятные даты 22 ноября
В этот день год назад США выходят из Договора об открытом небе через Россию, а по всему Минску протестующих продолжают задерживать силовики.
Календарь важных событий в Украине и мире за 22 ноября:
- 1087 год – убийство Ярополка Изяславовича;
- 1675 – в Парижской академии Оле Ремер представил отчет об определении скорости света;
- 1764 год – Екатерина II своим указом упраздняет гетманство;
- 1906 год – в Российской империи начинается аграрная реформа Столыпина;
- 1906 – в Берлине на Международной конференции по радиотелеграфии принято решение использовать сигнал SOS в качестве призыва о помощи;
- 1938 год – Карпатская Украина получает автономию в составе Чехословацкой республики;
- 1963 год – в Далласе Ли Гарви Освальд застрелил президента США Джона Ф. Кеннеди;
- 1975 год – в Испании восстановили монархию;
- 1990 год – 65-летняя Маргарет Тэтчер подает в отставку с поста премьер-министра Великобритании;
- 2003 год – в Грузии начинается Революция роз;
- 2005 год – федеральным канцлером ФРГ избран Ангел Меркель;
- 2013 год – гроссмейстер Магнус Карлсен (23 года) становится новым чемпионом мира по шахматам;
- 2014 год – Василий Ломаченко защищает свой титул чемпиона мира по версии WBO в полулегком весе.