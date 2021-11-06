Какой завтра праздник – все о 7 ноября, что отмечается, что нельзя делать

7 ноября 2022 – воскресенье. В этот день в Ирландии впервые президентом стала женщина, а в США установлен рекорд скорости на автомобиле с реактивным двигателем.
По Юлианскому календарю XX и XXI век – 23 октября. До Нового года остается 54 дня.
Какой завтра праздник в Украине и мире
В Украине отмечается День работника социальной сферы. Он был введен Указом Президента 13 апреля 1999 года и всегда отмечается в первое воскресенье ноября, которое в этом году приходится на седьмое число. Интересный факт – на сегодняшний день в Украине в социальной сфере работает около 150 тысяч человек.
Это важный день для настоящих ценителей французского красного вина – Международный день Мерло. Напиток производят из одноименного технического сорта винограда, он является вторым по популярности в мире после Каберне Совиньон.
Мерло ценится виноделами за чрезвычайную стойкость к болезням, неприхотливость, ранний срок созревания. Именно поэтому виноград выращивается не только в Италии и Франции, но и на американском и австралийском континентах.
В переводе с французского "Мерло" означает "маленький черный дрозд". Есть две версии происхождения такого интересного названия. Некоторые считают, что это из-за темного цвета спелых ягод. Остальные указывают на то, что дрозды очень любят именно этот сорт.
Уникальность вина Мерло в том, что его можно потреблять как молодым, так и выдержанным. Сначала в аромате сильно чувствуются нотки фиалки, черешни, сливы. А впоследствии раскрываются оттенки пряностей, шоколада.
Отмечается и Международный день инуитов. Праздник был создан для того, чтобы усилить голос народности инуитов в мире. Они проживают в северных регионах Канады (инуитские нунангаты). День отмечается с 2006 года в честь рождения визионера ICC Эбена Хопсон-старшего. Инициатором создания стал Приполярный совет инуитов.
Также в мире отмечается Международный день африканского писателя. Праздник был введен в 1992 году по инициативе Панафриканской ассоциации писателей.
Памятные даты 7 ноября
В этот день год назад Байден был объявлен президентом США. В Украине рекордные в то время 10.7 тысяч случаев коронавируса в сутки, вся страна на карантине. Верховная рада ввела штрафы для тех, кто не пользуется масками.
Также в украинской и международной истории произошли следующие важные события:
- 1708 год – часть войска гетмана Ивана Мазепы возле села Горки соединилось с войском шведского короля Карла XII;
- 1788 – османская крепость Очаков была завоевана казаками во главе Антона Головатого;
- 1891 год – американский изобретатель Уиткомб Лео Джадсон получает патент на застежку-молнию;
- 1909 год – во Львове создают Украинский студенческий союз;
- 1920 год – Добровольческая армия де-факто признает независимость УНР по соглашению в Ялтушкове;
- 1928 год – в Харькове открыт первый европейский небоскреб Госпром;
- 1929 год – в Нью-Йорке открывается Музей современного искусства при поддержке семьи Рокфеллеров;
- 1940 год – в Канаде создают Комитет украинцев Канады;
- 1951 год – в Киеве начинает свою работу первый в советской Украине телевизионный центр;
- 1956 год – в хит параде США с песней “One Love” Элвис Пресли занимает первую строчку;
- 1965 год – в Соляной пустыне (штат Юта) американец Арт Арфонс на автомобиле Green Monster с реактивным двигателем устанавливает новый рекорд скорости около 934 км/ч;
- 1967 год – Генеральной Ассамблеей ООН принята Декларация о ликвидации дискриминации женщин;
- 1949 год – на старейшей в мире морской нефтяной платформе "Нефтяные камни" была получена первая нефть;
- 1990 год – первой женщиной-президентом Ирландии становится Мэри Робинсон;
- 2000 год – президентом США становится Джордж Буш-младший.
Какой завтра церковный праздник
Основной религиозный праздник 7 ноября – День мучеников Маркиана и Мартирия. Мартирий был поддиаконом, а Маркиан – чтецом в Царьграде. Служили они нотарями при патриархе святом Павле. Главными обязанностями Маркиана и Мартирия была запись разных писем и посланий патриарха.
