Какой завтра праздник – все о 9 декабря, церковный праздник, что запрещено делать

9 декабря 2021 – четверг. В этот день в 1824 г. завершилась трехлетняя война за независимость Перу от Испании, а в 1968 году в Сан-Франциско Дуглас Энгельбарт впервые демонстрирует компьютерную мышь. В церковном календаре празднуют День Георгия Победоносца.

До Нового года осталось 22 дня.

Какой завтра праздник в Украине и мире

9 декабря – Международный день памяти жертв преступлений геноцида. Идея введения такого дня возникла на встрече государств-членов ООН в 2005 году. Тогда страны договорились защищать свое население от военных преступлений, геноцида, этнических чисток, а также подстрекательства к этим преступлениям. Однако официально утвердили это событие только в 2015 году. Дату выбрали не случайно. Именно 9 декабря была принята Конвенция по предотвращению и наказанию за преступление геноцида.

К сожалению, за последние 150 лет десятки миллионов людей потеряли жизнь из-за жестоких массовых долей и вследствие геноцида. А еще множество мужчин, женщин и детей пытали, заставляли насильственно покидать свои дома и насиловали. Цель дня – помнить все преступления и принимать меры по предотвращению подобного в будущем.

9 декабря также празднуют Международный день борьбы с коррупцией. Он был основан ООН в октябре 2003 года. Дату избрали в честь подписания Конвенции против коррупции, состоявшегося в городе Мерида. В этот день во всех странах мира призывают проводить мероприятия по избежанию коррупции.

9 декабря празднуют День рождественской открытки / Pexels

Каждый год 9 декабря празднуют День рождественской открытки. История его начинается в Британии. Английский изобретатель сэр Генри Коул любил дарить своим родственникам и близким людям поздравления с праздниками. Но этот процесс всегда отнимал много времени. Однажды в 1843 году он решил это изменить и попросил своего друга Джона Калькотту Хорси создать рождественскую открытку. Эта идея так пришлась по душе другим людям, что они начали так же приветствовать своих близких.

Открытки обычно связаны с празднованием Рождества, на них есть новогодняя или рождественская атрибутика. Интересный факт – в 2010 году создали необычную нанолистовку в университете Глазго. Ее размер всего 200х290 мкм (чуть больше волоса).

Также 9 декабря празднуют Всемирный день техно-музыки. Именно в этот день родился основатель этого жанра Хуан Аткинс. Техно-музыку часто называют музыкой Детройта, ведь именно со сцен этого города начался путь известных музыкантов-основателей. Жанр был создан, чтобы бросить вызов социальным нормам и почувствовать себя бунтарем.

Также в мире 9 декабря празднуют:

День Анны в Швеции и Финляндии;

День армии в Перу;

День грузчика;

День марискады в Испании.

Какой завтра, 9 декабря, церковный праздник

9 декабря - День Георгия Победоносца / commons.wikimedia.org

9 декабря празднуют День Георгия Победоносца. Также этот день называется Юрием. Верующие молятся святому, чтобы защитил семейный очаг и домашних животных.

Родился он в III веке в Каппадокии, которая в то время принадлежала Римской империи. Был сыном простого земледельца. Его имя Георгий в переводе с греческого даже означает "хлебороб". В украинском языке чаще используют вариант Юрий. Вырос он в христианской семье. Его отец умер мученической смертью за свою веру, а мать воспитывала сына в чести Бога. Молодой Георг вступил на службу в римское войско и даже был отмечен в боях самим императором Диоклетианом.

Затем Юрий стал советником, максимально приближенным к императору. Диоклетиан был хорошим правителем, но остался верен языческим богам. Он хотел возродить язычество в Римской империи, а потому жестоко обращался с христианами. Когда Георг об этом узнал, сам начал готовиться к смерти. Он раздал все свое имущество беднякам, отпустил на свободу рабов. Затем пошел к императору и заявил, что он христианин.

Такое поведение сильно поразило императора, и он просил юношу не разрушать свою жизнь. Однако Юрий отказался присягнуть языческим богам. С этого момента начинаются ужасные испытания святого. Юрий все стерпел. Даже жена Диоклетиана, увидев страдания юноши, стала упрекать мужа в жестокости и приняла христианство. Император разозлился и решил осудить ее тоже. Но женщина не дожила до смертной казни и сама отдала Богу душу.

По требованию жрецов император приказал отрезать Юрию голову. Святой принял смерть спокойно и был казнен 6 мая 303 года, когда ему не исполнилось еще 30 лет. За подвиг во имя веры Церковь назвала Юрия Победителем.

