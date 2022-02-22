Принудительное взыскание долга с официального дохода: максимальная сумма, которую могут удерживать

Часть средств на погашение долгов за коммунальные услуги, штрафы, кредиты, налоги может принудительно удерживаться с любых доходов украинцев (стипендия, заработная плата, пенсия, государственная помощь) по решению суда. Сколько вправе отчислять из дохода и когда закон запрещает такие отчисления – читайте в материале ТСН.ua.
В разделе IX Закона Украины "Об исполнительном производстве" предусмотрено, если должник не имеет необходимого имущества или средств на банковских счетах для покрытия долга за коммунальные услуги, штрафы, кредиты, налоги и т.д., суд может принять решение об отчислении из официальных доходов.
При этом согласия самого должника на взыскание средств не требуется. А решение суда производится в принудительном порядке. Однако должника должны предупредить об этом с помощью заказного письма судебного исполнителя.
Принудительное взыскание долга по кредитному договору, коммунальные услуги, штрафы производится после вычета из суммы дохода сборов, всех налогов и Единого социального взноса. Какую сумму могут вычислять:
- до 70% от зарплаты, стипендии, пенсии – если должник отбывает наказание в виде исправительных работ, а также в том случае, если взимается долг за алименты для несовершеннолетних детей или есть несколько исполнительных документов на одного гражданина;
- до 50% от официального дохода – если взимается долг за алименты, при возмещении вреда здоровью или жизни, при возмещении морального или имущественного ущерба;
- до 20% от дохода – в случае всех других взысканий (задолженность в оплате коммунальных услуг, штрафы ПДД).
С каких доходов закон запрещает принудительное взыскание долга по кредитному договору, коммунальные услуги и т.п.
- выходное пособие, получаемое в случае увольнения;
- помощь после родов и во время беременности;
- помощь, которую получают родители по уходу за ребенком;
- помощь от государства, если в семье ухаживают за тремя или более детьми младше 16 лет или за ребенком-инвалидом;
- государственная помощь в связи с временной нетрудоспособностью по уходу за больным ребенком;
- помощь на лечение;
- помощь при усыновлении;
- помощь на погребение.