Какой завтра праздник – все о 23 ноября, какой церковный праздник, что запрещено делать

Какой завтра праздник – все о 23 ноября, какой церковный праздник, что запрещено делать

23 ноября 2021 – вторник. В этот день в 1971 году Китай становится постоянным членом Совета Безопасности ООН, а в 1994 году во время экспедиции спортсменов из альпинистского клуба Одесса в Гималаях (вершина Чегори К2 – 8611 метров) был установлен флаг Украины.

До Нового года остается 38 дней.

Какой завтра праздник в Украине и мире

23 ноября празднуется Международный день имидж-консультанта. Эта профессия становится все популярнее в современном мире. Ведь настоящие профессионалы помогают тысячам людей быть увереннее в себе, создать свой индивидуальный стиль и раскрыть личность. Так что смело поздравляйте всех тех, кто причастен к этому профессиональному празднику.

Впервые он был отпразднован в 2012 году в Мексике. Там открыто много институтов, которые предлагают получить научные степени в сфере имиджа. Инициаторами выступили члены AICI (Международная ассоциация имидж-консультантов), Маноло Трухильо и Хильдеберто Мартинес. А в феврале 2013 г. было решено запустить данную инициативу на постоянной основе и установить дату празднования 23 ноября.

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Ежегодно 23 ноября проходит Международный день борьбы с безнаказанностью. Создали его в 2009 году по инициативе Международной ассоциации IFEX (основана в Монреале в 1992 году). Дату выбрали в честь того, что именно в этот день в Филиппинах в городе Ампатуан похитили и убили 58 человек, из которых 32 представителя СМИ и журналисты. Цель праздника – привлечь внимание к проблеме тех, кто подвергся давлению или угрозам за использование своего права на свободу слова. Члены Международной ассоциации подчеркивают, что не нужно замалчивать случаи насилия, ведь это чревато безнаказанностью и может спровоцировать следующие преступные действия.

23 ноября празднуют Международный день акварели / Pexels

Также 23 ноября празднуют Международный день акварели. Учредил праздник известный мексиканский художник Альфредо Гуати Рохо. Он посвятил всю жизнь живописи именно в технике акварели и пытался популяризировать ее во всем мире. Первые упоминания об этом дне появились в 1991 году. Долгое время акварель считалась техникой более графического, а не изобразительного искусства. Альфредо Гуати Рохо отстаивал акварельную живопись и даже создал музей, посвященный рисованию этой техники.

23 ноября также отмечается День Фибоначчи. Дату празднования выбрали в честь начала самого ряда чисел Фибоначчи (1, 1, 2, 3, (N-1)+(N-2), ….). Его создал Леонардо Пизанский, живший с 1175 по 1250 год в Пизе. Любопытно, что он назвал ряд чисел в свою честь. Название сформировалось из двух итальянских слов: figlio Bonacci, переводимого как «сын Боначчи» – именно так звали отца Леонардо.

Какой завтра, 23 ноября, церковный праздник

23 ноября - день памяти мученика Константина, князя Грузинского / Pexels

23 ноября по религиозному календарю – день памяти мученика Константина, князя Грузинского. Он был богатым и влиятельным вельможей, проживавшим в период регентства Феодоры, византийской императрицы. Он стал одной из самых известных личностей Грузии благодаря своей доброте, благочестию, любви к ближнему, заботе о бедных и отверженных.

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Когда Константину исполнилось 85 лет, в город вторглись арабы. Они стали убивать христиан. Князь вместе со своим сыном находился во главе войска и попал в плен. Свое заключение он переносил стойко и смиренно, и только умолял Бога, чтобы тот помог ему с честью вынести все испытания. Князя много мучили. Сначала он находился в плену в цепи в столице Аббасидов. Затем подвергся пыткам с предложением отказаться от веры ради спасения жизни. Константин не склонился перед арабами. Поэтому 10 ноября 858 его казнили.

