Какую оккупанты используют тактику применения дронов по Украине: эксперт объяснил

Рост количества запущенных по Украине дронов свидетельствует о том, что Россия возобновила поставки иранских беспилотников и запчастей к ним.

Российские оккупанты за три недели текущего месяца применили 249 дронов камикадзе Shahed-131/136. Украинские военные сбили 242 дрона. В то же время армия РФ только за последнюю неделю запустила по территории нашего государства 128 иранских беспилотников.

Об этом на своей странице в соцсети написал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

По его словам, рост числа запущенных по Украине дронов свидетельствует о том, что Россия возобновила поставки иранских беспилотников и запчастей к ним.

"Очевидно, что в ближайшее время интенсивность применения Shahed-131/136 вернется к среднестатистическим показателям системного применения для террора тыловой Украины. С другой стороны, очень примечателен крайне высокий показатель перехвата дронов-камикадзе, что составляет 97%", – рассказал Александр Коваленко.

Кроме того, оккупанты чаще в мае начали применять fpv-дроны. Если раньше средний показатель был на отметке в 150-200 единиц, то в этом месяце наблюдались пиковые всплески до 350 единиц – зафиксировано было 2 мая.

"И более 550 в сутки 3 мая. В свою очередь третью неделю РОВ пытались держать количество налетов fpv-дронов на среднем показателе 250, что им так и не удалось. Следует признать, что в целом средний показатель применения fpv-дронов в РОВ действительно приближается к 200-250 в сутки, а общее количество использованных за три недели мая приблизилось к 4,5 тысячам", – отметил эксперт.

Небольшой прирост в количестве применений был замечен и относительно "Ланцета". Средний суточный показатель стремится выйти за пределы 10 единиц в сутки, а 3 мая вообще было применено к 20 "Ланцетам".

"С другой стороны, были дни, когда ББ "Ланцет" применялся в количестве даже нескольких штук в сутки. В результате можно четко проследить зависимость применения Shahed-131/136 от поставки контрабандных запчастей и готовой продукции из Ирана, которые явно восстановились. Попытки РОВ нарастить применение fpv-дронов, но отсутствие возможности вывести пиковые показатели в стабильный, системный характер не прекращаются. ББ "Ланцет" явно пытается прыгнуть выше головы, но пока сухожилия рвутся из-за отсутствия необходимой компонентной базы и технологических процессов", – добавил Коваленко.

Напомним, что Служба безопасности наращивает количество ударов по территории России. Основной целью атак дронов становятся НПЗ и аэродромы врага.

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