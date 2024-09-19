Какую пенсию получают жены погибших военных: особенности назначения

В Украине жена погибшего военнослужащего имеет право на пенсию по потере кормильца. Это регулируется Законом "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы и некоторых других лиц".

Об этом сообщил Пенсионный фонд Украины.

Условия получения пенсии в случае потери кормильца

По нормам Закона "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц", матери и жены военных, погибших (умерших) во время службы (исполнения служебных обязанностей), имеют право на назначение досрочной пенсии по возрасту, а именно – после достижения 50-летнего возраста, при наличии страхового стажа не менее 20 лет.

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После достижения 55-летнего возраста родителям и жене (мужу) пенсия по потере кормильца за погибшего военного назначается независимо от продолжительности страхового стажа.

Кроме того, эта категория содержанцев имеет право на назначение пенсии в случае потери кормильца, если они имеют право на:

пенсию вне зависимости от возраста (шахтерские пенсии);

досрочную пенсию по возрасту (по достижении 55 лет (мужчины), 50 лет (женщины) при наличии стажа 25 и 20 лет соответственно);

пенсию по возрасту на льготных условиях;

пенсию с уменьшением пенсионного возраста в соответствии с законом, или являются лицами с инвалидностью.

Размер пенсии в случае потери кормильца

Пенсия при потере кормильца за военнослужащих, погибших во время службы, устанавливается в следующих размерах:

70% денежного довольствия погибшего кормильца – родителям (одному из родителей), жене/мужу, независимо от наличия других нетрудоспособных членов семьи. Минимальная пенсионная выплата не может быть менее 7800 грн;

70% денежного довольствия погибшего кормильца – ребенку. Двум и более детям – по 50% денежного довольствия (но не менее 6100 грн на каждого).

Независимо от причины смерти кормильца, минимальный (два прожиточных минимума для нетрудоспособных лиц) и максимальный (10 прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц) размеры пенсии при потере кормильца применяются к каждому нетрудоспособному члену семьи отдельно.

К слову, в июне правительство расширило круг лиц, имеющих право на получение единоразового пособия в случае гибели военнослужащего.

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