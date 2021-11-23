Какой завтра праздник – все о 24 ноября, церковный праздник, что запрещено делать

24 ноября 2021 – среда. В этот день в 1859 году в Великобритании выходит книга "Происхождение видов путем естественного отбора, или сохранение пригодных пород в борьбе за жизнь" Чарльза Дарвина, а в 1974 году американо-французская экспедиция в Эфиопии находит скелет австралопитека афарского, который назвали "Люси". Это первый известный науке представитель этого вида.

До Нового года остается 37 дней.

Какой завтра праздник в Украине и мире

24 ноября празднуют Международный день вина "Карменер". Учредили праздник еще в 2014 году в честь 20-й годовщины возрождения этого сорта. Очень давно виноград Карменер считался в провинции Бордо самым популярным. Его ценили виноделы за непревзойденные нотки слив, кедра, мяты. К тому времени с ним не могли сравниться ни мерло, ни совиньон. Но в 60-х годах прошлого века во время заражения плантаций тлей филлоксеры, карменер был в Бордо потерян.

К счастью, чилийские виноделы смогли заранее вывезти несколько саженцев и выращивали их у себя на родине, считая, что это один из сортов мерло. В 1994 году французский ученый Жан-Мишель Бурсико изучил ДНК этого винограда и узнал, что перед ним карменер. Так уникальный сорт был возрожден.

24 ноября празднуют Международный день эволюции / Pexels

Также 24 ноября – Международный день эволюции, который отмечает сообщество ученых со всего мира. Дату выбрали в честь публикации всемирно известной книги Чарльза Дарвина "Происхождение видов". Книга в то время вызвала большой ажиотаж в обществе, так как была написана в популярно-публицистическом, а не научном стиле. Даже сегодня она считается одним из самых значимых произведений в истории науки. Именно она положила начало целой научной теории, которая впоследствии стала называться дарвинизмом.

Идея праздновать Международный день эволюции возникла в 90-х годах прошлого столетия. Однако официально его ввели только в 2001 году после создания некоммерческой организации "Программа Дня Дарвина". Параллельно с этим праздником также отмечают Международный день науки и гуманизма или День Дарвина.

Ежегодно 24 ноября празднуют День моржа, который в 2008 году был основан по представлению Всемирного фонда дикой природы. Моржи – одни из самых крупных млекопитающих, живущих в северной части Земли. Именно в конце осени происходит их миграция, когда они покидают свои дома у Чукотского моря и отправляются в Берингов пролив на зимование. Цель праздника – привлечь внимание к проблеме уменьшения популяции моржей в природе.

Какой завтра, 24 ноября, церковный праздник

24 ноября - день памяти святых мучеников Виктора и Стефаниды / Pexels

24 ноября по религиозному календарю – день памяти святых мучеников Виктора и Стефаниды. Они были казнены из-за своего нежелания отказаться от христианства.

Святой Виктор служил на службе в римском войске во времена правления Марка Аврелия. Военачальник требовал от воинов отречения от религии во время гонения христиан. Но Виктор твердо стоял на своем. За это его подвергли жестоким пыткам. Удивлению палачей не было предела, когда они увидели, что раны на теле воина не появляются, а сам он своими молитвами исцеляет слепых.

Стефанида была женой одного из палачей. Она тоже видела эти чудеса и открыто заявила, что хочет перейти в христианство. За это ее схватили, привязали между двумя склоненными пальмами и разорвали. А Виктора в то время обезглавили.

Также 24 ноября еще один православный праздник – день памяти преподобного Феодора Студита. Всю свою жизнь он посвятил христианской вере, несмотря на многочисленные ссылки и пытки. Родился в 758 году в состоятельной семье. Еще до того, как женился и начал монашескую жизнь, получил достаточно хорошее образование в Константинополе.

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Даже после того, как Феодор отправляется в монастырь в Саккудиане, продолжает усердно изучать Священное Писание. Вскоре его назначают там игуменом. Святой Феодор открыл преступные действия царя Константина, который сослал в монастырь свою жену, чтобы жениться на родственнице. За это Феодора заключили в тюрьму, жестоко пытали, а затем сослали в Солунь.

После смерти царя Феодора помиловали, а также отдали под его управление Студийский монастырь. Но правители продолжали гонение за Феодором. В Константинополь он сумел возвратиться только в 820 году. Но он вместе с несколькими учениками поселился на мысе Акрит. Там он и скончался в 826 году.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 24 ноября

Какие завтра именины: Викентий, Максим, Евгений, Виктор, Степан, Александр, Федор.

Талисманом людей, рожденных 24 ноября, является берилл. На Востоке этот камень всегда считался сильным амулетом. Его носили как защиту от сглаза, злой причины, отрицательной энергии. Символизирует берилл благополучия, поэтому его часто дарят семейным парам.

В этот день родились:

1632 год – нидерландский философ Бенедикт Спиноза;

1655 год – король Шведской империи Карл XI;

1826 год – итальянский писатель и журналист Лоренцини Карло;

1888 год – американский психолог, писатель Дейл Карнеги.

Что запрещено делать в этот день

24 ноября наши предки не устраивали свадеб, потому что супружеская жизнь будет несчастливой.

Также пытались не выяснять отношения.

24 ноября пытались не встречаться со своими недругами или врагами, чтобы не спровоцировать конфликты.

Народные приметы и традиции 24 ноября

24 ноября теплая погода – зима будет тоже теплой и наоборот / Pexels

Среди наших предков существовало немало интересных примет на завтрашний день:

смотрели, какой сегодня день: если ярко светит солнце, скоро будет холодная погода;

в течение недели идет мокрый снег – ждите оттепель;

24 ноября теплая погода – зима будет тоже теплой и наоборот;

если ночью на небе много звезд, то в следующем году будет хороший урожай на грибы.

В народе 24 ноября часто называли "Федора Студита" или "Федора Мороза". Иногда также появлялись названия "Санница" и "Поминальник". У иконы святого Феодора в этот день было принято молиться для защиты от нападения диких зверей и пожаров.

Памятные даты 24 ноября

24 ноября 2020 года полурезервный состав "Барселоны" разгромил "Динамо" в Лиге Чемпионов / Associated Press

В этот день год назад полурезервный состав "Барселоны" разгромил "Динамо" в Лиге Чемпионов, а в Швеции женщина набросилась с ножом на людей в ТРЦ.

Календарь важных событий в Украине и мире за 24 ноября:

1638 год – в урочище Маслов Став Казацкий совет утверждает “Ординацию Войска Запорожского Реестрового”;

1859 год – опубликована книга Чарльза Дарвина "Происхождение видов";

1910 год – в Севастополе начинает свою работу офицерская школа авиации;

1974 год – американо-французская экспедиция в Эфиопии находит скелет австралопитека афарского, который назвали «Люси»;

1991 год – в своем доме в Лондоне от СПИДа умирает легендарный музыкант Фредди Меркьюри, ему было всего 45 лет;

1994 год – в Украине начинает свою деятельность миссия ОБСЕ.

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