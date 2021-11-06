Какой завтра праздник – все о 7 ноября, что отмечается, что нельзя делать

Какой завтра праздник – все о 7 ноября, что отмечается, что нельзя делать

7 ноября 2022 – воскресенье. В этот день в Ирландии впервые президентом стала женщина, а в США установлен рекорд скорости на автомобиле с реактивным двигателем.

По Юлианскому календарю XX и XXI век – 23 октября. До Нового года остается 54 дня.

Какой завтра праздник в Украине и мире

В Украине отмечается День работника социальной сферы. Он был введен Указом Президента 13 апреля 1999 года и всегда отмечается в первое воскресенье ноября, которое в этом году приходится на седьмое число. Интересный факт – на сегодняшний день в Украине в социальной сфере работает около 150 тысяч человек.

Это важный день для настоящих ценителей французского красного вина – Международный день Мерло. Напиток производят из одноименного технического сорта винограда, он является вторым по популярности в мире после Каберне Совиньон.

Международный день Мерло (7 ноября) / pixabay.com

Мерло ценится виноделами за чрезвычайную стойкость к болезням, неприхотливость, ранний срок созревания. Именно поэтому виноград выращивается не только в Италии и Франции, но и на американском и австралийском континентах.

В переводе с французского "Мерло" означает "маленький черный дрозд". Есть две версии происхождения такого интересного названия. Некоторые считают, что это из-за темного цвета спелых ягод. Остальные указывают на то, что дрозды очень любят именно этот сорт.

Уникальность вина Мерло в том, что его можно потреблять как молодым, так и выдержанным. Сначала в аромате сильно чувствуются нотки фиалки, черешни, сливы. А впоследствии раскрываются оттенки пряностей, шоколада.

Отмечается и Международный день инуитов. Праздник был создан для того, чтобы усилить голос народности инуитов в мире. Они проживают в северных регионах Канады (инуитские нунангаты). День отмечается с 2006 года в честь рождения визионера ICC Эбена Хопсон-старшего. Инициатором создания стал Приполярный совет инуитов.

Также в мире отмечается Международный день африканского писателя. Праздник был введен в 1992 году по инициативе Панафриканской ассоциации писателей.

Памятные даты 7 ноября

7 ноября 2020 года Джо Байдена объявили президентом США / Associated Press

В этот день год назад Байден был объявлен президентом США. В Украине рекордные в то время 10.7 тысяч случаев коронавируса в сутки, вся страна на карантине. Верховная рада ввела штрафы для тех, кто не пользуется масками.

Также в украинской и международной истории произошли следующие важные события:

1708 год – часть войска гетмана Ивана Мазепы возле села Горки соединилось с войском шведского короля Карла XII;

1788 – османская крепость Очаков была завоевана казаками во главе Антона Головатого;

1891 год – американский изобретатель Уиткомб Лео Джадсон получает патент на застежку-молнию;

1909 год – во Львове создают Украинский студенческий союз;

1920 год – Добровольческая армия де-факто признает независимость УНР по соглашению в Ялтушкове;

1928 год – в Харькове открыт первый европейский небоскреб Госпром;

1929 год – в Нью-Йорке открывается Музей современного искусства при поддержке семьи Рокфеллеров;

1940 год – в Канаде создают Комитет украинцев Канады;

1951 год – в Киеве начинает свою работу первый в советской Украине телевизионный центр;

1956 год – в хит параде США с песней “One Love” Элвис Пресли занимает первую строчку;

1965 год – в Соляной пустыне (штат Юта) американец Арт Арфонс на автомобиле Green Monster с реактивным двигателем устанавливает новый рекорд скорости около 934 км/ч;

1967 год – Генеральной Ассамблеей ООН принята Декларация о ликвидации дискриминации женщин;

1949 год – на старейшей в мире морской нефтяной платформе "Нефтяные камни" была получена первая нефть;

1990 год – первой женщиной-президентом Ирландии становится Мэри Робинсон;

2000 год – президентом США становится Джордж Буш-младший.

Какой завтра церковный праздник

Християне празднуют 7 ноября День мучеников Маркиана и Мартирия / pixabay.com

Основной религиозный праздник 7 ноября – День мучеников Маркиана и Мартирия. Мартирий был поддиаконом, а Маркиан – чтецом в Царьграде. Служили они нотарями при патриархе святом Павле. Главными обязанностями Маркиана и Мартирия была запись разных писем и посланий патриарха.

