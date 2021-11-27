Какой завтра праздник – все о 28 ноября, церковный праздник, что запрещено делать

28 ноября 2021 – воскресенье. В этот день в 1520 году португальский мореплаватель Фернан Магеллан смог преодолеть один из самых опасных проливов на юге Америки (которая сегодня носит его имя) и войти в воды Тихого океана, а в 2006 году Верховная Рада Украины принимает закон О Голодоморе 1932-193. лет в Украине, тем самым признав геноцид против украинского народа.
До Нового года остается 33 дня.
Какой завтра праздник в Украине и мире
28 ноября в Украине празднуют День работника системы финансового мониторинга. Поэтому, если вы задумались, какой сегодня профессиональный праздник, стоит поздравить всех, кто причастен к этой профессии. Дата была установлена президентом Владимиром Зеленским в 2020 году. Целью праздника является показать большой вклад работников системы финансового мониторинга в утверждении статуса нашей страны как надежного партнера на международной арене.
В последнее воскресенье ноября ежегодно празднуют Международный день Библии. В 2021 году праздник выпадает на 28 ноября. А дальше следует еще и Международная неделя Библии, на которой проводятся чтения Священного Писания. Именно Библия с давних времен считается лидером по количеству изданий во всем мире.
Официально день был введен в 1940 году. В это время группа американских бизнесменов создала библейскую организацию. В это время в мире расцветал фашизм, шла Вторая Мировая война, поэтому у новой организации была важная цель – отвлечь внимание американских граждан от ужасов, происходивших в Европе.
Также именно 28 ноября у православных христиан начинается Рождественский пост, который длится 40 дней – до 6 января. В церковном уставе он носит название Четыредесятница, а в народе называется Филипп пост. Цель поста – подготовиться к празднованию Рождества Христова, являющегося одним из самых больших религиозных праздников. Во время Рождественского поста запрещается есть мясо, молочные продукты и яйца. А в понедельник, среду и пятницу даже разрешается лакомиться рыбой, вином и растительным маслом. Поэтому Рождественский пост не считается слишком суровым.
А еврейский народ 28 ноября начинает праздновать Хануку, которая длится 8 дней и имеет еще одно название "Хаг Урим" (Праздник Огней). Появилась Ханука еще во 2 веке. Этот праздник является днем памяти об освобождении и очищении Храма после победы Хасмонеев во время восстания против царя Антиоха IV.
Какой завтра 28 ноября церковный праздник
28 ноября по религиозному календарю – день памяти преподобного Паисия Величковского. С именем этого святого связано возрождение монастырской жизни и старчества во второй половине ХVIII века. В миру его звали Петр Величковский. Он родился в семье священника 21 декабря 1722 в Полтаве.
Все свои детские годы Паисий провел в семейном кругу, где сохранялись добродетель, уважение к Богу, а в быту соблюдали все религиозные правила. Мальчик рос довольно молчаливым и спокойным. Он очень любил читать, а так как в доме держали только церковные книги, то его любимой стала Часослов. После нее юный Петр прочел Псалтирь и жития святых и подвижников благочестия. В 13 лет ушел в "братскую школу". Мать хотела, чтобы он стал священником, как было принято в их семье. Но юноша уже тогда знал, что хочет стать монахом в монастыре.
Поэтому Величковский тайно ночью покинул школу и направился в далекое путешествие. По дороге он останавливался в разных храмах и монастырях, пока не прибыл в Молдавию, в обитель святого Николая. Он обратился к настоятелю и его приняли в качестве послушника. В 19 лет Петр получил постриг и новое имя – Платон. К сожалению, в то время начинаются гонения со стороны униатов, поэтому он покидает Молдавию и снова направляется в Киев, в Киево-Печерскую Лавру.
Вскоре Платон снова отправился в путешествие и прибывает в Керкульский монастырь, где ему дают небольшую келью. Там он проводит дни полные одиночества и отречения от всего мирского. Так длится три года, пока молодой монах не получает постриг в малую схиму и имя Паисий. Известно, что за свою жизнь Паисий Величковский перевел многие аскетические произведения святых отцов на старославянский и молдавский языки. Он тоже не забыл и о своей родной земле. Он всегда подписывался как "Родино Полтавский".
