Какой завтра праздник – все о 9 декабря, церковный праздник, что запрещено делать

9 декабря 2021 – четверг. В этот день в 1824 г. завершилась трехлетняя война за независимость Перу от Испании, а в 1968 году в Сан-Франциско Дуглас Энгельбарт впервые демонстрирует компьютерную мышь. В церковном календаре празднуют День Георгия Победоносца.
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Какой завтра праздник в Украине и мире
9 декабря – Международный день памяти жертв преступлений геноцида. Идея введения такого дня возникла на встрече государств-членов ООН в 2005 году. Тогда страны договорились защищать свое население от военных преступлений, геноцида, этнических чисток, а также подстрекательства к этим преступлениям. Однако официально утвердили это событие только в 2015 году. Дату выбрали не случайно. Именно 9 декабря была принята Конвенция по предотвращению и наказанию за преступление геноцида.
К сожалению, за последние 150 лет десятки миллионов людей потеряли жизнь из-за жестоких массовых долей и вследствие геноцида. А еще множество мужчин, женщин и детей пытали, заставляли насильственно покидать свои дома и насиловали. Цель дня – помнить все преступления и принимать меры по предотвращению подобного в будущем.
9 декабря также празднуют Международный день борьбы с коррупцией. Он был основан ООН в октябре 2003 года. Дату избрали в честь подписания Конвенции против коррупции, состоявшегося в городе Мерида. В этот день во всех странах мира призывают проводить мероприятия по избежанию коррупции.
Каждый год 9 декабря празднуют День рождественской открытки. История его начинается в Британии. Английский изобретатель сэр Генри Коул любил дарить своим родственникам и близким людям поздравления с праздниками. Но этот процесс всегда отнимал много времени. Однажды в 1843 году он решил это изменить и попросил своего друга Джона Калькотту Хорси создать рождественскую открытку. Эта идея так пришлась по душе другим людям, что они начали так же приветствовать своих близких.
Открытки обычно связаны с празднованием Рождества, на них есть новогодняя или рождественская атрибутика. Интересный факт – в 2010 году создали необычную нанолистовку в университете Глазго. Ее размер всего 200х290 мкм (чуть больше волоса).
Также 9 декабря празднуют Всемирный день техно-музыки. Именно в этот день родился основатель этого жанра Хуан Аткинс. Техно-музыку часто называют музыкой Детройта, ведь именно со сцен этого города начался путь известных музыкантов-основателей. Жанр был создан, чтобы бросить вызов социальным нормам и почувствовать себя бунтарем.
Также в мире 9 декабря празднуют:
- День Анны в Швеции и Финляндии;
- День армии в Перу;
- День грузчика;
- День марискады в Испании.
Какой завтра, 9 декабря, церковный праздник
9 декабря празднуют День Георгия Победоносца. Также этот день называется Юрием. Верующие молятся святому, чтобы защитил семейный очаг и домашних животных.
Родился он в III веке в Каппадокии, которая в то время принадлежала Римской империи. Был сыном простого земледельца. Его имя Георгий в переводе с греческого даже означает "хлебороб". В украинском языке чаще используют вариант Юрий. Вырос он в христианской семье. Его отец умер мученической смертью за свою веру, а мать воспитывала сына в чести Бога. Молодой Георг вступил на службу в римское войско и даже был отмечен в боях самим императором Диоклетианом.
Затем Юрий стал советником, максимально приближенным к императору. Диоклетиан был хорошим правителем, но остался верен языческим богам. Он хотел возродить язычество в Римской империи, а потому жестоко обращался с христианами. Когда Георг об этом узнал, сам начал готовиться к смерти. Он раздал все свое имущество беднякам, отпустил на свободу рабов. Затем пошел к императору и заявил, что он христианин.
Такое поведение сильно поразило императора, и он просил юношу не разрушать свою жизнь. Однако Юрий отказался присягнуть языческим богам. С этого момента начинаются ужасные испытания святого. Юрий все стерпел. Даже жена Диоклетиана, увидев страдания юноши, стала упрекать мужа в жестокости и приняла христианство. Император разозлился и решил осудить ее тоже. Но женщина не дожила до смертной казни и сама отдала Богу душу.
По требованию жрецов император приказал отрезать Юрию голову. Святой принял смерть спокойно и был казнен 6 мая 303 года, когда ему не исполнилось еще 30 лет. За подвиг во имя веры Церковь назвала Юрия Победителем.
9 декабря по религиозному календарю – день памяти преподобного Иакова Сирийского. Первые упоминания о его жизни появляются в книге «История боголюбцев» Феодорита Кирского, который лично знал Иакова.