После того, как патриарх Павел был изгнан из Царьграда и замучен за свою веру, его место занял лжепатриарх арианин Македоний. Он начал преследовать всех, кто был верен Павлу. Среди тех, кто принял мученическую смерть, были Маркиан и Мартирий. Их схватили, бросили в тюрьму, а затем морили голодом. Македоний предложил им отречься от веры, однако их любовь ко Христу Спасителю была безгранична. Поэтому 25 октября Мартирию и Маркиану отсекли головы.

Их мощи были похоронены у Меландийских ворот, где впоследствии по приказу Святого Иоанна Златоуста построили храм.

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Святое имя Мартирия упоминается во время чтения 7-й песни канона преподобным Дальним пещерам. Наши предки приметили, если в этот день погода хорошая, то и весна будет хорошей. В молитвах к Мартирию всегда упоминаются обиженные, несчастные, нищие и все те, кого нужно пожалеть.

Церковью также отмечается День Анастасии и Маркияна. В древности его часто называли Дедовские плачи. Плачет ведь не только природа, но и девушки с женщинами, которые поминают своих родственников.

Еще один церковный праздник – День Федота. В народе говорили "Федот на лед ведет", то есть температура резко падает, в воздухе ощущается настоящая зима. Часто этот день ненастный. Состоятельные люди нанимали плакальщиц. Они должны были идти на кладбище и плакать за умершими родственниками.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 7 ноября

Свои именины празднуют: Валерий, Валериан, Маркиян, Анастасий, Мартирий, Матрона, Валерия.

Талисманом людей, родившихся 7 ноября, считается камень турмалин. В Индии и Китае он является символом целеустремленности и решительности. Он был известен еще при Византии, но отличался настолько высокой стоимостью, что даже не все правители могли себе позволить украшения с турмалином. Интересно, что именно этот камень преподнес Екатерине II в качестве подарка один из иностранных послов.

В этот день родились:

1867 – Мария Склодовская-Кюри, которая занималась физикой, химией и стала двукратным Нобелевским лауреатом;

1888 год – руководитель крестьянского повстанческого движения (1918-1921) Нестор Махно;

1902 год – американский художник-сюрреалист украинского происхождения Марго Борис;

1913 год – выдающийся французский романист, публицист, философ, лауреат Нобелевской премии по литературе Альбер Камю;

1936 год – украинский кинематографист, писатель Николай Винграновский;

1987 год – олимпийская чемпионка по фехтованию Галина Пундик;

1988 год – украинский теннисист Александр Долгополов.

Что нельзя делать

7 ноября нельзя плакать в подушку, чтобы не передать свои несчастья другим

Тем, кто занимается торговлей, запрещалось ездить с товаром, иначе можно лишиться дохода.

Не следует добавлять в свой рацион хлеб, потому что следующий год пройдет без хлеба.

После поминок оставшуюся пищу нужно отдать нуждающимся и бедным. Ни в коем случае нельзя уносить ее себе.

Считалось, что в этот день нельзя плакать только в подушку. Потому что перья запомнят ваши слезы и передадут несчастья тому человеку, который приляжет на нее.

В этот день нужно было помогать обездоленным, сиротам. Обычно все село занималось детьми, которые остались без родителей.

А если женщина поплачет от души и искренне признается в грехах, то ее ждет счастье.

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Народные приметы и традиции

С давних пор наши предки верили в особые примет 7 ноября:

на небе звезды светят тускло – ждите ненастного и холодного дня;

на деревьях осталось много листьев – зима будет затяжной;

заснежило – в следующем году будет хороший урожай;

сильный ветер на длительную непогоду;

утренний туман означает скорую оттепель;

если на нижних ветвях деревьев сидят вороны – скоро начнется ветер.

Седьмого числа ноября у наших предков было принято ходить на кладбище: зажигать свечи, убирать могилы, раздавать беднякам еду, чтобы те молились за умерших. Устраивали поминки и дома. На столах обязательно должны были стоять именно те блюда, которые любили при жизни родственники.

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