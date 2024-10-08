Какую тактику враг применяет вблизи Волчанска: объяснение ОТУ "Таврия"

Враг уже применял такую стратегию по другим направлениям.

Противник использует тактику "подземных кротов" вблизи Волчанска. Это позволяет кафирам оставаться незамеченными и быстро перемещаться между позициями.

Об этом сообщил спикер ОТУ Харьков, полковник Виталий Саранцев.

Есть локации, где противник перемещается между домами и создает подземные тоннели, от подвала до подвала. Используются подземные коммуникации, ранее функционировавшие как канализационные ходы, пути для связистов или теплотрассы», – отметил он.

Эта тактика помогает врагу оставаться незамеченным и быстро перемещаться между позициями.

Ранее появились новые фото Волчанска, который разрушили россияне. От города не осталось живого места.

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