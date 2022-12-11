Какую технику нельзя подключать к аккумуляторам, это может закончиться бедой.

Чем опасны автомобильные аккумуляторы в квартире, какую технику нельзя питать от аккумуляторов, читайте в материале ТСН.ua

Для питания домашних приборов украинцы начали массово использовать автомобильные аккумуляторы. Прежде всего потому, что автомобильные аккумуляторы намного дешевле газовых, дизельных и бензиновых генераторов. Но заряжать от них можно не всю технику. Да и использование автомобильных аккумуляторов дома имеет свои оговорки.

Чем опасен аккумулятор в квартире

По мнению автомеханика Андрея Маценко, автомобильный аккумулятор в условиях квартиры представляет значительную угрозу.

Во-первых, он составляет реальный вред для здоровья в условиях квартиры из-за того, что во время зарядки из него выделяется водород. Поэтому если и питать приборы от аккумулятора, то делать это лучше на свежем воздухе, в условиях квартиры это хотя бы на балконе.

Во-вторых, из-за использования аккумулятора в квартире или доме может произойти взрыв, если водород и кислород будут выделяться при наличии искры.

По мнению эксперта, использовать автомобильный аккумулятор для питания техники не следует использовать:

через неподходящий ток,

потому что аккумулятор после первого разряда теряет качество работы,

из аккумуляторов может утекать электролит, его обязательно нужно защитить от механических повреждений.

От автомобильного аккумулятора можно при определенных условиях питать:

ноутбук,

повербанк,

мобильный телефон,

подключать телевизор,

различные лампы.

Эти домашние устройства можно подключить к автомобильному аккумулятору, если имеется преобразователь напряжения (инвертор). Его необходимо подсоединить к аккумулятору, а сами устройства – к инвертору.

Также читайте Автомобильный аккумулятор с инвертором как источник тока: правила использования и насколько хватит

Какие приборы нельзя питать от аккумулятора

Прежде всего, чувствительную технику для заряда которой не хватит пусковой мощности. Это газовый котел, холодильник, микроволновка, стиральная машинка, духовка, другая чувствительная техника.

Инвертор, подсоединенный к аккумулятору, при подаче энергии, например в холодильник, подает неправильную, не чистую синусоиду форму напряжения. Поэтому чувствительная техника после подключения к автомобильному аккумулятору может не только сломаться, но и сгореть.

Читайте также: