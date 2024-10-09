Какую тактику россияне используют в Торецке: объяснение ОТГ "Луганск"

Оккупанты продолжают продвижение в городской застройке Торецка Донецкой области по улице Центральной. Там происходят тяжелые динамические бои.

Об этом сказала спикер оперативно-тактической группировки "Луганск" Анастасия Бобовникова в эфире телемарафона:

"Мы сдерживаем врага на улице Центральной. Однако бои в городе очень динамичные. Где-то они заходят, и мы их уничтожаем и отбрасываем, где-то они могут захватить какой-нибудь подъезд, и мы так же их отбрасываем. Поэтому ситуация очень сильно отличается там буквально через час".

Также оккупанты пытаются штурмовать позиции ВСУ в районах Часов Яра, Нью-Йорка и на Сиверском направлении, используя тактику малых групп. Они атакуют преимущественно малыми группами по 3-5 человек, редко используя технику. Наши бойцы противостоят яростному натиску со стороны кадровых пехотных частей, спецподразделений и артиллерии российских войск.

Напомним, войскам РФ удалось войти в часть Торецка Донецкой области. В городской застройке продолжаются уличные бои. Захватчики хотят получить в городе плацдарм.

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