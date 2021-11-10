Какой завтра праздник – все об 11 ноября, что отмечается, что нельзя делать

Какой завтра праздник – все об 11 ноября, что отмечается, что нельзя делать

11 ноября 2021 года – четверг. В этот день в Нью-Йорке был основан Всемирный Конгресс Свободных Украинцев, а миллиардер и основатель Microsoft Билл Гейтс приобрел на аукционе Сотбис рукопись Леонардо да Винчи о теории движения водных и воздушных масс за 30.8 млн. долларов.

До Нового года остается 50 дней.

Какой завтра праздник в Украине и мире

Традиционно второй четверг последнего осеннего месяца в мире отмечают Всемирный день курицы. В этом году праздник выпадает на 11 ноября. Именно курица является самой многочисленной и популярной домашней птицей (популяция более 42 миллиардов).

Основные экспортеры курятины сегодня: США и Бразилия. Куриное мясо отличается не только особенно приятным вкусом, но и имеет низкую калорийность. За это его очень любят диетологи и поклонники здорового питания.

Также в этом году на 11 число пришелся Всемирный день качества, отмечаемый во второй четверг ноября. Праздник был создан в 1990 году по инициативе ООН, Европейской организации качества и других. Главная цель этого дня – привлечь внимание людей к качеству продукции, побуждать производителей лучше следить за своими товарами.

Традиционно во время праздника проходят разнообразные выставки, на которых можно увидеть конкурентоспособные продукты, сравнить их качество и внешний вид.

В 2021 году на 11 ноября приходится Всемирный день юзабилити. Праздник был введен в 2005 году по инициативе Ассоциации профессионалов юзабилити (UPA). В переводе с английского слово "юзабилити" означает "удобство в использовании". Именно это важная составляющая любого проекта. Цель праздника – показать обществу, что нужно повышать простоту и понятность в использовании продуктами или услугами.

В этот день вспоминают погибших в Первой мировой войне (ранее – День перемирия). Праздник был основан в честь подписания между Германией и странами Атланты перемирия в 1918 году. В 11 часов полностью прекратились боевые действия. День памяти был введен в 1919 году королем Великобритании Георгом V. Чтобы вспомнить погибших по всему миру, проводят две минуты молчания (в честь Первой и Второй мировых войн).

Очень важным праздником можно назвать Международный день энергосбережения. Первые мнения о введении в этот день появились еще в апреле 2008 года на совещании в Казахстане. Инициатором выступила международная экологическая сеть SPARE. В том же году прошло и первое празднование. После того, как еще 20 стран мира решили присоединиться к празднику, его статус сменили международным.

11 ноября Всемирный день шопинга / Pexels

Интересное событие проводится именно 11 ноября – Всемирный день шопинга. Хотя это не официальный праздник, однако у него есть немало поклонников со всего мира. Сети магазинов часто предлагают 11.11 распродажи, мимо которых трудно пройти. К примеру, компания Alibaba Group в 2009 году провела распродажу, предложив 50% скидки (11 ноября в Китае как раз отмечают День холостяка). Успех был столь грандиозным, что событие решили повторять каждый год.

Также отмечается День оригами (японское декоративно-прикладное искусство по сложению разнообразных фигур без использования ножниц или клея). Этот день был введен в 1980 году Японской Ассоциацией Оригами, связав его с окончанием Первой мировой войны. Интересный факт – термин был выдуман американкой Лилиан Оппенгеймер, которая распространяла этот вид искусства на Западе в 60-х годах прошлого столетия.

Памятные даты 11 ноября

11 ноября 2020 года компания Apple показала свои новые MacBook Pro и Mini / Pexels

В этот день год назад в Варшаве проходит Марш независимости, а компания Apple презентует новые MacBook Pro и Mini.

