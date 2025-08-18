Какую погоду ждать в Украине 19 августа: прогноз синоптика

Погода / © ТСН

Во вторник, 19 августа, на Украине будет солнечно. Ожидается теплая и сухая погода.

Об этом сообщила синоптика Наталья Диденко.

Температура воздуха в течение дня составит:

в западных областях — +20+24 градуса,

на севере — +22+26,

в центральной части — +24 +27 (Виннитчине +20 +22),

на востоке — +25+27,

в южной части — +25 +30 градусов.

В Киеве 19 августа ожидается сухая малооблачная погода. Температура воздуха — около +25 градусов.

«В середине недели станет теплее или жарче, на День флага появятся грозовые дожди, начнется понижение температуры воздуха, только на востоке еще будет жара жара. А вот на День Независимости в Украине погода выровняется, жары сильной не будет нигде, много солнца и комфортная температура воздуха», — отметила сыновья.

Впрочем, прогнозы будут уточняться.

Напомним, понедельник, 18 августа, будет самым жарким в южных и восточных регионах страны, где температура воздуха будет достигать +30…+35 градусов. В центральной и западной части ожидается более комфортная, местами даже прохладная погода, а в Закарпатье и Прикарпатье пройдут кратковременные дожди.

В Киеве понедельник будет без осадков, температура днем поднимется до +20…+22 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +12…+15 градусов. Синоптикиня заметила, что, несмотря на невысокую температуру в столице, летняя погода еще держится, поэтому не стоит спешить прятать летнюю одежду.