Какую денежную помощь от государства могут получить те, кто был или до сих пор находится в плену: детали

Лицам, в отношении которых установлен факт лишения свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, может быть предоставлена ежегодная и единовременная государственная денежная помощь.

Об этом пишет Минреинтеграция.

В частности, во время пребывания таких лиц в местах несвободы предусмотрена финансовая поддержка в размере 100 тыс. гривен ежегодно. Оформить указанную помощь могут члены их семей.

После освобождения из плена эти лица имеют право на одноразовую выплату от государства 100 тыс. гривен.

Чтобы получить госпомощь, необходимо обратиться в Минреинтеграцию. Пример заявления и перечень необходимых документов приведены по ссылке.

Отметим, что факт лишения свободы в результате вооруженной агрессии против Украины устанавливает соответствующая Комиссия при Минреинтеграции. С примером заявления и перечнем необходимых документов можно ознакомиться по этой ссылке.

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Напомним, в Украине активизировались мошенники, которые в Сети от имени ГУР собирают средства вроде бы на "благотворительность", но делают это с целью собственной наживы.

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