Какой завтра праздник – все про 16 ноября: день Ангела, что нельзя делать

Какой завтра праздник – все про 16 ноября: день Ангела, что нельзя делать

16 ноября 2021 – вторник. В этот день в состав США вошли территории Оклахомы и Индианы, а во время матча Англия – Ирландия английский футболист Джордж Холл совершил самый быстрый хет-трик, забив в ворота соперника три гола за 3,5 минуты.

До Нового года остается 45 дней.

Какой завтра праздник в Украине и мире

16 ноября в Украине празднуют День работников радио, телевидения и связи. Идея ввести этот профессиональный праздник появилась еще в 1994 году. Тогда работники Укртелелерадиокомпании обратились к Президенту и правительству с просьбой найти день для празднования. Дату выбрали в честь первого радиоэфира в Украине, прошедшего 16 ноября 1924 года.

Интересный факт – первый прямой эфир в Украине состоялся в киевской телестудии в 1939 году. Тогда показали 40-минутную трансляцию, во время которой зрители могли видеть портрет Серго Орджоникидзе. Сегодня же 86% украинцев получают информацию о событиях в стране и мире посредством телевидения.

16 ноября празднуют Всемирный день рукоделия / Pexels

16 ноября – Всемирный день рукоделия. Этот праздник пока не имеет официального статуса, но фонд ЮНЕСКО внес рукоделие в список культурного наследия мира. Целью дня является распространение информации о разных видах деятельности, возможности обменяться опытом и научиться новому.

Также празднуется 16 ноября Международный день борьбы с анорексией. Предложили эту дату в 2005 году, ведь проблема уже достаточно долгое время оставалась острой для общества: из-за навязанных модой неестественных стандартов красоты молодые девушки пытаются похудеть, лишая себя пищи. Цель этого дня: распространение информации об анорексии и ее последствиях.

Анорексия – серьезное заболевание, которое все чаще диагностируется у подростков и несовершеннолетних девушек. Несмотря на то, что молодой организм растет и нуждается в пище, молодежь истощает себя голоданиями. Главными симптомами синдрома является нарушение функции метаболизма, инфекции и болезни пищеварительной системы.

Ежегодно 16 ноября празднуют Международный день терпимости (толерантности), который был введен ЮНЕСКО в 1995 году. Это очень важный праздник, особенно в современном обществе, ведь в мире растет экстремизм (крайние методы действий, взгляды) и неприязнь к чужому (ксенофобия). В этот день распространяется информация о том, что все люди разные и нужно уважать личность каждого из нас.

16 ноября празднуют интересный праздник – Всемирный день пуговиц. Учредили его еще в 1938 году с помощью американской организации National Button Society. Интересный факт – раньше пуговицы использовали не только для того, чтобы застегивать одежду. Это был настоящий предмет роскоши с определенным смысловым значением. Первые пуговицы были найдены во время раскопок на месте поселения Древнего Рима. Датируются эти экземпляры, как утверждают ученые, третьим тысячелетием до н.э.

Какой завтра церковный праздник

16 ноября за религиозным календарем – день памяти святой княжны Анны Всеволодовны / pixabay.com

16 ноября по религиозному календарю – день памяти святой княжны Анны Всеволодовны, которая была дочерью киевского князя Всеволода Ярославича. Она получила в народе прозвище Холодная, потому что в эти дни погода чаще всего уже обращает к зиме. Также праздник носил и другие названия: "Бабы", "Кроссник", "Анна", "Агапий".

Анна (Янка) Всеволодовна родилась в Переяславе в 1504 году. Там и прошло ее детство. Матерью княжны была греческая царевна. Отец, князь Всеволод Ярославич, заботился о дочери, поэтому дал ей серьезное на то время воспитание: учил философии, грамоте, риторике, истории, греческому языку.

