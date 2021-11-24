Какой завтра праздник – все о 25 ноября, церковный праздник, что запрещено делать

Какой завтра праздник – все о 25 ноября, церковный праздник, что запрещено делать

25 ноября 2021 года – четверг. В этот день в 1905 году в Лубнах выходит первая легальная украиноязычная газета в подроссийской Украине "Хлебороб", а в 2009 году на сайте шведского интернет-журналиста Джулиана Ассанжа WikiLeaks было опубликовано более 500 тысяч страниц конфиденциальной переписки во время террористической. сентября 2001 года.

До Нового года остается 36 дней.

Какой завтра праздник в Украине и мире

25 ноября в США празднуют День благодарения. Это один из самых больших и популярных национальных американских праздников, имеющий религиозный подтекст. Официально в США начали праздновать День благодарения в 1789 году. Обычно праздник выпадает на последний четверг ноября. В 2021 году это 25 ноября. Этот день американцы всегда проводят в кругу семьи. За обедом собираются все члены семьи, чтобы поблагодарить за дары, полученные в течение последнего года. Также День благодарения празднуют в Канаде. Но дата здесь отличается и выпадает на второй понедельник октября.

Несмотря на то, что День благодарения является национальным праздником американцев, известен он во всем мире. Идея праздника возникла среди пилигримов, прибывших на территорию современных США, чтобы найти новую судьбу. Поэтому День благодарения был введен на государственном уровне и празднуется по сей день. Традиционно на праздничном столе должна быть запеченная индейка.

25 ноября 2021 года в США празднуют День благодарения / Pexels

Интересный факт – первый День благодарения состоялся в 1621 году. Весной пилигримы, взошедшие на берег недалеко от современного города Плимут (штат Массачусетс), основали Плимутскую колонию, но жизнь у них была тяжелая. Индейцы пришли на помощь и научили правильно возделывать землю и выращивать присущие этой местности культуры. Благодаря местным жителям, пилигримы смогли не только пережить первый год на новом месте, но и собрать более обильный урожай. Тогда губернатор колонии Уильям Бердфорд устроил праздник, на который пригласил также индейцев. Это произошло именно в последний четверг ноября.

25 ноября в мире – Международный день борьбы за ликвидацию насилия над женщинами. Был провозглашен генеральной ассамблеей ООН в 1999 году. Часто общество осуждает именно женщин, пострадавших от изнасилования или побоев. Цель дня – показать, что женщины страдают от насилия из-за того, что они женщины и насильники считают их слабым полом.

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Дата выбрана не случайно. 25 ноября 1960 года было совершено жестокое убийство сестер Мирабаль. Они выступали против Рафаэля Трухильо, который тогда являлся лидером Доминиканской республики. Диктатор и тиран создали в своей стране жесткий политический режим. Всех участников революционного движения Рафаэль Трухильо казнил своими руками, отличаясь невероятным зверством.

Женщины-революционерки Мирабаль не испугались возможной пытки и они долгое время отстаивали свое право на свободу. Однажды ночью сестер схватила тайная полиция. Их пытали с невероятной жестокостью, а тела после убийства сбросили в овраг. Там Мирабаль и обнаружили местные жители. После этого события против тирании диктатора увеличился, а в стране вспыхнули массовые бунты.

Какой завтра 25 ноября церковный праздник

25 ноября - день памяти святого Иоанна (Ивана) Милостивого / Pexels

25 ноября по религиозному календарю – день памяти святого Иоанна (Ивана) Милостивого. По историческим данным он жил в VI-VII веке на территории Александрии. Родился Иван в семи губернаторах Кипра и в детстве жил обычной светской жизнью того времени.

Посвятив себе Богу Иоанн после утраты жены и детей. Это неутешительное событие стало причиной того, что будущий святой начал вести аскетичную жизнь. С особой добротой Иван относился к беднякам. Он не был монахом, но его благочестие было столь велико, что народ решил сделать Иоанна патриархом.

Сразу после того, как он вступил в сан, Иван счел количество нищих в Александрии и раздал им всем свое имущество. За свою жизнь он сделал немало добрых дел. Например, выкупив нескольких пленных, приютил обездоленных. За его действия прозвали Ивана Милостивого.

Именины: как назвать ребенка, который родился 25 ноября

Какие завтра именины: Нил, Лев, Лев, Иван, Савва, Емельян, Леонтий.

Талисманом людей, рожденных 25 ноября, является альмандин. Это довольно распространенный минерал, хотя в ювелирном качестве обнаружить его достаточно сложно. Интересный факт – звездчатый альмадин является символом штата Айдахо (США), поскольку здесь расположено его местонахождение Эмеральд-Крик.

В этот день родились:

1562 год – испанский драматург, Лопе де Вега;

1810 год – хирург, педагог и анатом, Николай Пирогов;

1838 год – украинский писатель, Иван Нечуй-Левицкий;

1855 год – исследователь казачества, Дмитрий Яворский;

1881 год – американский художник-модернист украинского происхождения, Маневич Абрам;

1891 год – украинский писатель, Полищук Клим;

1901 год – украинский поет, Михаил Орест;

1926 год – украинский композитор и поет, Михаил Машкин;

1926 год – американский писатель-фантаст, Пол Андерсон;

1951 год – украинский политик и предприниматель, Леонид Черновецкий;

1975 год – украинская певица, Марина Одольская.

Что нельзя делать в этот день

25 ноября нельзя покупать новую обувь, потому что в вашей жизни начнется "темная" полоса.

Не отправляйтесь в этот день в далекое путешествие.

25 ноября наши предки старались ни с кем не ссориться.

Народные приметы и традиции 25 ноября

Если 25 ноября идет дождь, то оттепель будет до начала декабря / Pexels

Среди наших предков было немало интересных примет на завтрашний день:

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смотрели, какой сегодня день: если идет дождь, то оттепель будет до 4 декабря;

до 25 ноября не было похолодания – весной можно ждать рано;

утром туман, к вечеру будет мороз;

25 ноября облака плывут против ветра к снегопаду;

говорили, какая погода на Ивана, такова будет в начале декабря;

25 ноября выпал снег, значит пролежит он к весне;

если сделать в этот день доброе дело, то оно засчитается умершим родственникам и им будет легче получить лучшую судьбу на том свете;

если до 25 ноября девушка не обзаведется парнем, то до Масленицы одинокой будет.

Наши предки именно 25 ноября заканчивали свадьбу. Следующий сезон начинался в конце зимы. В прежние времена в этот день шел снег. Считалось, что на Иоанна Милостивого нужно покупать новые вещи (кроме обуви), потому что они прослужат долго.

Памятные даты 25 ноября

25 ноября 2020 года Джо Байден первым в истории выборов в США получил более 80 млн. голосов избирателей / Pexels

В этот день год назад Джо Байден первым в истории выборов в США получил более 80 млн. голосов избирателей, а в Украине вступают в силу изменения в правила дорожного движения.

Календарь важных событий в Украине и мире за 25 ноября: