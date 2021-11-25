Какой завтра праздник – все о 26 ноября, церковный праздник, что запрещено делать

Какой завтра праздник – все о 26 ноября, церковный праздник, что запрещено делать

26 ноября 2021 года – пятница. В этот день в 1901 году во Львове студенты выступают с требованием создать украинский университет, а в 1966 году в Бретани (Франция) президентом Шарлем де Голлем была открыта первая в мире приточная электростанция.

До Нового года остается 35 дней.

Какой завтра праздник в Украине и мире

В последнюю пятницу ноября в мире традиционно проходит самая большая распродажа под названием Черная пятница (Black Friday). Это событие из Соединенных Штатов Америки и всегда приходится на следующий после Дня благодарения день. Еще ночью перед закрытыми дверями американских магазинов выстраиваются очереди людей, желающих купить товары с большими скидками. В последние годы Черная пятница широко распространилась по другим странам мира.

Интересный факт – впервые термин "Черная пятница" был употреблен не в честь грандиозных распродаж, а в период финансового кризиса в сентябре 1969 года. Тогда двое финансистов из Уолл-стрит, Джей Гулд и Джим Фиск, договорились закупиться золотом, а в понедельник продать его по завышенной цене. Однако в пятницу об их сговоре узнали. На это финансовые биржи отреагировали резким падением цен на золото.

26 ноября 2021 - Всемирный день логиста / Pexels

В последнюю пятницу ноября ежегодно празднуют Всеукраинский день логиста. В этом году праздник выпадает на 26 ноября. Праздник неофициальный, однако вы можете поздравить всех людей, причастных к этой профессии. Логистика связана с эффективным планированием, контролем и реализацией перемещения и хранения различных товаров от пункта А в пункт Б.

26 ноября также празднуют Всемирный день информации. Праздник был основан Международной академией информации (это член при департаменте информации ООН) в 1994 году и выпадает на последнюю пятницу ноября. В этот день организуют форумы, деловые встречи, конференции, чтобы найти решение по оптимизации информационного потока.

Какой завтра, 26 ноября, церковный праздник

26 ноября - день памяти Святителя Ивана Златоуста / commons.wikimedia.org

26 ноября по религиозному календарю – день памяти Святителя Иоанна Златоуста. Он был святым проповедником, учителем, целителем душ, покровителем бедняков и отверженных. Также известно, что Иван Златоуст являлся одним из основателей Константинопольского патриархата. Святителя называли очень многогранной личностью, ведь он выступал оратором, был адвокатом, а также часто рассказывал всем желающим о религии. В настоящее время Иван Златоуст был внесен в список трех Отцов Церкви Православия.

Судьба Святителя Иоанна Златоуста была достаточно тяжелой. К примеру, его обвинили в колдовстве, за что полностью изолировали от людей. Однако никакие проблемы не смогли сломить Ивана.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 26 ноября

Какие завтра именины: Антон (Антонин), Никифор, Иван, Герман, Манефа.

Талисманом людей, рожденных 26 ноября, является яшма. С греческого название переводится как "пестрый камень". И именно за разноцветность яшма ценят во всем мире. В древности яшму наделяли магическими свойствами. К примеру, считали, что она умеет притягивать положительную энергию.

В этот день родились:

1607 год – Джон Гарвард, английский миссионер, в честь которого назвали Гарвардский университет;

1806 год – поэт, переводчик, общественный деятель Филипп Морачевский;

1844 год – фольклорист Александр Боровиковский;

1877 год – живописец Матвей Донцов;

1888 год – анархо-коммунист, руководитель повстанческих отрядов Нестор Махно;

1894 год – американский математик, основатель кибернетики Норберт Винер;

1899 год – украинская поэтесса Лидия Могилянская;

1934 год – публицист, писатель, поэт, член Украинской Хельсинкской группы Юрий Литвин;

1939 год – американская певица Тина Тернер;

1963 год – украинский политический деятель Андрей Шкиль;

1965 год – доктор филологических наук, министр образования Украины Сергей Квит;

1975 год – гимнаст, бронзовый призер Олимпийских игр Олег Косяк.

Что запрещено делать в этот день

26 ноября пытались не идти на авантюры.

Если на дороге вы найдете деньги, не стоит оставлять их себе, лучше отдать на благотворительность или нищему.

26 ноября нельзя уговаривать ближнего, говорить неправду, бесполезно болтать.

Народные приметы и традиции 26 ноября

26 ноября днем ​​снежная буря, значит, ночью будет мороз / Pexels

Среди наших предков существовало немало интересных примет на завтрашний день:

смотрели, какой сегодня день: к вечеру стих порывистый ветер – на днях ждите потепления;

26 ноября днем ​​снежная буря, значит, ночью будет мороз;

выпало много снега – в следующем году будет урожай зерновых;

26 ноября на небе ярко мерцают звезды, значит ждите ветреную и снежную погоду.

В народе часто говорили, что Златоустой природа уже начинает засыпать, землю часто покрывает снег, а потому можно ожидать начала зимы.

Памятные даты 26 ноября

26 ноября 2020 года в приложении "Дія" запустили реестр избирателей

В этот день год назад в Гданьске назвали сквер в честь генерала армии УНР, а в приложении "Дія" запустили реестр избирателей.

Календарь важных событий в Украине и мире за 26 ноября: