Какой завтра праздник – все о 26 ноября, церковный праздник, что запрещено делать

26 ноября 2021 года – пятница. В этот день в 1901 году во Львове студенты выступают с требованием создать украинский университет, а в 1966 году в Бретани (Франция) президентом Шарлем де Голлем была открыта первая в мире приточная электростанция.
До Нового года остается 35 дней.
Какой завтра праздник в Украине и мире
В последнюю пятницу ноября в мире традиционно проходит самая большая распродажа под названием Черная пятница (Black Friday). Это событие из Соединенных Штатов Америки и всегда приходится на следующий после Дня благодарения день. Еще ночью перед закрытыми дверями американских магазинов выстраиваются очереди людей, желающих купить товары с большими скидками. В последние годы Черная пятница широко распространилась по другим странам мира.
Интересный факт – впервые термин "Черная пятница" был употреблен не в честь грандиозных распродаж, а в период финансового кризиса в сентябре 1969 года. Тогда двое финансистов из Уолл-стрит, Джей Гулд и Джим Фиск, договорились закупиться золотом, а в понедельник продать его по завышенной цене. Однако в пятницу об их сговоре узнали. На это финансовые биржи отреагировали резким падением цен на золото.
В последнюю пятницу ноября ежегодно празднуют Всеукраинский день логиста. В этом году праздник выпадает на 26 ноября. Праздник неофициальный, однако вы можете поздравить всех людей, причастных к этой профессии. Логистика связана с эффективным планированием, контролем и реализацией перемещения и хранения различных товаров от пункта А в пункт Б.
26 ноября также празднуют Всемирный день информации. Праздник был основан Международной академией информации (это член при департаменте информации ООН) в 1994 году и выпадает на последнюю пятницу ноября. В этот день организуют форумы, деловые встречи, конференции, чтобы найти решение по оптимизации информационного потока.
Какой завтра, 26 ноября, церковный праздник
26 ноября по религиозному календарю – день памяти Святителя Иоанна Златоуста. Он был святым проповедником, учителем, целителем душ, покровителем бедняков и отверженных. Также известно, что Иван Златоуст являлся одним из основателей Константинопольского патриархата. Святителя называли очень многогранной личностью, ведь он выступал оратором, был адвокатом, а также часто рассказывал всем желающим о религии. В настоящее время Иван Златоуст был внесен в список трех Отцов Церкви Православия.
Судьба Святителя Иоанна Златоуста была достаточно тяжелой. К примеру, его обвинили в колдовстве, за что полностью изолировали от людей. Однако никакие проблемы не смогли сломить Ивана.
Именины: как назвать ребенка, родившегося 26 ноября
Какие завтра именины: Антон (Антонин), Никифор, Иван, Герман, Манефа.
Талисманом людей, рожденных 26 ноября, является яшма. С греческого название переводится как "пестрый камень". И именно за разноцветность яшма ценят во всем мире. В древности яшму наделяли магическими свойствами. К примеру, считали, что она умеет притягивать положительную энергию.
В этот день родились:
- 1607 год – Джон Гарвард, английский миссионер, в честь которого назвали Гарвардский университет;
- 1806 год – поэт, переводчик, общественный деятель Филипп Морачевский;
- 1844 год – фольклорист Александр Боровиковский;
- 1877 год – живописец Матвей Донцов;
- 1888 год – анархо-коммунист, руководитель повстанческих отрядов Нестор Махно;
- 1894 год – американский математик, основатель кибернетики Норберт Винер;
- 1899 год – украинская поэтесса Лидия Могилянская;
- 1934 год – публицист, писатель, поэт, член Украинской Хельсинкской группы Юрий Литвин;
- 1939 год – американская певица Тина Тернер;
- 1963 год – украинский политический деятель Андрей Шкиль;
- 1965 год – доктор филологических наук, министр образования Украины Сергей Квит;
- 1975 год – гимнаст, бронзовый призер Олимпийских игр Олег Косяк.
Что запрещено делать в этот день
- 26 ноября пытались не идти на авантюры.
- Если на дороге вы найдете деньги, не стоит оставлять их себе, лучше отдать на благотворительность или нищему.
- 26 ноября нельзя уговаривать ближнего, говорить неправду, бесполезно болтать.
Народные приметы и традиции 26 ноября
Среди наших предков существовало немало интересных примет на завтрашний день:
- смотрели, какой сегодня день: к вечеру стих порывистый ветер – на днях ждите потепления;
- 26 ноября днем снежная буря, значит, ночью будет мороз;
- выпало много снега – в следующем году будет урожай зерновых;
- 26 ноября на небе ярко мерцают звезды, значит ждите ветреную и снежную погоду.
В народе часто говорили, что Златоустой природа уже начинает засыпать, землю часто покрывает снег, а потому можно ожидать начала зимы.
Памятные даты 26 ноября
В этот день год назад в Гданьске назвали сквер в честь генерала армии УНР, а в приложении "Дія" запустили реестр избирателей.
Календарь важных событий в Украине и мире за 26 ноября:
- 1890 год – в городе Боржоми (Грузия) запустили промышленный разлив одноименной воды;
- 1901 год – во Львове студенты выступают с требованием создать украинский университет;
- 1917 год – в Киеве во время заседания Генерального секретариата был утвержден устав "свободного казачества";
- 1939 год – СССР нарушает пакт о ненападении на Финляндию, что спровоцировало начало Зимней войны;
- 1966 год – в Бретани (Франция) президентом Шарлем де Голлем была открыта первая в мире приливная электростанция;
- 1970 год – в городе Баро (Гваделупа) прошел рекордный ливень;
- 1977 год – во Львове открыли памятник первопечатнику Ивану Федорову;
- 2005 год – в Украине был введен День памяти жертв Голодомора 1932-33 годов (он приходится на последнюю субботу ноября).