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Какую технику нельзя подключать к аккумуляторам, это может закончиться бедой.

Автор
Анна НосоваАнна Носова
Дата публикации
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Время на прочтение
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Какую технику нельзя подключать к аккумуляторам, это может закончиться бедой.

Почему нельзя заряжать от автомобильного аккумулятора

Чем опасны автомобильные аккумуляторы в квартире, какую технику нельзя питать от аккумуляторов, читайте в материале ТСН.ua

Для питания домашних приборов украинцы начали массово использовать автомобильные аккумуляторы. Прежде всего потому, что автомобильные аккумуляторы намного дешевле газовых, дизельных и бензиновых генераторов. Но заряжать от них можно не всю технику. Да и использование автомобильных аккумуляторов дома имеет свои оговорки.

Чем опасен аккумулятор в квартире

По мнению автомеханика Андрея Маценко, автомобильный аккумулятор в условиях квартиры представляет значительную угрозу.

Во-первых, он составляет реальный вред для здоровья в условиях квартиры из-за того, что во время зарядки из него выделяется водород. Поэтому если и питать приборы от аккумулятора, то делать это лучше на свежем воздухе, в условиях квартиры это хотя бы на балконе.

Во-вторых, из-за использования аккумулятора в квартире или доме может произойти взрыв, если водород и кислород будут выделяться при наличии искры.

По мнению эксперта, использовать автомобильный аккумулятор для питания техники не следует использовать:

  • через неподходящий ток,
  • потому что аккумулятор после первого разряда теряет качество работы,
  • из аккумуляторов может утекать электролит, его обязательно нужно защитить от механических повреждений.

От автомобильного аккумулятора можно при определенных условиях питать:

  • ноутбук,
  • повербанк,
  • мобильный телефон,
  • подключать телевизор,
  • различные лампы.

Эти домашние устройства можно подключить к автомобильному аккумулятору, если имеется преобразователь напряжения (инвертор). Его необходимо подсоединить к аккумулятору, а сами устройства – к инвертору.

Какие приборы нельзя питать от аккумулятора

Прежде всего, чувствительную технику для заряда которой не хватит пусковой мощности. Это газовый котел, холодильник, микроволновка, стиральная машинка, духовка, другая чувствительная техника.

Инвертор, подсоединенный к аккумулятору, при подаче энергии, например в холодильник, подает неправильную, не чистую синусоиду форму напряжения. Поэтому чувствительная техника после подключения к автомобильному аккумулятору может не только сломаться, но и сгореть.

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Дата публикации
Просмотры
620
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