9 декабря по религиозному календарю – день памяти преподобного Иакова Сирийского. Первые упоминания о его жизни появляются в книге «История боголюбцев» Феодорита Кирского, который лично знал Иакова.

Жил преподобный в V веке. Поселился он на горе, находившейся недалеко от города Кир. К моменту, когда Феодорит Кирский написал свою книгу, Яков уже жил отшельником 38 лет. Все это время он совершил в молитве. Преподобный очень тяжело болел, но, несмотря на свою болезнь, продолжал вести аскетичную жизнь: носил волосеницу и вереги, ел только вечером вареную чечевицу и много работал. За свою веру, терпение и праведность преподобный получил от Бога умение изгонять бесов, воскрешать мертвых, исцелять разные болезни. Умер в 457 году. В его честь на Кафр-Рахиме был построен монастырь.

Также 9 декабря отмечают день памяти преподобного Алипия Столбника. Родился он в городе Адрианополе. Его отец умер очень рано, а мать была христианкой. Именно поэтому Алипий с ранего детства воспитывалось в вере во Христа. В юношеском возрасте Алипий пожелал отдать свою жизнь служению Господу.

Сначала он начал свое путешествие в Константинополь, в котором сопровождал своего владыку. Тогда во сне он увидел видение. К нему явилась св. мученица Евфимия и сказала вернуться домой. Там вместо заброшенного кладбища язычников построить храм. Он выполнил приказ. У церкви преподобный возвел себе столб, на котором каждый день молился. Алипий учил и наставлял людей в течение 53 лет, за что получил от Господа дар исцеления тела и души.

К сожалению, последние 14 лет своей жизни Алипий провел в тяжелой болезни. Он постоянно лежал в постели, но все равно благодарил Бога за возможность наставлять других на правильный путь. Умер Алипий в возрасте 118 лет.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 9 декабря

Какие завтра именины: Алипий, Георгий, Афанасий, Иннокентий, Федот, Стилиан Юлиан, Иаков.

Талисманом людей, рожденных 9 декабря, является александрит. Этот камень обладает чрезвычайной способностью изменять свой цвет в зависимости от освещения. Ему приписывают всевозможные магические силы. Например, считалось, что камень помогает предсказывать будущее.

В этот день родились:

1608 год – выдающийся английский поэт Джон Милтон;

1651 год – украинский общественный и церковный деятель Данило Тупало;

1826 год – известный художник-маринист Лев Лагорио;

1863 год – украинский писатель Борис Гринченко;

1876 ​​год – украинский общественный деятель, писатель Михаил Глебовицкий;

1897 год – украинский переводчик Борис Тен;

1915 год – патриарх Киевский Владимир Ярема.

Что запрещено делать в этот день

9 декабря не стоит отправляться в путь, но если путешествия не избежать, обязательно закажите молебен о здоровье.

Нельзя вести себя слишком громко и мешать окружающим.

В этот день старайтесь не доставлять хлопот животным.

Народные приметы и традиции 9 декабря

9 декабря холодный день – зима будет морозной / Pexels

Среди наших предков существовало немало интересных примет на завтрашний день:

смотрели, какой сегодня день: если выпало много снега, то к маю все расстанет и порастет травой;

9 декабря холодный день – зима будет морозной;

если в этот день будет ясная погода, то будет хорошая погода;

9 декабря дует северный ветер – до заморозков;

если близко к человеческим домам воют волки, будет похолодание.

Наши предки называли этот день "Георгий Зимовий". Считалось, что в этот день приходят морозы.

Прогноз погоды завтра, 9 декабря

Завтра, 9 декабря, в Украине ожидается пасмурная погода. В Киеве ночью 9 декабря ожидается снег, который утром перейдет в мелкий дождь со снегом. На юге Украины без осадков, утром солнечная погода, которая после обеда сменится пасмурной.

Температура воздуха ночью от -9 в западных областях до +2 на юге. Днем столбики термометра покажут в южных областях до +8 градусов. На всей остальной территории ожидается не выше +1 градуса. На Западе можно ожидать мороза до -2.

Памятные даты 9 декабря

9 декабря 1968 года в Сан-Франциско Дуглас Энгельбарт впервые демонстрирует компьютерную мышку / Pexels

В этот день год назад Евросоюз предоставляет Украине 600 млн евро макрофинансовой помощи.

Календарь важных событий в Украине и мире за 9 декабря: