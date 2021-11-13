Какой завтра праздник – все о 14 ноября, что празднуют, что нельзя делать

Какой завтра праздник – все о 14 ноября, что празднуют, что нельзя делать

14 ноября 2021 – воскресенье. В этот день в 1889 году 25-летняя репортер Нелли Блай отправилась в кругосветное путешествие по маршруту романа Жюля Верна. У нее получилось, еще и на 8 дней быстрее! Так женщина-герой из реальной жизни превзошла вымышленного персонажа. А в 1896 году на Ниагарском водопаде начала работу первая крупная гидроэлектростанция в мире – Niagara Power Station No.1, давшая толчок развитию всей промышленности США.

До Нового года остается 47 дней.

Какой завтра праздник в Украине и мире

14 ноября в Украине празднуют День виноградарей, виноделов и садоводов. Он был введен 25 сентября 2020 г. Указом Президента для того, чтобы отметить тяжелый труд людей, занимающихся этой профессией.

Интересный факт – одно из старейших виноградных хозяйств в Украине находится в Херсонской области в имении "Казацкое". Именно здесь в 1896 году заложили первые лозы для будущих виноградников князя Трубецкого. Правильно выбранный угол насаждения, благоприятная для винограда земля, а также использование инновационных для того времени технологий помогло виноделу уже в 1900 году получить на выставке в Париже награду Гран-при.

14 ноября День виноградарей, виноделов и садоводов Украины / Pexels

На территории современной Украины работает десять винодельческих и виноградных хозяйств. Среди них: "Don Alejandro Winery", "Куринь", "Маркиз де Лакарен" и другие.

Также 14 ноября празднуется Всемирный день борьбы с сахарным диабетом. Его основная цель – напоминать о постоянном росте заболеваемости сахарным диабетом во всем мире, рассказывать о современных методах лечения и профилактики болезни, информировать общество о причинах ее возникновения.

Дату празднования выбрали в честь дня рождения канадского ученого Фредерика Бантинга. Он, вместе со своим коллегой Чарльзом Бестом, 14 ноября 1922 спас жизнь 14-летнему мальчику с сахарным диабетом, проведя курс инъекций инсулина. До этого времени больные не могли надеяться на долгую жизнь.

Каждый год 14 ноября празднуют Международный день логопеда. Он был основан в 2004 году. Логопедия – целая наука, помогающая изучить причины, механизмы, структуру и симптомы различных нарушений речи. В этот день принято поздравлять представителей этой профессии.

Шутливые праздники 14 ноября:

Международный день скороговорок;

День «Расслабься и сияй».

Памятные даты 14 ноября

14 ноября 2020 года NASA и Space X готовятся запустить на космическую станцию корабль "Dragon" / Associated Press

В этот день год назад в Украине вводится "карантин выходного дня", а NASA и Space X готовятся запустить на космическую станцию ​​корабль "Dragon".

Календарь важных событий в Украине и мире за 14 ноября:

1832 год – в Нью-Йорке появляется первый в Америке трамвай;

1889 год – репортер "New York World", 25-летняя Нелли Блай отправляется в кругосветное путешествие по маршруту героя романа Жюля Верна, решая доказать, что женщины ничем не уступают мужчинам;

1914 год – в США братья Джон и Гораций Додж завершают работу над своим первым автомобилем, носившим название “Old Betsy”, после проведения дорожных испытаний на улицах Детройта, машина была продана;

1918 гетман Скоропадский, стремясь заручиться поддержкой Атланты, провозглашает федерацию Украинского государства в составе будущей небольшевистской России, что спровоцировало антигетманское восстание;

1918 год – основана Украинская Академия наук;

1920 год – правительство УНР покидает Украину и переезжает в Польскую республику;

1944 год – в Киеве открывается Государственный музей украинского искусства;

1963 год – от мощного подводного вулканического взрыва образуется остров Суртсей, недалеко от берегов Исландии;

1969 год – с мыса Канаверал в штате Флорида был запущен космический корабль "Apollo 12" со второй экспедицией для высадки на Луну;

1989 год – принята Декларация о признании незаконными и преступными репрессивных актов против народов, подвергнутых насильственному переселению, и об обеспечении их прав; 1994 год – под Ла-Маншем открылся тоннель с регулярным сообщением между Лондоном и Парижем.

