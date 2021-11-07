Какой завтра праздник – все о 8 ноября, что отмечается, что нельзя делать

Какой завтра праздник – все о 8 ноября, что отмечается, что нельзя делать

8 ноября 2022 – понедельник. В этот день в Украине на поле впервые вышел Андрей Шевченко, а в Германии были открыты рентгеновские лучи.

До Нового года остается 53 дня.

Какой завтра праздник в Украине и мире

В мире начинается Международная неделя науки и мира (International Week of Science and Peace). Впервые он был проведен в 1986 году, который Генеральная Ассамблея ООН объявила годом мира. Официальный статус праздник приобрел в 1988 году. В Международную неделю науки и мира проходят семинары, лекции, конференции, которые помогают распространять информацию об обеспечении мира благодаря научно-техническому прогрессу.

Во второй понедельник ноября традиционно в мире отмечают День сирот (World Orphans Day), который в США основал благотворительный фонд The ​​Stars Foundation. Этот праздник призван донести до людей информацию о необходимости помощи детям, оставшимся без родителей в результате военных конфликтов, стихийных бедствий или несчастных случаев.

Жителями разных стран отмечается довольно интересный праздник – Всемирный день без Wi-Fi. Человечеству предлагают на целые сутки отказаться от использования беспроводного подключения к Интернету. Главной целью является повышение осведомленности о том, какие риски организму несет постоянное использование глобальной сети, а также помочь больше общаться без социальных сетей и сайтов. Праздник был введен Международной федерацией защитников окружающей среды FAI (Венесуэла) в 2016 году.

8 ноября Международный день радиологии и День рентгеновских лучей

Каждый год отмечают Международный день радиологии и День рентгеновских лучей. Именно 8 ноября 1895 года профессор физики Вильгельм Рентген в немецком городе Вюрцбурге случайно открыл лучи, которые способны проходить сквозь непрозрачные тела, просвечивая их. Они получили название Х-лучи.

Интересный факт – украинский физик Иван Пулюй стал открывателем рентгеновских лучей еще в 1881 году. На международной электротехнической выставке он показал трубку, излучающую такие же лучи. Однако выставка носила технический характер, поэтому в его открытии не увидели ценности для медицины.

Если вы считаете, что неспособны к учебе, тогда именно 8 ноября ваш "профессиональный" праздник. В Америке этот день называют Dunce Day. Праздник посвящен шотландскому философу-теологу Иоанну Дунсу Скотту, умершему восьмого ноября в 1308 году. Он верил в теорию, что ношение конусных шляп помогает человеку увеличить его обучаемость и приумножить свой потенциал.

В 21 веке существует большое количество людей с различными расстройствами, мешающими учиться на уровне сверстников. К примеру, дислексия (неспособность освоить навыки чтения), дисграфия (неспособность к грамотному писанию), диспраксия (нарушение координации движения). Потому этот день считается очень важным, ведь помогает в распространении информации о таких людях.

Также отмечается Всемирный день урбанизма (градостроение). Его основали в 1949 году, хотя первое предложение о создании такого праздника внес профессор университета Буэнос-Айреса, Карлос Мария делла Паолера, еще в начале 1940-х. Он помогает привлечь внимание к развитию инфраструктуры города и урбанизма.

8 ноября можно поздравлять с профессиональным праздником всех, кто причастен к градостроительству: строители, конструкторы, архитекторы, прорабы, проектировщики, застройщики, маляры и другие.

Памятные даты 8 ноября

8 ноября 1994 года на поле впервые вышел 18-летний Андрей Шевченко / Associated Press

В этот день год назад все еще продолжаются строгие карантинные ограничения по пандемии COVID-19, королева Британии впервые появляется на публике в защитной маске. Трамп оспаривает результаты президентских выборов.

Какой завтра день – события в Украине и мире:

1090 год – в Переяславе митрополитом Ефремом освящен Св. Михайловский собор;

1793 год – Лувр (Франция) открывается для публики;

1867 год – в постоянном оперном театре в Киеве (сегодня Национальная опера Украины) начался первый сезон с оперы Алексея Верстовского "Аскольдова могила";

1895 год – в Вюрцбурге Вильгельм Конрад Рентген изобретает Х-лучи, которые потом назовут в его честь;

1900 год – выходит первый роман Теодора Драйзера "Сестра Керри";

1918 год – закарпатскими украинцами создан Русский Народный Совет (г. Пряшев);

1927 год – была заложена Днепровская Гидроэлектростанция (ее мощность 650 тысяч лошадиных сил);

1935 год – в Чернигове открывается литературно-мемориальная выставка М. Коцюбинского;

1960 год – 35-м президентом США становится Джон Ф. Кеннеди;

1971 год – группа Led Zeppelin выпускает свой четвертый альбом, в который входит их знаменитая песня Stairway to Heaven;

1988 год – 41-м президентом США становится Джордж Буш старший;

1994 год – впервые в составе киевского "Динамо" в матче против "Шахтера" на поле выходит 18-летний Андрей Шевченко;

1997 год – во Львове открывают памятник жертвам коммунистических преступлений;

2006 г. – компания Microsoft объявила о завершении разработки ОС Windows Vista;

2016 год – 45-м президентом США становится Дональд Трамп.

