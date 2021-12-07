Какой завтра праздник – все о 8 декабря, церковный праздник, что запрещено делать

8 декабря 2021 – среда. В этот день в 1941 году после нападения японцев на военно-морскую и воздушную базу США Перл-Харбор президент Франклин Рузвельт получил разрешение на объявление войны Японской империи, а в 2013 году во время митинга на Евромайдане народными усилиями на Бессарабке был демонтирован памятник одному из основателей кровавого большевистского террора – Ленину.
До Нового года осталось 23 дня.
Какой завтра праздник в Украине и мире
8 декабря празднуют День путешественника во времени. Если переводить название праздника дословно, то оно звучит как День, в который можно притворяться путешественником во времени. День появился больше 20 лет назад, а попросили ввести его настоящие фанаты фантастики. Празднование праздника тоже довольно оригинальное – нужно притворяться человеком, который только что прибыл из будущего или прошлого.
Издавна разум людей смущала мысль о возможности путешествий во времени. Эта тема не раз появлялась в произведениях писателей, а также на экранах телевизоров. Не оставались в стороне и ученые. А когда была открыта всеобщая теория Альберта Эйнштейна, ученые начали работать над созданием машины, которая могла бы перенести человека в другое время.
Никто не может точно сказать, могли бы быть такие путешествия безопасными. Ведь существует вероятность негативного воздействия при изменении какого-либо события в прошлом. А вот отпраздновать праздник 8 декабря и притвориться путешественником – совсем безопасно и даже весело.
Также 8 декабря празднуют Всемирный день климата. Его ввели по инициативе нескольких экологических ассоциаций Бельгии и Франции. Мероприятия носят ежегодный характер.
Также в мире 8 декабря празднуют:
- День "Возьми к сведению";
- День брауни (пирожное) в США;
- День Бодхи в Японии (день, когда исторический Будда, Сиддхартха Гаутама (Шакьямуни), пережил просветление);
- Национальный день бармен в США.
Какой завтра, 8 декабря, церковный праздник
8 декабря по религиозному календарю католики празднуют Праздник Непорочного зачатия. Согласно католической церкви, даже, родившись из лона обычных людей, Мария не впитала в себя первородного греха. А это значит, что она не была способна совершать греха со дня своего рождения.
Праздник Богородицы был официально введен в список церковных торжеств Папой римским Сикстом IV в XV веке. Догмат о чистоте и непорочности Девы Марии был закреплен в 1956 году Папой Пием IX. Это событие произошло именно 8 декабря.
У православных верующих 8 декабря день памяти священномученика Петра Александрийского. В период, когда христиан преследовали за их веру, мученик стал во главе Александрийского храма и проповедовал христианское учение. К нему ходили многие горожане, которые вместе со своими семьями принимали крещение. Именно поэтому Петр Александрийский был приговорен к смертной казни.
Несправедливостью императора были возмущены люди, безгранично уважавшие и любившие архиепископа. Чтобы не было кровопролития, Петр пожелал, чтобы его смертная казнь была проведена тайно. Он вышел к палачам сам и был казнен на том же месте, где и апостол Марк.
Также 8 декабря в православной церкви – день памяти священномученика Климента Римского. Он был четвертым Папой Римским и проповедовал народу христианское учение. Климент был сподвижником Петра, однако из-за религиозных взглядов был отправлен на известняковые прииски. В ссылке он нашел других христиан, которые также проповедовали слово Божие. Согласно легендам, Климент своими руками вырубил у скалы храм. Император, узнав о том, что Климент даже в ссылке пытается нести христианскую веру, приговорил его к мученической смерти из-за утопления в море. Существует даже поверье, что с этого времени морские волны отступают 8 декабря каждый раз, чтобы верующие могли почтить память священномученика.
Именины: как назвать ребенка, родившегося 8 декабря
Какие завтра именины: Александр, Клементий, Виктор, Петр, Василий, Илларион, Иван, Кузьма, Климент, Павел, Николай, Семен, Фива, Серафим, Ярослав, Екатерина.