Жил преподобный в V веке. Поселился он на горе, находившейся недалеко от города Кир. К моменту, когда Феодорит Кирский написал свою книгу, Яков уже жил отшельником 38 лет. Все это время он совершил в молитве. Преподобный очень тяжело болел, но, несмотря на свою болезнь, продолжал вести аскетичную жизнь: носил волосеницу и вереги, ел только вечером вареную чечевицу и много работал. За свою веру, терпение и праведность преподобный получил от Бога умение изгонять бесов, воскрешать мертвых, исцелять разные болезни. Умер в 457 году. В его честь на Кафр-Рахиме был построен монастырь.
Также 9 декабря отмечают день памяти преподобного Алипия Столбника. Родился он в городе Адрианополе. Его отец умер очень рано, а мать была христианкой. Именно поэтому Алипий с ранего детства воспитывалось в вере во Христа. В юношеском возрасте Алипий пожелал отдать свою жизнь служению Господу.
Сначала он начал свое путешествие в Константинополь, в котором сопровождал своего владыку. Тогда во сне он увидел видение. К нему явилась св. мученица Евфимия и сказала вернуться домой. Там вместо заброшенного кладбища язычников построить храм. Он выполнил приказ. У церкви преподобный возвел себе столб, на котором каждый день молился. Алипий учил и наставлял людей в течение 53 лет, за что получил от Господа дар исцеления тела и души.
К сожалению, последние 14 лет своей жизни Алипий провел в тяжелой болезни. Он постоянно лежал в постели, но все равно благодарил Бога за возможность наставлять других на правильный путь. Умер Алипий в возрасте 118 лет.
Именины: как назвать ребенка, родившегося 9 декабря
Какие завтра именины: Алипий, Георгий, Афанасий, Иннокентий, Федот, Стилиан Юлиан, Иаков.
Талисманом людей, рожденных 9 декабря, является александрит. Этот камень обладает чрезвычайной способностью изменять свой цвет в зависимости от освещения. Ему приписывают всевозможные магические силы. Например, считалось, что камень помогает предсказывать будущее.
В этот день родились:
- 1608 год – выдающийся английский поэт Джон Милтон;
- 1651 год – украинский общественный и церковный деятель Данило Тупало;
- 1826 год – известный художник-маринист Лев Лагорио;
- 1863 год – украинский писатель Борис Гринченко;
- 1876 год – украинский общественный деятель, писатель Михаил Глебовицкий;
- 1897 год – украинский переводчик Борис Тен;
- 1915 год – патриарх Киевский Владимир Ярема.
Что запрещено делать в этот день
- 9 декабря не стоит отправляться в путь, но если путешествия не избежать, обязательно закажите молебен о здоровье.
- Нельзя вести себя слишком громко и мешать окружающим.
- В этот день старайтесь не доставлять хлопот животным.
Народные приметы и традиции 9 декабря
Среди наших предков существовало немало интересных примет на завтрашний день:
- смотрели, какой сегодня день: если выпало много снега, то к маю все расстанет и порастет травой;
- 9 декабря холодный день – зима будет морозной;
- если в этот день будет ясная погода, то будет хорошая погода;
- 9 декабря дует северный ветер – до заморозков;
- если близко к человеческим домам воют волки, будет похолодание.
Наши предки называли этот день "Георгий Зимовий". Считалось, что в этот день приходят морозы.
Прогноз погоды завтра, 9 декабря
Завтра, 9 декабря, в Украине ожидается пасмурная погода. В Киеве ночью 9 декабря ожидается снег, который утром перейдет в мелкий дождь со снегом. На юге Украины без осадков, утром солнечная погода, которая после обеда сменится пасмурной.
Температура воздуха ночью от -9 в западных областях до +2 на юге. Днем столбики термометра покажут в южных областях до +8 градусов. На всей остальной территории ожидается не выше +1 градуса. На Западе можно ожидать мороза до -2.
Памятные даты 9 декабря
В этот день год назад Евросоюз предоставляет Украине 600 млн евро макрофинансовой помощи.
Календарь важных событий в Украине и мире за 9 декабря:
- 1824 год – завершилась трехлетняя война за независимость Перу от Испании;
- 1842 год – в Петербурге проходит премьера оперы Михаила Глинки «Руслан и Людмила»;
- 1905 год – во Франции приняли закон о разделении церкви и государства;
- 1909 год – создание футбольного клуба «Боруссия» (Дортмунд);
- 1917 год – в Крыму создан курултай, высший орган крымских татар;
- 1918 год – Директорией УНР принято постановление об отмене законов гетманского правительства в области рабочего законодательства и восстановило закон о восьмичасовом рабочем дне;
- 1929 год – газета "Правда" впервые выдвигает лозунг "Пятилетку - в четыре года!";
- 1948 год – Генеральной Ассамблеей ООН принята Международная конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказание за него;
- 1968 год – в Сан-Франциско Дуглас Энгельбарт впервые демонстрирует компьютерную мышь;
- 1991 год – Михаил Горбачев выступает против создания СНГ;
- 1997 год – сделан первый телефонный звонок в сети мобильной связи «Киевстар»;
- 2007 год – в Ялте открыли памятник Тарасу Шевченко.