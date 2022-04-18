Какую работу и зарплаты предлагают украинцам во время войны: эксперты о рынке труда Украины

Какую работу и зарплаты предлагают украинцам во время войны: эксперты о рынке труда Украины

Какие изменения на рынке труда произошли за время войны, на какие вакансии можно рассчитывать, в каких регионах наибольший спрос, какова ситуация с зарплатами в материале ТСН.ua

Аналитики портала robota.ua проанализировали, что происходит с рынком труда и на какие вакансии и заработные платы могут рассчитывать украинцы в ближайшем будущем.

По мнению специалистов robota.ua оживление на рынке труда наблюдается с начала апреля. Именно в это время начинает возобновляться работа на территориях, где не ведутся боевые действия, многие предприятия переезжают и начинают работать в западных регионах страны.

Регионы, где больше вакансий

Лидерами по количеству вакансий являются Киев, Киевская область и Львов. Львов был и остается на первых позициях по количеству вакансий. Причем, с ростом миграций в западные области и релокации предприятий здесь наблюдается их стабильный рост. Больше всего вакансий здесь предлагают в сфере обслуживания, розничной торговли, маркетинга, логистики.

В каких отраслях больше всего вакансий

Топ 5 отраслей, где есть больше всего вакансий:

IT,

Розничная торговля,

Производство,

Дистрибуция,

Транспорт и логистика.

Среди IT специальностей самые популярные (по убыванию) специальности в следующих сферах:

Веб-технология,

Game development,

QA,

Project management,

Техническая поддержка.

После ИТ больше вакансий в «транспорте и логистике».

Самые популярные профессии в области "транспорт и логистика" :

Водитель,

Экспедитор,

Диспетчер,

Менеджер по грузоперевозкам,

Менеджер по международным перевозкам.

Подавляющее большинство вакансий в розничной торговле – в продуктовом ритейле. Дефицит кадров в этой области был всегда, а с учетом того, что здесь всегда большой процент женщин, которые с началом войны мигрировали, ситуация с вакансиями очень актуальна.

Наиболее нужны в секторе розничной торговли:

Продавцы-консультанты;

Руководители магазина;

Кассиры;

Грузчики;

Охранники.

Какую работу сейчас чаще всего ищут люди

По мнению специалиста сайта по поиску работы Jooble, наиболее популярными среди соскателей являются следующие запросы:

водитель,

уборщица,

медсестра,

продавец,

грузчик,

тракторист,

охранник,

сварщик,

бухгалтер,

швея.

Самые популярные вакансии от работодателей с зарплатами по мнению специалистов Jooble:

разработчик программного обеспечения (от 8 тыс. до 170 тыс. грн/мес.),

рабочий-разнорабочий (от 6 500 до 30 тыс. грн/мес.),

копирайтер (от 8 тыс. до 40 тыс. грн/мес.),

менеджер по продажам (от 7 тыс. до 72 300 грн/мес.),

водитель (от 6500 до 40 тыс. грн/мес.).

оператор колл-центра (от 5 тыс. до 30 тыс. грн/мес.),

консультант (от 6 500 до 18 тыс. грн/мес.),

повар (от 6 500 до 20 тыс. грн/мес.),

тестировщик программного обеспечения (от 8 тыс. до 70 тыс. грн/мес.),

дизайнер (от 7 тыс. до 120 тыс. грн/мес.).

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