Календарь важных событий в Украине и мире за 11 ноября:

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1702 год – Белая Церковь была освобождена от осады Речи Посполитой отрядом запорожских казаков;

1790 – в Великобританию из Китая завезли первые хризантемы;

1830 год – создано новое государство: Бельгию;

1859 год – мир увидел поэму Тараса Шевченко "Мария";

1872 год – в Одессе был создан Бессарабско-Таврический банк;

1917 год – большевистское восстание в Киеве было подавлено украинским полком, сформированным из делегатов III Всеукраинского военного съезда;

1925 год – свет увидела первая пластинка Луи Армстронга;

1930 год – изобретение Лео Силарда и Альберта Эйнштейна (газовый холодильник) получил патент;

1940 год – в США изготовлены первые автомобили "Джип";

1952 год – в США впервые продемонстрировали действие видеомагнитофона;

1967 год – в Нью-Йорке основан Всемирный Конгресс Свободных Украинцев (СКВУ);

1983 год – Фред Коэн (студент Массачусетского университета) показал первый компьютерный вирус;

1987 год – картина "Ирисы" Ван Гога была продана на аукционе за $53,6 млн;

1994 год – на аукционе Сотбис миллиардер Билл Гейтс покупает рукопись Леонардо да Винчи за $30,8 млн.

Какой завтра церковный праздник

11 ноября День памяти преподобного Авраамия Затворника и Анастасии Римской / Pexels

11 ноября православная церковь отмечает День памяти преподобного Авраамия Затворника и Анастасии Римской. Первый был монахом в Киево-Печерском монастыре. Интересно, что в ранг святых он был возведен еще при жизни. Сейчас мощи Авраамия находятся в Киево-Печерской лавре.

К сожалению, биографических данных о жизни Авраамия Затворника почти не сохранилось. Известно, что он жил в период второй половины XIII – начало XIV века. Есть предположение, что святой умер 29 октября 1360 года.

Анастасия Римская родилась в богатой семье. Осиротев в 3 года, девочка попала на воспитание в женскую христианскую общину, располагавшуюся вблизи Рима. Ее наставницей стала женщина по имени София.

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Анастасия выросла настолько красивой, что ею заинтересовался градоначальник пер. Она отказала ему в благосклонности и сказала, что верует во Христа, и не хочет поклоняться языческим богам или искать богатого человека. За эти слова ее выставили обнаженной перед всем городом. Девушка не растерялась и принялась обличать грехи Прова. Ее бросили за решетку и жестоко мучили. Растерзанное тело Анастасии нашла ее наставница и похоронила по христианским обычаям.

В прежние времена в этот день почитается память преподобного Иосифа. На стол принято было ставить козий или овечий сыр.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 11 ноября

Какие завтра именины: Авраамий, Евгений, Клавдий, Астерий, Неон, Феонила, Анна, Анастасия, Мария.

Талисманом людей, рожденных 11 ноября, является янтарь. О его происхождении немало мифов и легенд. Однако практически все они сходятся в одном – это первый самоцвет на Земле. Еще в древние времена янтарь использовали женщины для украшения и оберега. На самом же янтаре – не камень, а застывшая смола некоторых хвойных растений.

Считалось, что все люди, рожденные в этот день, хорошо понимают животных и проживут долгую жизнь.

В этот день родились:

1513 год – украинский философ эпохи Возрождения Станислав Ореховский;

1919 год – украинский актер Ефим Березин, который был членом дуэта "Штепсель и Тарапунька";

1919 год – украинская актриса Ольга Кусенко;

1945 год – президент Никарагуа Даниель Ортега Сааведра;

1958 год – украинский режиссер и актер Вадим Сикорский.

Что нельзя делать в этот день

Среди наших предков было поверье, что 11 ноября нельзя оставлять ребенка одного в доме. Также пытались ограничивать общение с незнакомцами, ходить босиком по росе, заниматься тяжелым трудом, есть вредную пищу, смотреть в зеркало до наступления рассвета.

Народные приметы и традиции

Когда 11 ноября на деревьях громко кричат ​​вороны – зима будет холодной / Pexels

Среди наших предков было немало погодных примет:

смотрели, какой сегодня день: если туманно, то ожидали морозов;

когда на деревьях громко кричат ​​вороны – зима будет холодной;

облака плывут низко на быстрое похолодание;

если листья из березы еще не опали, можно ждать несколько теплых дней;

голуби громко воркуют в хорошую погоду.

У наших предков существовала традиция собираться в этот день всей семьей. Считалось, что тогда семья будет счастливой и крепкой.

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