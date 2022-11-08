Какую комиссию взимают с украинцев, оплачивающих газ на Новой почте или через различные сервисы

Компания Нафтогаз уже неоднократно отмечала, что украинцам нужно вовремя оплачивать платежи за газ. Сделать это сегодня можно несколькими способами. Но нужно учитывать дополнительную комиссию, если вы пользуетесь ими. Читайте больше в материале ТСН.ua.
Как платить счета за газ через Новую почту
Сделать это достаточно просто:
- предоставляете информацию по лицевому счету;
- указываете сумму к зачислению;
- производите оплату наличными или с помощью банковской карты.
Деньги, как отмечают в компании Новая почта, будут засчитаны в течение трех суток.
Комиссия, взимаемая при оплате через Новую почту и другие сервисы
Следует обратить внимание, что Новая почта берет дополнительную комиссию за оплату счета за газ.
Как отметили в Нафтогазе, если вы хотите оплатить счета через Новую почту, комиссия составляет 1,5%, но минимум 15 гривен.
Также можно оплачивать счета через другие услуги. Здесь тоже есть своя комиссия. Например, если вы пользуетесь ГЕРЦ, то комиссия будет составлять 2%, а если Apple/Google Pay – тогда с вас дополнительно взыскат 0,7% (это стандартная комиссия LiqPay).
Напомним, что оплатить счета за пользование голубым топливом в Украине сегодня можно несколькими способами:
- через личный кабинет потребителя;
- с помощью чатбота;
- через мобильное приложение или сайт банка;
- в Новой почте;
- или через популярные платежные сервисы LiqPay, iPay.ua, Portmone, EasyPay.
В Нафтогазе отметили, что украинцы все чаще отказываются от бумажных счетов.