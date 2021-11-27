Какой завтра праздник – все о 28 ноября, церковный праздник, что запрещено делать

28 ноября 2021 – воскресенье. В этот день в 1520 году португальский мореплаватель Фернан Магеллан смог преодолеть один из самых опасных проливов на юге Америки (которая сегодня носит его имя) и войти в воды Тихого океана, а в 2006 году Верховная Рада Украины принимает закон О Голодоморе 1932-193. лет в Украине, тем самым признав геноцид против украинского народа.

До Нового года остается 33 дня.

Какой завтра праздник в Украине и мире

28 ноября в Украине празднуют День работника системы финансового мониторинга. Поэтому, если вы задумались, какой сегодня профессиональный праздник, стоит поздравить всех, кто причастен к этой профессии. Дата была установлена ​​президентом Владимиром Зеленским в 2020 году. Целью праздника является показать большой вклад работников системы финансового мониторинга в утверждении статуса нашей страны как надежного партнера на международной арене.

В последнее воскресенье ноября ежегодно празднуют Международный день Библии. В 2021 году праздник выпадает на 28 ноября. А дальше следует еще и Международная неделя Библии, на которой проводятся чтения Священного Писания. Именно Библия с давних времен считается лидером по количеству изданий во всем мире.

28 ноября празднуют Международный день Библии / Pexels

Официально день был введен в 1940 году. В это время группа американских бизнесменов создала библейскую организацию. В это время в мире расцветал фашизм, шла Вторая Мировая война, поэтому у новой организации была важная цель – отвлечь внимание американских граждан от ужасов, происходивших в Европе.

Также именно 28 ноября у православных христиан начинается Рождественский пост, который длится 40 дней – до 6 января. В церковном уставе он носит название Четыредесятница, а в народе называется Филипп пост. Цель поста – подготовиться к празднованию Рождества Христова, являющегося одним из самых больших религиозных праздников. Во время Рождественского поста запрещается есть мясо, молочные продукты и яйца. А в понедельник, среду и пятницу даже разрешается лакомиться рыбой, вином и растительным маслом. Поэтому Рождественский пост не считается слишком суровым.

А еврейский народ 28 ноября начинает праздновать Хануку, которая длится 8 дней и имеет еще одно название "Хаг Урим" (Праздник Огней). Появилась Ханука еще во 2 веке. Этот праздник является днем ​​памяти об освобождении и очищении Храма после победы Хасмонеев во время восстания против царя Антиоха IV.

Какой завтра 28 ноября церковный праздник

28 ноября - день памяти преподобного Паисия Величковского / Pexels

28 ноября по религиозному календарю – день памяти преподобного Паисия Величковского. С именем этого святого связано возрождение монастырской жизни и старчества во второй половине ХVIII века. В миру его звали Петр Величковский. Он родился в семье священника 21 декабря 1722 в Полтаве.

Все свои детские годы Паисий провел в семейном кругу, где сохранялись добродетель, уважение к Богу, а в быту соблюдали все религиозные правила. Мальчик рос довольно молчаливым и спокойным. Он очень любил читать, а так как в доме держали только церковные книги, то его любимой стала Часослов. После нее юный Петр прочел Псалтирь и жития святых и подвижников благочестия. В 13 лет ушел в "братскую школу". Мать хотела, чтобы он стал священником, как было принято в их семье. Но юноша уже тогда знал, что хочет стать монахом в монастыре.

Поэтому Величковский тайно ночью покинул школу и направился в далекое путешествие. По дороге он останавливался в разных храмах и монастырях, пока не прибыл в Молдавию, в обитель святого Николая. Он обратился к настоятелю и его приняли в качестве послушника. В 19 лет Петр получил постриг и новое имя – Платон. К сожалению, в то время начинаются гонения со стороны униатов, поэтому он покидает Молдавию и снова направляется в Киев, в Киево-Печерскую Лавру.

Вскоре Платон снова отправился в путешествие и прибывает в Керкульский монастырь, где ему дают небольшую келью. Там он проводит дни полные одиночества и отречения от всего мирского. Так длится три года, пока молодой монах не получает постриг в малую схиму и имя Паисий. Известно, что за свою жизнь Паисий Величковский перевел многие аскетические произведения святых отцов на старославянский и молдавский языки. Он тоже не забыл и о своей родной земле. Он всегда подписывался как "Родино Полтавский".

Именины: как назвать ребенка, родившегося 28 ноября

Какие завтра именины: Маркел, Хома, Гурий, Никита, Филипп, Матвей, Григорий, Степан, Сергей, Николай, Петр, Дмитрий, Михаил, Иван, Варвара.

Талисманом людей, рожденных 28 ноября, является бирюза. Древний небесно-голубой камень – символ вечной любви. В древности верили тот, кто носит украшения с бирюзой, будет увеличивать свои доходы. Но только. если помыслы его чисты. Интересный факт – на Тибете бирюзу считали живым существом.

В этот день родились:

1757 год – английский гравер, художник, поэт, Уильям Блейк;

1881 год – австрийский писатель Стефан Цвейг;

1890 год – украинская переводчица и писательница Зинаида Тулуб;

1957 год – украинский режиссер, Сергей Проскурня;

1987 год – шотландская актриса, Карен Гиллан.

Что нельзя делать в этот день

28 ноября православные христиане перестают употреблять в пищу мясо, молочные продукты до 6 января.

Категорически запрещалось в этот день ругаться не только с родными, но и с чужими людьми.

28 ноября наши предки старались не жадничать, помогать нуждающимся, раздавать мелкие вещи, подавать милостыню.

Не стоит устраивать громкие гуляния, празднования.

28 ноября нельзя слушать музыку громко, нужно день провести в раздумьях.

Народные приметы и традиции 28 ноября

28 ноября громко ржут лошади – это хороший знак / Pexels

Среди наших предков было немало интересных примет на завтрашний день:

смотрели, какой сегодня день: если уже лежит снег, к весне он не растает;

на земле лежит много снега – в следующем году будет хороший урожай;

28 ноября сильный ветер, значит, к Николаю (19 декабря) можно ожидать неспокойной погоды;

громко ржут лошади – это хороший знак;

если 28 ноября погода пасмурная, но теплая, май следующего года будет ненастным;

если ударил мороз, значит исчезнет нечистая сила;

28 ноября искупался в бане – будешь счастлив весь год.

Наши предки приметили, что наши предки в этот день ожидали дождя. Оно и не удивительно, ведь в 28 ноября, в конце осени, дни становятся все короче и солнце садится очень рано. В этот день пытались уделять особое внимание лошадям. Проводились разные обряды, чтобы эти животные были здоровы.

28 ноября женщины ставили икону Гурия в доме и ставили за ней кусочек ладана. Считалось, если муж плохо относится к своей жене, в этот день она должна помолиться перед иконой. Так как 28 ноября часто стояла сырая погода, а на дорогах было грязно, в народе говорили: "Гурий приехал на пестрой кобыле".

Памятные даты 28 ноября

28 ноября 2020 года в Украине начинается третий карантин "выходного дня" / Pexels

В этот день год назад в Украине начинается третий карантин "выходного дня", а также приходит первое похолодание с обильным снегом.

Календарь важных событий в Украине и мире за 28 ноября: