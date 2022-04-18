Какую работу и зарплаты предлагают украинцам во время войны: эксперты о рынке труда Украины

Какие изменения на рынке труда произошли за время войны, на какие вакансии можно рассчитывать, в каких регионах наибольший спрос, какова ситуация с зарплатами в материале ТСН.ua
Аналитики портала robota.ua проанализировали, что происходит с рынком труда и на какие вакансии и заработные платы могут рассчитывать украинцы в ближайшем будущем.
По мнению специалистов robota.ua оживление на рынке труда наблюдается с начала апреля. Именно в это время начинает возобновляться работа на территориях, где не ведутся боевые действия, многие предприятия переезжают и начинают работать в западных регионах страны.
Регионы, где больше вакансий
Лидерами по количеству вакансий являются Киев, Киевская область и Львов. Львов был и остается на первых позициях по количеству вакансий. Причем, с ростом миграций в западные области и релокации предприятий здесь наблюдается их стабильный рост. Больше всего вакансий здесь предлагают в сфере обслуживания, розничной торговли, маркетинга, логистики.
В каких отраслях больше всего вакансий
Топ 5 отраслей, где есть больше всего вакансий:
- IT,
- Розничная торговля,
- Производство,
- Дистрибуция,
- Транспорт и логистика.
Среди IT специальностей самые популярные (по убыванию) специальности в следующих сферах:
- Веб-технология,
- Game development,
- QA,
- Project management,
- Техническая поддержка.
После ИТ больше вакансий в «транспорте и логистике».
Самые популярные профессии в области "транспорт и логистика" :
- Водитель,
- Экспедитор,
- Диспетчер,
- Менеджер по грузоперевозкам,
- Менеджер по международным перевозкам.
Подавляющее большинство вакансий в розничной торговле – в продуктовом ритейле. Дефицит кадров в этой области был всегда, а с учетом того, что здесь всегда большой процент женщин, которые с началом войны мигрировали, ситуация с вакансиями очень актуальна.
Наиболее нужны в секторе розничной торговли:
- Продавцы-консультанты;
- Руководители магазина;
- Кассиры;
- Грузчики;
- Охранники.
Какую работу сейчас чаще всего ищут люди
По мнению специалиста сайта по поиску работы Jooble, наиболее популярными среди соскателей являются следующие запросы:
- водитель,
- уборщица,
- медсестра,
- продавец,
- грузчик,
- тракторист,
- охранник,
- сварщик,
- бухгалтер,
- швея.
Самые популярные вакансии от работодателей с зарплатами по мнению специалистов Jooble:
- разработчик программного обеспечения (от 8 тыс. до 170 тыс. грн/мес.),
- рабочий-разнорабочий (от 6 500 до 30 тыс. грн/мес.),
- копирайтер (от 8 тыс. до 40 тыс. грн/мес.),
- менеджер по продажам (от 7 тыс. до 72 300 грн/мес.),
- водитель (от 6500 до 40 тыс. грн/мес.).
- оператор колл-центра (от 5 тыс. до 30 тыс. грн/мес.),
- консультант (от 6 500 до 18 тыс. грн/мес.),
- повар (от 6 500 до 20 тыс. грн/мес.),
- тестировщик программного обеспечения (от 8 тыс. до 70 тыс. грн/мес.),
- дизайнер (от 7 тыс. до 120 тыс. грн/мес.).
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