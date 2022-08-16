Какую работу и зарплаты предлагают в Киеве, Львове и Днепре во время войны

По состоянию на август на Киев, Львов и Днепр приходится наибольшее количество актуальных вакансий в Украине.

Самая большая средняя заработная зарплата в Киеве – 28 700 грн, в Днепре – 23 100 грн, Львове – 22 тыс. грн. При этом столица значительно превосходит другие города с точки зрения активности рынка труда.

Об этом сообщает grc.ua.

Больше всего в столице зарабатывают "айтишники" - 186 тыс. грн в среднем. Вторую позицию со значительным отставанием удерживают специалисты по консультированию – 54 600 грн. Тройку лидеров замыкает категория "маркетинг, реклама, PR" со средней заработной платой на сумму 33 000 грн.

Фото: grc.ua

Также читайте Работа в Киеве: где больше вакансий и сколько готовы платить

В Днепре больше всего зарабатывают не "айтишники". Лидером по заработку является категория "транспорт, логистика": специалисты получают в среднем 24 900 грн. На втором месте находится "маркетинг, реклама, PR" практически с таким же показателем — 24 600 грн. "IT, интернет, телекоммуникации" расположились на третьей позиции – 22 400 грн.

"Такой скромный, как для "айтишников", показатель можно объяснить тем, что в Днепре находится немного действительно крупных IT-компаний. То есть славных программистов и разработчиков с "космической" зарплатой в этой категории тоже немного. Здесь, скорее, представлены специалисты именно по телекоммуникаций и интернета или набирают IТ-специалистов не в профильные IТ-компании, а на предприятия других секторов экономики, где зарплаты обычно ниже", — пояснили в grc.ua.

Фото: grc.ua

Львов по активности рынка труда отстает от Киева почти на 300%. Больше всего зарабатывают специалисты по IT, интернету, телекоммуникациям – 110 100 грн. От своих столичных коллег львовские "айтишники" отстают в зарплатах более чем на 50%. Вторая позиция в категории "производство сельского хозяйства" — 24 800 грн. На третьей позиции находится транспорт и логистика – 22 700 грн.

Фото: grc.ua

Напомним, Государственная служба статистики обнародовала данные о ценах на товары и услуги в июле. Отмечается, что на украинских рынках и магазинах подорожали овощи, яйца и гречка, а также алкогольные напитки.

Как выстояла украинская банковская система и какие функции уже возобновили свое действие

Читайте также: