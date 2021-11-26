Какой завтра праздник – все о 27 ноября, церковный праздник, что запрещено делать

Какой завтра праздник – все о 27 ноября, церковный праздник, что запрещено делать

27 ноября 2021 – суббота. В этот день в 1806 году Наполеон I объявляет начало Континентальной блокады Великобритании, когда европейским странам запрещалось торговать с этой страной, а в 1918 году в Киеве состоялось первое учредительное Совместное заседание Украинской Академии Наук.

До Нового года остается 34 дня.

Какой завтра праздник в Украине и мире

Четвертая суббота ноября в Украине – День памяти жертв голодоморов. В этом году он выпадает на 27 ноября. Эта памятная дата напоминает всем украинцам ужасные события, связанные с геноцидом украинского народа, которые имели место в 1921-1923 годах, 1932-1933 годах и 1946-1947 годах. Самым массовым и ужасным Голодомором считается период 1932-1933 годов, когда от искусственно созданного и планомерного голода умерли около 7 миллионов человек. В этот день погибшие чествуются минутой молчания, а по всей Украине проходит акция "Зажги свечу памяти".

27 ноября 2021 года - день памяти жертв голодоморов / Pexels

27 ноября в Украине празднуют День основания Национальной Академии Наук (НАНУ). Ее основателем считают гетмана Скоропадского, а само событие произошло в 1918 году во время учредительного Общего собрания. Первым президентом избрали геохимика и ученого-геолога Вернадского.

В мире 27 ноября празднуют Международный день системного инженера. Этот человек занимается установкой внутренней сети компьютерного оборудования и помогает сотрудникам компании правильно пользоваться программным обеспечением. Поэтому работают на такой работе только люди с математическим складом ума и развитыми коммуникационными данными. Обязательно поздравьте друзей, родных и знакомых с профессиональным праздником.

Ежегодно после проведения распродажи "Черная пятница" в мире проходит День без покупок. В этом году он выпадает на 27 ноября. Впервые его отпраздновали в 1992 году в Канаде, а основателем считается специалист по рекламе Тед Дэйви. Весь мир присоединился к произошедшему через 5 лет после его создания. В отличие от Черной пятницы, этот день является настоящим протестом против рекламного навязывания к чрезмерному потреблению различных товаров.

Какой завтра, 27 ноября, церковный праздник

27 ноября - день памяти святого апостола Филиппа / commons.wikimedia.org

27 ноября по религиозному календарю – день памяти святого апостола Филиппа. Его считают самым молодым учеником Христа. Он занимался изучением Священного Писания и проповедованием Евангелия в Скифии и Фригии. Люди чтили святого апостола еще при его жизни, ведь он умел творить настоящие чудеса. Например, известен случай, когда Филипп воскресил из мёртвых младенца.

Присоединился к христианству Филипп после того, как увидел воскресение Христа. Он сразу пошел в народ, рассказывать об Иисусе и исцелять больных. Часто его спасали от рук еретиков и жестоких правителей только слово Божие и подлинная вера.

Вместе с Варфоломеем святой Филипп исцелил в Иераполисе многих людей. Среди них была жена антипата, которую укусила ядовитая змея. После чуда женщина поверила во Христа и рассказала обо всем мужчине. Антипат испугался, что вера будет распространяться по городу и потому велел сжечь жилище, где проживали святые. Умер Филипп в страшных муках, а на месте его смерти выросла виноградная лоза.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 27 ноября

Какие завтра именины: Алексей, Филипп, Аристарх, Михаил, Николай, Григорий, Сергей, Порифий, Александр, Гаврило, Константин, Василий, Дмитрий, Георгий, Виктор, Федор, Петр, Анна.

Талисманом людей, рожденных 27 ноября, является рубин. Название драгоценного камня происходит от латинского языка и означает красный. Считается, что рубины наделены огненной природой, а также умеют разбудить в своем владельце тягу к большому.

В этот день родились:

1701 год – метеоролог, геолог, астроном Андрес Цельсий;

1863 год – украинская писательница Ольга Кобылянская;

1899 год – скульпторша Елисавета Скоропадская;

1901 год – украинский поэт Михаил Орест;

1918 год – украинский ученый в области металлургии, сварочных процессов Борис Патон;

1926 год – украинский писатель-фантаст Олесь Бердник;

1940 год – китайский и американский актер Брюс Ли.

Что запрещено делать в этот день

27 ноября нельзя злиться, спорить и ссориться.

Не стоит начинать новых дел, потому что финансовая удача будет не на вашей стороне.

Народные приметы и традиции 27 ноября

27 ноября идет сильный снег – к продолжительным дождям / Pexels

Среди наших предков существовало немало интересных примет на завтрашний день:

смотрели, какой сегодня день: если ясный, то следующий год будет неурожайным;

27 ноября идет сильный снег – к продолжительным дождям;

если на деревьях громко каркают вороны, ждите оттепели;

27 ноября деревья покрылись инеем, будет урожай в следующем году.

В народе этот день называли "Филиповка". Именно 27 ноября начинается Рождественский пост. В этот день люди обязательно шли в церковь, а после – раздавали милостыню беднякам. Незамужем девушке нужно было 27 ноября помолиться, чтобы выйти замуж уже в следующем году.

Памятные даты 27 ноября

27 ноября 2020 года в Укрзализнице решают возобновить продажу печенья и чая в вагонах / pixabay.com

В этот день год назад в Укрзализнице решают возобновить продажу печенья и чая в вагонах, а Дональд Трамп утверждает, что покинет Белый дом, если коллегия избирателей проголосует за Джо Байдена.

Календарь важных событий в Украине и мире за 27 ноября: