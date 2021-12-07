Какой завтра праздник – все о 8 декабря, церковный праздник, что запрещено делать

Какой завтра праздник – все о 8 декабря, церковный праздник, что запрещено делать

8 декабря 2021 – среда. В этот день в 1941 году после нападения японцев на военно-морскую и воздушную базу США Перл-Харбор президент Франклин Рузвельт получил разрешение на объявление войны Японской империи, а в 2013 году во время митинга на Евромайдане народными усилиями на Бессарабке был демонтирован памятник одному из основателей кровавого большевистского террора – Ленину.

До Нового года осталось 23 дня.

Какой завтра праздник в Украине и мире

8 декабря празднуют День путешественника во времени. Если переводить название праздника дословно, то оно звучит как День, в который можно притворяться путешественником во времени. День появился больше 20 лет назад, а попросили ввести его настоящие фанаты фантастики. Празднование праздника тоже довольно оригинальное – нужно притворяться человеком, который только что прибыл из будущего или прошлого.

8 декабря празднуют День путешественника во времени / Pexels

Издавна разум людей смущала мысль о возможности путешествий во времени. Эта тема не раз появлялась в произведениях писателей, а также на экранах телевизоров. Не оставались в стороне и ученые. А когда была открыта всеобщая теория Альберта Эйнштейна, ученые начали работать над созданием машины, которая могла бы перенести человека в другое время.

Никто не может точно сказать, могли бы быть такие путешествия безопасными. Ведь существует вероятность негативного воздействия при изменении какого-либо события в прошлом. А вот отпраздновать праздник 8 декабря и притвориться путешественником – совсем безопасно и даже весело.

Также 8 декабря празднуют Всемирный день климата. Его ввели по инициативе нескольких экологических ассоциаций Бельгии и Франции. Мероприятия носят ежегодный характер.

Также в мире 8 декабря празднуют:

День "Возьми к сведению";

День брауни (пирожное) в США;

День Бодхи в Японии (день, когда исторический Будда, Сиддхартха Гаутама (Шакьямуни), пережил просветление);

Национальный день бармен в США.

Какой завтра, 8 декабря, церковный праздник

8 декабря католики празднуют Праздник Непорочного зачатия / Pexels

8 декабря по религиозному календарю католики празднуют Праздник Непорочного зачатия. Согласно католической церкви, даже, родившись из лона обычных людей, Мария не впитала в себя первородного греха. А это значит, что она не была способна совершать греха со дня своего рождения.

Праздник Богородицы был официально введен в список церковных торжеств Папой римским Сикстом IV в XV веке. Догмат о чистоте и непорочности Девы Марии был закреплен в 1956 году Папой Пием IX. Это событие произошло именно 8 декабря.

У православных верующих 8 декабря день памяти священномученика Петра Александрийского. В период, когда христиан преследовали за их веру, мученик стал во главе Александрийского храма и проповедовал христианское учение. К нему ходили многие горожане, которые вместе со своими семьями принимали крещение. Именно поэтому Петр Александрийский был приговорен к смертной казни.

Несправедливостью императора были возмущены люди, безгранично уважавшие и любившие архиепископа. Чтобы не было кровопролития, Петр пожелал, чтобы его смертная казнь была проведена тайно. Он вышел к палачам сам и был казнен на том же месте, где и апостол Марк.

Также 8 декабря в православной церкви – день памяти священномученика Климента Римского. Он был четвертым Папой Римским и проповедовал народу христианское учение. Климент был сподвижником Петра, однако из-за религиозных взглядов был отправлен на известняковые прииски. В ссылке он нашел других христиан, которые также проповедовали слово Божие. Согласно легендам, Климент своими руками вырубил у скалы храм. Император, узнав о том, что Климент даже в ссылке пытается нести христианскую веру, приговорил его к мученической смерти из-за утопления в море. Существует даже поверье, что с этого времени морские волны отступают 8 декабря каждый раз, чтобы верующие могли почтить память священномученика.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 8 декабря

Какие завтра именины: Александр, Клементий, Виктор, Петр, Василий, Илларион, Иван, Кузьма, Климент, Павел, Николай, Семен, Фива, Серафим, Ярослав, Екатерина.

Талисманом людей, рожденных 8 декабря, является чароит. Минерал, отличающийся глубоким фиолетовым цветом и шелковистым блеском. Считается, что чароит помогает создать покой в ​​душе человека, создает гармонию в семейных отношениях, улучшает настроение.

В этот день родились:

65 год до нашей эры – древнеримский поэт "золотого века" римской литературы Гораций;

1542 год – королева Шотландии Мария Стюарт;

1626 год – королева Швеции Кристина Шведская;

1708 год – император Священной Римской империи Франц I;

1844 год – французский художник, изобретатель, популяризатор науки Эмиль Рено;

1858 год – украинский хирург Николай Волкович;

1876 ​​год – украинская писательница и актриса Мария Крушельницкая;

1878 год – украинский деятель, генерал-полковник Армии УНР Михаил Емельянович-Павленко;

1907 год – украинский дирижер, композитор Климентий Доминчен;

1912 год – основатель и первый ректор Ужгородского университета Степан Добош;

1927 год – украинский оперный певец Николай Манойло;

1943 год – американский рок-музыкант, фронтмен группы The Doors Джим Моррисон;

1978 год – американский актер Ян Сомерхолдер;

1982 год – рэп-исполнительница, певица Ники Минаж.

Что нельзя делать в этот день

8 декабря стараются не выходить из дома, разве что есть насущная потребность. Особенно этого нельзя делать в темное время суток.

Народное поверье утверждает, что в этот день нельзя жаловаться на холодную погоду.

Народные приметы и традиции 8 декабря

Если 8 декабря идет снег, то лето будет дождливым / Pexels

Среди наших предков существовало немало интересных примет на завтрашний день:

смотрели, какой сегодня день: если на земле уже большие палатки снега – в следующем году будет хороший урожай;

если 8 декабря идет снег, то лето будет дождливым;

если на реке вода поднимается выше льда – ждите потепления;

петухи 8 декабря рано поют – до оттепели.

В народе 8 декабря называли "Климов день" или "Клима" и говорили "На Клима зима клин клином вышибает". Считалось, что в этот день любое дело нужно начинать натощак. Обычно это было связано с продолжением молотьбы, а заниматься этим на сытый желудок было крайне неудобно. На Клима, 8 декабря, женщины обязательно садились прясть у окна, потому что в доме становилось светлее белого снега.

Памятные даты 8 декабря

8 декабря 2020 года компания Apple представляет беспроводные накладные наушники AirPods Max / Pexels

В этот день год назад прокуратура требует для экспрезидента Франции Саркози 4 года заключения, а компания Apple представляет беспроводные накладные наушники AirPods Max.

Календарь важных событий в Украине и мире за 8 декабря: