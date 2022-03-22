Какую государственную помощь будут получать вынужденные переселенцы

Основные направления программы – деньги, работа и жилье.

О программе помощи гражданам, вынужденно покинувшим свои дома из-за боевых действий, рассказал премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

В Украине на прошлой неделе приняли решение о механизме компенсации коммунальных расходов общинам, предоставляющим бесплатное убежище переселенцам в школах, садах, домах культуры и коммунальных учреждениях.

Каждому переселенцу в стране государство будет ежемесячно выплачивать пособие в размере двух тысяч гривен. По три тысячи грн будут выплачивать на каждого ребенка, который был вынужден покинуть дом из-за войны. Оформить выплаты можно будет через программу «Действие», деньги будут перечисляться на карту.

Помощь будет предоставляться ежемесячно на весь период введения военного положения плюс один месяц после его прекращения или отмены.

Гражданин должен стать на учет в качестве переселенца и получить соответствующую справку. Далее следует подать заявление на получение помощи в структурное подразделение по вопросам социальной защиты населения. До конца месяца появится возможность подать заявку через программу Действие.

Более того, Кабмин начинает программу трудоустройства переселенцев. Работодателям, принимающим на работу переселенцев из пострадавших регионов, государство будет выплачивать по 6,5 тыс. грн за каждого трудоустроенного.

Неделю назад Кабмин принял механизм компенсации коммунальных расходов общинам, предоставляющим бесплатное жилье переселенцам в школах, садах, домах культуры и коммунальных учреждениях.

Теперь компенсацию за коммунальные платежи будут получать и семьи, принявшие дома переселенцев – по 450 гривен на человека.

Также, напомним, переселенцы смогут изменить место регистрации через программу Действие.

Во время военного положения в Украине бизнеса также решили упростить жизнь. Какие правила работы будут на время войны, можно прочесть здесь.

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