Видевшие казнь князя Грузинского потом рассказывали, что его душу забрали ангелы на небеса.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 23 ноября

Какие завтра именины: Денис, Борис, Николай, Петр, Александр, Алексей, Михаил, Иван, Константин, Ольга, Анна.

Талисманом людей, рожденных 23 ноября, является бриллиант. Это самый ценный и дорогой камень в мире. Именно так называют обработанные алмазы. Название переводится с греческого как "непобедимый". И именно эта черта характера присуща людям, родившимся 23 ноября. В народе даже существует несколько интересных примет, связанных с бриллиантами. К примеру, если из кольца выпал бриллиант и потерялся, значит вас будет ждать успех и удача во всех начинаниях.

В этот день родились:

912 год – первый император Римской империи Оттон I Великий;

1527 год – историк, писатель Ли Чжи;

1871 год – украинский военный деятель, генерал-четар УГА Антон Кравс;

1896 год – украинский пианист и композитор Виктор Косенко;

1908 год – детский писатель-прозаик, драматург Николай Носов, написавший трилогию "Незнайка";

1966 год – французский актер Венсан Кассель;

1979 год – британская модель Келли Брук;

1992 год – американская певица Майли Сайрус.

Что запрещено делать в этот день

23 ноября не стоит отправляться в дальний путь. Наши предки оставались в этот день дома и посвящали время себе.

Запрещено начинать каких-либо новых дел.

23 ноября не рекомендуется ничего занимать своим соседям, потому что можно отдать счастье.

Народные приметы и традиции 23 ноября

Освященным хлебом с солью 23 ноября кормили домашний скот, чтобы он был здоровым и легче пережил зиму / Pexels

Среди наших предков существовало немало интересных примет на завтрашний день:

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смотрели, какой сегодня день: если утром выпал иней – жди мороза;

дует сильный ветер на похолодание и метель;

если иней упал вечером, будет обильный снегопад;

23 ноября выпало много снега, значит, зима будет теплой;

по земле стелится туман – можно ожидать оттепели;

23 ноября чирикают воробьи – на оттепель;

в рябиных гнездах много пуха, значит скоро придет зима;

23 ноября воробьи прячутся в траве – зима будет снежной;

если рябчики ночуют в пихте – ночью начнется ветер, а утром ударит мороз.

Также наши предки верили, если 23 ноября угостить человека, с которым был в ссоре, освященным хлебом, вскоре вы помиритесь. Основная традиция этого дня – утром отправляться в церковь. Туда обязательно приносили хлеб с солью, которую нужно было освятить. Им кормили домашний скот, чтобы он был здоровым и легче пережил зиму.

К 23 ноября на водоемах уже стоял лед, но он был ломким и тонким. А люди говорили, что после этого дня наступят настоящие холода.

Памятные даты 23 ноября

23 ноября 1954 года компания "Дженерал Моторс" выпускает свой 50-миллионный автомобиль, это был позолоченный двухместный закрытый "Шевроле" / commons.wikimedia.org

В этот день год назад президент Украины Владимир Зеленский поправляется от коронавируса, а Джо Байден определяется с кандидатурами на должности советника и секретаря по национальной безопасности.

Календарь важных событий в Украине и мире за 23 ноября:

1708 год – РПЦ по политическим соображениям подвергает анафеме украинского гетмана Ивана Мазепу;

1954 год – в США компания "Дженерал Моторс" выпускает свой 50-миллионный автомобиль, это был позолоченный двухместный закрытый "Шевроле";

1956 год – проходит первый день соревнований XVI Олимпиады, которая была проведена в Мельбурне (Австралия);

1971 год – Китай становится постоянным членом Совета Безопасности ООН;

1994 год – во время экспедиции спортсменов из альпинистского клуба "Одесса" в Гималаях (вершина Чогори К2 - 8611 метров) был установлен флаг Украины;

1996 год – официально закончилась первая русско-чеченская война;

2003 год – Эдуард Шеварнадзе подает в отставку после Революции роз.

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