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В юные годы Анна обручилась с Дуком Старшим, византийским царевичем. К сожалению, ее суженого насильно постригли в монахи. Это событие и послужило причиной того, что девушка посвятила себя Господу Богу. Увидев в Византии разнообразные женские монастыри, она попросила своего отца основать похожий и на Руси. По ее просьбе в 1068 году появился первый женский монастырь, Андреевский. Анна стала там настоятельницей. Именно в монастыре позже открыли первую школу для девочек. Там преподавали женские ремесла и необходимые основания.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 16 ноября

Какие завтра именины: Викентий, Богдан, Илья, Сергей, Павел, Николай, Петр, Василий (Василий), Александр, Владимир, Иосиф (Осип), Иван, Федор, Георгий, Евдокия, Светлана, Анна.

Талисманом людей, рожденных 16 ноября, является лунный камень. Он интересовал людей своими свойствами издревле. Наши предки считали, что человек, обретя этот камень, получал дар ясновидения. Существовало интересное поверье, согласно которому лунный камень помогает любимым преодолеть на своем пути разнообразные препятствия.

В этот день родились:

1867 год – украинский церковный деятель, Агапит (Антоний Вишневский);

1906 год – украинский режиссер, Роман Кармен;

1910 год – физиолог, Павел Харченко;

1936 год – гандбольный тренер, Игорь Тульчин, именно его команда и он сам были внесены в Книгу рекордов Гиннесса за достижения в спорте;

1954 год – украинский языковед, биограф, культуролог Алексей Зарецкий;

1977 год – украинская фигуристка Оксана Баюл;

1978 год – переводчица, писательница, Дзвинка Матияш.

Что нельзя делать в этот день

Наши предки пытались 16 ноября не выходить без особой нужды из дома, избегать людных мест, чтобы не поймать сглаз.

Если в этот день супруги поругаются, это до развода, поэтому старались не ссориться с близкими.

Если в ваш дом постучался человек, его нельзя не пустить, но после этого обязательно перекрестите дверь, так вы не дадите негативу переступить порог.

Народные приметы и традиции

16 ноября верили, если мыши роют норы, нужно ждать стужи / Pexels

Среди наших предков существовало немало интересных примет на завтрашний день:

смотрели, какой сегодня день: если снег не выпадал, значит, следующий год будет неурожайным;

если мыши роют норы – ждите стужу;

низко летящие тучи – на холод; холодная погода 16 ноября – на голодную осень;

если вечером ударил мороз, зимой не будет перепада температур;

если из трубы низко стелется дым, будет потепление, а если пошел вверх – ждите мороза.

На Руси 16 ноября было принято лакомиться замороженными ягодами (клюква, брусника). Их часто добавляли в кисель или в разнообразные блюда. Если был мороз, на улицу выносили молоко и ждали, чтобы оно замерзло. Потом делали из него стружку, посыпавшую блины. Это было что-то похожее на современное мороженое.

У славян существовало поверье, что 16 ноября с неба спускается нечистая сила, которая ходит между домами и заглядывает, как живт люди. Поэтому нужно было защитить себя. Например, не покидать жилье без необходимости.

Памятные даты 16 ноября

16 ноября 2020 года известный хакер становится главой службы безопасности в Twitter / Pexels

В этот день год назад известный хакер, Пейтер Затко, становится главой службы безопасности в Twitter, президент Украины Владимир Зеленский запускает международный флешмоб видеопоздравлений по случаю 75-летия организации ЮНЕСКО, а Facebook представляет функцию исчезающих сообщений в Instagram и Messenger.

Календарь важных событий в Украине и мире за 16 ноября:

1700 год – Герцогство Пруссия становится королевством;

1841 год – Эдуардом Гудвином был запатентован спасательный жилет;

1907 год – к территории США присоединились Оклахома и Индиана;

1924 год – начало вещания первой украинской радиостанции;

1933 год – между СССР и США установлены дипломатические отношения;

1938 – английский футболист Джордж Холл во время матча Англия - Ирландия сделал самый быстрый хет-трик, забив три гола в ворота соперника за 3,5 минут;

1945 год – основание ЮНЕСКО;

1967 год – в Нью-Йорке начался I Всемирный Конгресс свободных украинцев;

1990 год – на телеэкраны в США выходит фильм Криса Коламбуса "Один дома";

2010 год – принц Уильям обручился с Кейт Миддлтон.

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