Какой завтра церковный праздник

День памяти великомученика Дмитрия Солунского / Pexels

Украинцев всегда интересует воспрос: какой сегодня церковный праздник? 8 ноября празднуют День памяти великомученика Дмитрия Солунского (в католической церкви – св. великомученика Дмитрия Мироточца). В народе называют "Святого Дмитрия" или просто "Дмитрия".

Дмитрия Солунского пронзили копьями римские воины за веру в 306 году. Он получил христианское воспитание и занял место проконсула Фессалоникийской области в день своего совершеннолетия, сменив на посту отца. Однако Дмитрий не преследовал христиан, как того требовала его должность. Он начинает открыто учить местных жителей христианству и искоренять языческие традиции.

После его геройской смерти Господь прославил Дмитрия многими чудесами. В частности, мироточивостью и нетленностью тела.

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Почитать великомученика наши предки начали сразу после крещения Руси. В Киеве в начале 70-х годов XI века сын Ярослава Мудрого построил Дмитриевский монастырь. Теперь он известен под названием Свято-Михайловский Златоверхий монастырь.

На иконах Дмитрий часто изображается с копьем в руках. Поэтому праздник связывают с защитой родной земли, патриотизмом. В Дмитриевскую субботу, которая в этом году пришлась на 6 ноября, совершают последние осенние поминки умерших.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 8 ноября

Какие завтра именины: Дмитрий, Афанасий, Марк, Василий, Антон.

Талисманом людей, рожденных 8 ноября, есть драгоценный камень рубин. Издавна его насыщенный цвет завораживал и притягивал к себе. Первые упоминания об этом камне относятся к 2300 г. до н.э. В то время в Индии рубин считался мощным талисманом, способным защитить своего владельца даже в окружении врагов. Интересный факт – самый большой из найденных когда-либо рубинов весит 21,955 кг и принадлежит индийской компании Prestige Gems&Jewels.

В этот день родились:

1050 год – Великий князь Киевский из династии Рюриковичей Святополк Изяславич;

1517 год – известный казацкий атаман Байда-Вишневецкий;

1847 год – ирландский писатель Брэм Стокер;

1868 год – украинский общественный деятель Мария-Иванна Грушевская, жена Михаила Грушевского;

1887 год – украинский политик, литератор, военный Дмитрий Витовский.

Что нельзя делать

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В этот день нельзя есть первый блин, ведь он предназначен покойным родственникам.

Также запрещается физически нагружаться.

Не стоит брать и давать деньги взаймы.

Наши предки верили, что чеснок нужно сажать до Дмитрия. Тогда он будет роскошный и вкусный.

Народные приметы и традиции

Если до этого времени девушку не засватали, то этот год считался для нее утраченным

В этот день издавна существовали определенные приметы:

на Дмитрия оттепель – зима будет мокрая и теплая, а весна ранняя;

на Дмитрия нет снега – зиму можно еще не ждать;

нужно смотреть, какой сегодня день: если выпал снег – весна будет поздней;

к Дмитрию зима не вступает в свою силу;

если дует холодный ветер, а земля замерзла – к праздникам снега не ждите;

на Дмитрия снег и мороз – весна будет холодной;

день Дмитрия теплый – весна будет мягкой и ранней;

если идет дождь – до введения будет много снега; если выпал снег - ноябрь будет морозным и холодным; ветрено и земля замерзла – к Новому году снега не будет;

куры ходят к темному – завтра ждите непогоды.

Наши предки верили, что Дмитрий приносит зиму. Поэтому, даже если в этот день была теплая погода, люди старались выходить в зимней одежде, чтобы не навлечь морозов. Старожилы говорили, что святой Дмитрий закрывает золотым ключом Землю-матушку и отдаст его только святому Юрию (6 мая), который снова откроет ее.

На Дмитрия завершался сезон свадеб. Если до этого времени девушку не засватали, то этот год для нее считался утраченным. Даже существовала поговорка: "До Дмитрия девка хитрая, а по Дмитрию хоть трубы вытри". То есть, если до этого можно было перебирать женихами, то теперь пригодится любой.

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