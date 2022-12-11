Какую технику нельзя подключать к аккумуляторам, это может закончиться бедой.

Чем опасны автомобильные аккумуляторы в квартире, какую технику нельзя питать от аккумуляторов, читайте в материале ТСН.ua
Для питания домашних приборов украинцы начали массово использовать автомобильные аккумуляторы. Прежде всего потому, что автомобильные аккумуляторы намного дешевле газовых, дизельных и бензиновых генераторов. Но заряжать от них можно не всю технику. Да и использование автомобильных аккумуляторов дома имеет свои оговорки.
Чем опасен аккумулятор в квартире
По мнению автомеханика Андрея Маценко, автомобильный аккумулятор в условиях квартиры представляет значительную угрозу.
Во-первых, он составляет реальный вред для здоровья в условиях квартиры из-за того, что во время зарядки из него выделяется водород. Поэтому если и питать приборы от аккумулятора, то делать это лучше на свежем воздухе, в условиях квартиры это хотя бы на балконе.
Во-вторых, из-за использования аккумулятора в квартире или доме может произойти взрыв, если водород и кислород будут выделяться при наличии искры.
По мнению эксперта, использовать автомобильный аккумулятор для питания техники не следует использовать:
- через неподходящий ток,
- потому что аккумулятор после первого разряда теряет качество работы,
- из аккумуляторов может утекать электролит, его обязательно нужно защитить от механических повреждений.
От автомобильного аккумулятора можно при определенных условиях питать:
- ноутбук,
- повербанк,
- мобильный телефон,
- подключать телевизор,
- различные лампы.
Эти домашние устройства можно подключить к автомобильному аккумулятору, если имеется преобразователь напряжения (инвертор). Его необходимо подсоединить к аккумулятору, а сами устройства – к инвертору.
Какие приборы нельзя питать от аккумулятора
Прежде всего, чувствительную технику для заряда которой не хватит пусковой мощности. Это газовый котел, холодильник, микроволновка, стиральная машинка, духовка, другая чувствительная техника.
Инвертор, подсоединенный к аккумулятору, при подаче энергии, например в холодильник, подает неправильную, не чистую синусоиду форму напряжения. Поэтому чувствительная техника после подключения к автомобильному аккумулятору может не только сломаться, но и сгореть.
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