Талисманом людей, рожденных 8 декабря, является чароит. Минерал, отличающийся глубоким фиолетовым цветом и шелковистым блеском. Считается, что чароит помогает создать покой в душе человека, создает гармонию в семейных отношениях, улучшает настроение.
В этот день родились:
- 65 год до нашей эры – древнеримский поэт "золотого века" римской литературы Гораций;
- 1542 год – королева Шотландии Мария Стюарт;
- 1626 год – королева Швеции Кристина Шведская;
- 1708 год – император Священной Римской империи Франц I;
- 1844 год – французский художник, изобретатель, популяризатор науки Эмиль Рено;
- 1858 год – украинский хирург Николай Волкович;
- 1876 год – украинская писательница и актриса Мария Крушельницкая;
- 1878 год – украинский деятель, генерал-полковник Армии УНР Михаил Емельянович-Павленко;
- 1907 год – украинский дирижер, композитор Климентий Доминчен;
- 1912 год – основатель и первый ректор Ужгородского университета Степан Добош;
- 1927 год – украинский оперный певец Николай Манойло;
- 1943 год – американский рок-музыкант, фронтмен группы The Doors Джим Моррисон;
- 1978 год – американский актер Ян Сомерхолдер;
- 1982 год – рэп-исполнительница, певица Ники Минаж.
Что нельзя делать в этот день
- 8 декабря стараются не выходить из дома, разве что есть насущная потребность. Особенно этого нельзя делать в темное время суток.
- Народное поверье утверждает, что в этот день нельзя жаловаться на холодную погоду.
Народные приметы и традиции 8 декабря
Среди наших предков существовало немало интересных примет на завтрашний день:
- смотрели, какой сегодня день: если на земле уже большие палатки снега – в следующем году будет хороший урожай;
- если 8 декабря идет снег, то лето будет дождливым;
- если на реке вода поднимается выше льда – ждите потепления;
- петухи 8 декабря рано поют – до оттепели.
В народе 8 декабря называли "Климов день" или "Клима" и говорили "На Клима зима клин клином вышибает". Считалось, что в этот день любое дело нужно начинать натощак. Обычно это было связано с продолжением молотьбы, а заниматься этим на сытый желудок было крайне неудобно. На Клима, 8 декабря, женщины обязательно садились прясть у окна, потому что в доме становилось светлее белого снега.
Памятные даты 8 декабря
В этот день год назад прокуратура требует для экспрезидента Франции Саркози 4 года заключения, а компания Apple представляет беспроводные накладные наушники AirPods Max.
Календарь важных событий в Украине и мире за 8 декабря:
- 1609 год – в Милане открывается Амброзианская библиотека, ставшая второй крупнейшей публичной библиотекой в Европе;
- 1868 год - во Львове основали общество "Просвита";
- 1919 год – коалиция союзников признает восточной границей Польши "линию Керзона", что фактически означало аннексию Польшей некоторых этнических украинских земель (Подляшье, Холмщина, Посяння и Лемковщина);
- 1941 – после нападения японцев на военно-морскую и воздушную базу США Перл-Харбор, президент Франклин Рузвельт получил разрешение на объявление войны Японской империи;
- 1963 год – похищение сына американского певца Фрэнка Синатры;
- 1963 год – в Риме начинает свою работу Украинский католический университет имени святого Климента;
- 1980 год – 25-летний Марк Чепмен убил несколькими выстрелами в спину певца Джона Ленона;
- 1987 год – в США генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом был подписан договор о ликвидации ракет средней и малой дальности;
- 1991 год – в Беловежской Пуще проходит встреча лидеров Украины, Российской Федерации и Беларуси, где было подписано Беловежское соглашение, официально засвидетельствовавшее факт прекращения существования СССР как государства;
- 2004 год - Верховная Рада Украины проголосовала за "большой пакет" (изменения в Конституцию Украины в части местного самоуправления);
- 2010 – компания SpaceX становится первой частной компанией, которая смогла успешно запустить, вывести на орбиту и вернуть на Землю космический аппарат;
- 2013 год – во время митинга на Евромайдане народными усилиями на Бессарабке был демонтирован памятник одному из основателей кровавого большевистского террора – Ленину.