Какой завтра церковный праздник

14 ноября - День памяти святых чудотворцев Космы и Дамиана / Pexels

14 ноября по религиозному календарю – День памяти святых чудотворцев Космы и Дамиана. Братья-близнецы жили на рубеже III и IV века и были врачами.

Родились и Ассии в семье язычников. Отец детей скончался очень рано, поэтому их воспитанием занялась мать, Феодотия. Она тайно от мужа исповедовала христианскую веру. Именно Феодотия приложила немалые усилия, чтобы ее дети изучили врачебное дело.

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Существует легенда, что именно за сильную веру во Христа Косма и Дамиан получили от Бога дар исцелять болезни. Поэтому братья были очень известными врачами. По преданию даже после смерти их мощи продолжать совершать немало чудес.

Интересно, что, умирая, Косма приказал не хоронить его рядом с братом. А все из-за случившегося однажды. К братьям пришла женщина, от лечения которой отказывались другие врачи. После исцеления она попросила Дамиана взять у нее три яйца. Мужчина так и сделал, но своими действиями спровоцировал осуждение со стороны брата.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 14 ноября

Какие завтра именины: Адриан, Фома, Кузьма, Александр, Давид, Иван, Денис, Дмитрий, Федор, Сергей, Демьян, Елисавета, Юлиания.

Талисманом людей, рожденных 14 ноября, является изумруд. Этот камень был известен и уважаем еще в Древнем Египте. В древности верили, что он помогает очищать воду от яда, поглощать дурные мысли и дарить покой. Интересный факт – считается, что именно изумруд, вместе с двенадцатью другими драгоценными камнями, украшал ризу первосвященника израильского народа Аарона.

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В этот день родились:

1650 год – король Англии, Вильгельм III Оранский;

1719 год – композитор, скрипач, отец Вольфганга Моцарта, Леопольд Моцарт;

1840 год – французский живописец Клод Моне;

1885 год – художница, дизайнер, представительница украинского арт Деко, Соня Делоне;

1907 год – шведская писательница Астрид Линдгрен;

1912 год – украинский поэт, переводчик Андрей Малышко;

1948 год – сын королевы Великобритании Елизаветы II, принц Уэльский, Чарльз;

1979 год – украинская модель и актриса Ольга Куриленко.

Что нельзя делать в этот день

14 ноября нельзя выливать воду после купания младенца на улицу, иначе ребенок будет всю ночь плакать и плохо спать.

Не разрешалось есть куриное мясо.

Не беритесь за новые дела.

Если вы подаете милостыню нищему, нельзя смотреть ему в глаза, потому что призовете беду.

Народные приметы и традиции

Если в ночь на 14 ноября перед домом мяукает кошка, ждите радостного события / Pexels

Среди наших предков существовало немало интересных примет на завтрашний день:

Если в ночь на 14 ноября перед домом мяукает кошка, ждите радостного события.

Если у вас возникла неожиданная идея в этот день, она изменит вашу жизнь к лучшему.

Смотрели, какой сегодня день: если пошел снег, весной ждали сильного наводнения.

Если на дороге много грязи, к середине зимы не будет морозов.

На деревьях еще остаются листья – в этот день в следующем году уже будет морозная погода.

Тёплый день на мягкую зиму.

Если на речках и озерах появился лед, потепления уже не будет.

14 ноября обязательно молились святым Косми и Дамиану за здоровье всех членов семьи и мир в доме. Перед свадьбой девушки просили их о крепкой и счастливой семейной жизни.

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