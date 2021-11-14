Какой завтра праздник – все про 15 ноября, что празднуют, что нельзя делать

15 ноября 2021 – понедельник. В этот день получен патент на бритву со сменным лезвием, что кардинально повлияло на внешний вид мужчин, а также Христофор Колумб в своем дневнике впервые описывает табак, употребляемый индейцами.
До Нового года остается 46 дней.
Какой завтра праздник в Украине и мире
15 ноября в мире празднуют Международный день писателей, находящихся в заключении. Ввели его в честь тех творческих людей, которые за свое инакомыслие и свободу слова попали за решетку. Цель праздника – объединить тех, кто верит в несправедливость осуждения писателей за их творчество.
Также 15 ноября в Палестине празднуют День независимости, в Австрии – День Леопольда (покровителя страны), в Бельгии – Национальный праздник Королевства Бельгии, а в Бразилии – День провозглашения Республики Бразилия (Dia da Proclamação da República).
Памятные даты 15 ноября
В этот день год назад премьер Британии идет на самоизоляцию из-за контакта с больным на COVID-19, на выборах президента Молдовы после подсчета голосов лидирует Майя Санду, а в Киеве проходит акция "Пустые стулья" в поддержку украинских пленников Кремля.
Календарь важных событий в Украине и мире за 15 ноября:
- 1415 год – митрополитом Киевским становится епископ Григорий Цамблак;
- 1492 год – Христофор Колумб впервые в своем дневнике описывает табак, который употребляли индейцы;
- 1889 год – Бразилия становится республикой после свержения императора Педру II;
- 1904 год – получен патент на бритву со сменным лезвием;
- 1920 год – проходит первое заседание Ассамблеи Лиги Наций (в Женеве);
- 1945 год – украинские ученые, находившиеся в эмиграции в Аугсбурге, основали Украинскую свободную академию наук;
- 1967 – во Львове арестовали правозащитника и журналиста Вячеслава Чорновола;
- 1971 год – компания Intel выпускает первый процессор Intel 4004;
- 2008 год – в Ливерпуле (Англия) завершается Чемпионат Европы среди боксеров-любителей, где сборная Украины впервые в своей истории заняла первое общекомандное место.
Какой завтра церковный праздник
15 ноября по религиозному календарю – день преподобного Маркиана Кирского. Христианский святой, сирийский отшельник, сподвижник, живший в IV веке.
Родился в аристократической семье, поэтому в детстве и юности проживал в богатстве. Достигнув 17-летнего возраста, начал задумываться над смыслом бытия, а впоследствии покинул родительский дом и отправился в пустыню. Там он жил в маленькой келье и молился ежедневно. Со временем он получил от Господа дар – исцелять своими молитвами тех, кто уже не надеялся выздороветь.
Вскоре Маркиан взял себе двух учеников: Агапита и Евсевия. Впоследствии к ним присоединились ученики и образовался монастырь. Так как у Маркиана была идеальная духовная репутация, к нему часто обращались с советами и наставлениями.
Именины: как назвать ребенка, родившегося 15 ноября
Какие завтра именины: Константин, Альберт, Леопольд, Маркиан, Акиндин, Пигасий, Доменика.
Талисманом людей, рожденных 15 ноября, обсидиан. Камень назван в честь римского воина Обсидиана. Согласно легенде, он привез минерал в Рим. Наиболее распространен черный цвет камня, но существует немало разных вариантов.
В этот день родились:
- 1837 год – философ-неокантианец XIX века, Африкан Спир, родом из Украины;
- 1922 год – советский конструктор автоматического оружия, Игорь Стечкин;
- 1940 год – дизайнер одежды из Италии, Роберто Кавалли;
- 1965 год – украинский политик, Роман Бессмертный.
Что нельзя делать в этот день
- 15 ноября не стоит ехать в дальний путь. Наши предки считали, что день лучше провести со своей семьей.
- Не выясняйте отношения, не встречайтесь со своими недоброжелателями или недругами, можно спровоцировать еще больший конфликт.
Народные приметы и традиции
Среди наших предков существовало немало интересных примет на завтрашний день:
- смотрели, какой сегодня день: если снежит, значит весной будет наводнение. если появилось много снегов, скоро начнутся морозы.
- если 15 ноября будет тепло, такая же погода будет в начале декабря.
- низко летают птицы – будет снегопад.
- если на Маркиана появляются насекомые – зима будет теплой.
На Маркиана, 15 ноября, наши предки старались заниматься текущими делами, а не праздновать. В этот день щука шла на глубину, поэтому рыбалкой уже не занимались. Женщины садились за шитье или другое рукоделие, потому что нужно было успеть все сделать к праздникам.