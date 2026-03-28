Какую зарплату получают в ТЦК и от чего она зависит: разъяснение ВСУ

Стало известно, сколько сегодня получают военные и гражданские специалисты в ТЦК, а от чего зависит размер их денежного довольствия.

Об этом пишут Новости.LIVE со ссылкой на ответ от Главного управления коммуникаций ВСУ.

От чего зависят зарплаты работников ТЦК

В управлении пояснили, что штат ТЦК и СП состоит из:

военных;

государственных служащих;

гражданских работников

Поэтому финансовое обеспечение им начисляется по разным принципам.

Кроме того, сумма зависит от региона:

на территориях активных боевых действий — 100 процентов должностного оклада;

на территориях возможных боевых действий — 50 процентов должностного оклада.

Сколько денег получают сотрудники ТЦК: сумма

офицерский состав — от 23 689 до 48 359 грн в месяц;

сержантский состав — 20 590-30 180 грн;

рядовой состав — 20 183-26 112 грн.

По информации издания, зарплаты государственных служащих, работающих в ТЦК в тылу, таковы:

главный специалист — 22 025-25 358 грн/месяц;

ведущий специалист — 22 113-24 375 грн;

специалист — 21 634-24 166 грн.

Гражданские работники получают на руки от 7 800 грн до 25 502 грн в месяц.

Зарплаты нередко не соответствуют доходам

Напомним, что в этом месяце стало известно, что в Закарпатье экспредседатель ТЦК задекларировал 240 тыс. валюты и 4 квартиры.

А на Львовщине эксруководитель Львовского ТЦК скрыл имущества на 8 млн. грн. Он «потерля» в декларации Mercedes и имущество тещи.

Ранее Герой Украины, военный Владислав Стоцкий рассказал, что после слов о якобы «прайсе» Закарпатского ТЦК для уклонистов, после чего у него начались проблемы.