После того, как патриарх Павел был изгнан из Царьграда и замучен за свою веру, его место занял лжепатриарх арианин Македоний. Он начал преследовать всех, кто был верен Павлу. Среди тех, кто принял мученическую смерть, были Маркиан и Мартирий. Их схватили, бросили в тюрьму, а затем морили голодом. Македоний предложил им отречься от веры, однако их любовь ко Христу Спасителю была безгранична. Поэтому 25 октября Мартирию и Маркиану отсекли головы.
Их мощи были похоронены у Меландийских ворот, где впоследствии по приказу Святого Иоанна Златоуста построили храм.
Святое имя Мартирия упоминается во время чтения 7-й песни канона преподобным Дальним пещерам. Наши предки приметили, если в этот день погода хорошая, то и весна будет хорошей. В молитвах к Мартирию всегда упоминаются обиженные, несчастные, нищие и все те, кого нужно пожалеть.
Церковью также отмечается День Анастасии и Маркияна. В древности его часто называли Дедовские плачи. Плачет ведь не только природа, но и девушки с женщинами, которые поминают своих родственников.
Еще один церковный праздник – День Федота. В народе говорили "Федот на лед ведет", то есть температура резко падает, в воздухе ощущается настоящая зима. Часто этот день ненастный. Состоятельные люди нанимали плакальщиц. Они должны были идти на кладбище и плакать за умершими родственниками.
Именины: как назвать ребенка, родившегося 7 ноября
Свои именины празднуют: Валерий, Валериан, Маркиян, Анастасий, Мартирий, Матрона, Валерия.
Талисманом людей, родившихся 7 ноября, считается камень турмалин. В Индии и Китае он является символом целеустремленности и решительности. Он был известен еще при Византии, но отличался настолько высокой стоимостью, что даже не все правители могли себе позволить украшения с турмалином. Интересно, что именно этот камень преподнес Екатерине II в качестве подарка один из иностранных послов.
В этот день родились:
- 1867 – Мария Склодовская-Кюри, которая занималась физикой, химией и стала двукратным Нобелевским лауреатом;
- 1888 год – руководитель крестьянского повстанческого движения (1918-1921) Нестор Махно;
- 1902 год – американский художник-сюрреалист украинского происхождения Марго Борис;
- 1913 год – выдающийся французский романист, публицист, философ, лауреат Нобелевской премии по литературе Альбер Камю;
- 1936 год – украинский кинематографист, писатель Николай Винграновский;
- 1987 год – олимпийская чемпионка по фехтованию Галина Пундик;
- 1988 год – украинский теннисист Александр Долгополов.
Что нельзя делать
- Тем, кто занимается торговлей, запрещалось ездить с товаром, иначе можно лишиться дохода.
- Не следует добавлять в свой рацион хлеб, потому что следующий год пройдет без хлеба.
- После поминок оставшуюся пищу нужно отдать нуждающимся и бедным. Ни в коем случае нельзя уносить ее себе.
- Считалось, что в этот день нельзя плакать только в подушку. Потому что перья запомнят ваши слезы и передадут несчастья тому человеку, который приляжет на нее.
В этот день нужно было помогать обездоленным, сиротам. Обычно все село занималось детьми, которые остались без родителей.
А если женщина поплачет от души и искренне признается в грехах, то ее ждет счастье.
Народные приметы и традиции
С давних пор наши предки верили в особые примет 7 ноября:
- на небе звезды светят тускло – ждите ненастного и холодного дня;
- на деревьях осталось много листьев – зима будет затяжной;
- заснежило – в следующем году будет хороший урожай;
- сильный ветер на длительную непогоду;
- утренний туман означает скорую оттепель;
- если на нижних ветвях деревьев сидят вороны – скоро начнется ветер.
Седьмого числа ноября у наших предков было принято ходить на кладбище: зажигать свечи, убирать могилы, раздавать беднякам еду, чтобы те молились за умерших. Устраивали поминки и дома. На столах обязательно должны были стоять именно те блюда, которые любили при жизни родственники.