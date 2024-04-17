Какую тактику используют оккупанты во время ракетных ударов по Украине: в Воздушных силах рассказали

Российские оккупанты при обстрелах Украины применяют тактику устрашения мирного населения. Военные преступники РФ продолжают географическое расположение городов и отражаются на прифронтовых территориях: в частности, Харькове и Чернигове.

Об этом в рамках единого телемарафона сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш.

"До границы с РФ остаются лишь десятки километров, поэтому времени на эффективное реагирование остается немного, потому что враг маскирует свои нападения, проводятся целые операции, чтобы нанести такие удары. Прежде всего – причиной этого стала недостача систем ПВО, которые могли бы эффективно нанести удар по этим воздушным целям, сбить эти ракеты", — сказал Евлаш.

Он также добавил, что украинские военные пытаются противодействовать российским атакам исходя из имеющихся сил и средств. Однако у окупантов есть много ракет, которыми они продолжают бить по нашему государству.

Напомним, что Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что будет призывать партнеров Украины предоставить нашему государству дополнительные средства противовоздушной обороны.

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