Именины: как назвать ребенка, родившегося 28 ноября
Какие завтра именины: Маркел, Хома, Гурий, Никита, Филипп, Матвей, Григорий, Степан, Сергей, Николай, Петр, Дмитрий, Михаил, Иван, Варвара.
Талисманом людей, рожденных 28 ноября, является бирюза. Древний небесно-голубой камень – символ вечной любви. В древности верили тот, кто носит украшения с бирюзой, будет увеличивать свои доходы. Но только. если помыслы его чисты. Интересный факт – на Тибете бирюзу считали живым существом.
В этот день родились:
- 1757 год – английский гравер, художник, поэт, Уильям Блейк;
- 1881 год – австрийский писатель Стефан Цвейг;
- 1890 год – украинская переводчица и писательница Зинаида Тулуб;
- 1957 год – украинский режиссер, Сергей Проскурня;
- 1987 год – шотландская актриса, Карен Гиллан.
Что нельзя делать в этот день
- 28 ноября православные христиане перестают употреблять в пищу мясо, молочные продукты до 6 января.
- Категорически запрещалось в этот день ругаться не только с родными, но и с чужими людьми.
- 28 ноября наши предки старались не жадничать, помогать нуждающимся, раздавать мелкие вещи, подавать милостыню.
- Не стоит устраивать громкие гуляния, празднования.
- 28 ноября нельзя слушать музыку громко, нужно день провести в раздумьях.
Народные приметы и традиции 28 ноября
Среди наших предков было немало интересных примет на завтрашний день:
- смотрели, какой сегодня день: если уже лежит снег, к весне он не растает;
- на земле лежит много снега – в следующем году будет хороший урожай;
- 28 ноября сильный ветер, значит, к Николаю (19 декабря) можно ожидать неспокойной погоды;
- громко ржут лошади – это хороший знак;
- если 28 ноября погода пасмурная, но теплая, май следующего года будет ненастным;
- если ударил мороз, значит исчезнет нечистая сила;
- 28 ноября искупался в бане – будешь счастлив весь год.
Наши предки приметили, что наши предки в этот день ожидали дождя. Оно и не удивительно, ведь в 28 ноября, в конце осени, дни становятся все короче и солнце садится очень рано. В этот день пытались уделять особое внимание лошадям. Проводились разные обряды, чтобы эти животные были здоровы.
28 ноября женщины ставили икону Гурия в доме и ставили за ней кусочек ладана. Считалось, если муж плохо относится к своей жене, в этот день она должна помолиться перед иконой. Так как 28 ноября часто стояла сырая погода, а на дорогах было грязно, в народе говорили: "Гурий приехал на пестрой кобыле".
Памятные даты 28 ноября
В этот день год назад в Украине начинается третий карантин "выходного дня", а также приходит первое похолодание с обильным снегом.
Календарь важных событий в Украине и мире за 28 ноября:
- 1414 – богемский реформатор Ян Гус был арестован;
- 1520 год – португальский мореплаватель Фернан Магеллан смог преодолеть один из самых опасных проливов на юге Америки (которая сегодня носит его имя) и войти в воды Тихого океана;
- 1561 год – был распущен Ливонский рыцарский орден;
- 1654 год – героическая оборона казацкой крепости Буша (Подолье);
- 1918 год – Эстония испытывает военную агрессию со стороны СФРР, начинается Освободительная война эстонского народа;
- 19221 год – Всеукраинским центральным исполнительным комитетом принято осуждение о присоединении УССР к международной конвенции Красного Креста;
- 1974 год – в Нью-Йорке, в концертном зале "Мэдисон Сквер Гарден" проводит свое последнее выступление со сцены экс-участник "Битлз" Джон Леннон;
- 1983 год – впервые в американском космическом полете принял участие представитель другой страны, им стал западногерманский физик Ульф Мербольд;
- 1989 год – Советом Министров СССР была создана государственная комиссия по вопросам крымскотатарского народа;
- 1994 год – прошла первая попытка оккупационных федеративных сил России штормовать город Грозный (Чеченская Республика Ичкерия);
- 2000 год – Александр Мороз обнародует аудиозаписи разговоров президента Украины Леонида Кучмы об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе;
- 2006 год – в Украине Верховная Рада признает Голодомор актом геноцида украинского народа.