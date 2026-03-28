Какую зарплату получают в ТЦК и от чего она зависит: разъяснение ВСУ
Разбираемся в нюансах начисления зарплат в структурах ТЦК и СП как регион и должность влияют на итоговую сумму.
Стало известно, сколько сегодня получают военные и гражданские специалисты в ТЦК, а от чего зависит размер их денежного довольствия.
Об этом пишут Новости.LIVE со ссылкой на ответ от Главного управления коммуникаций ВСУ.
От чего зависят зарплаты работников ТЦК
В управлении пояснили, что штат ТЦК и СП состоит из:
военных;
государственных служащих;
гражданских работников
Поэтому финансовое обеспечение им начисляется по разным принципам.
Кроме того, сумма зависит от региона:
на территориях активных боевых действий — 100 процентов должностного оклада;
на территориях возможных боевых действий — 50 процентов должностного оклада.
Сколько денег получают сотрудники ТЦК: сумма
офицерский состав — от 23 689 до 48 359 грн в месяц;
сержантский состав — 20 590-30 180 грн;
рядовой состав — 20 183-26 112 грн.
По информации издания, зарплаты государственных служащих, работающих в ТЦК в тылу, таковы:
главный специалист — 22 025-25 358 грн/месяц;
ведущий специалист — 22 113-24 375 грн;
специалист — 21 634-24 166 грн.
Гражданские работники получают на руки от 7 800 грн до 25 502 грн в месяц.
Зарплаты нередко не соответствуют доходам
Напомним, что в этом месяце стало известно, что в Закарпатье экспредседатель ТЦК задекларировал 240 тыс. валюты и 4 квартиры.
А на Львовщине эксруководитель Львовского ТЦК скрыл имущества на 8 млн. грн. Он «потерля» в декларации Mercedes и имущество тещи.
Ранее Герой Украины, военный Владислав Стоцкий рассказал, что после слов о якобы «прайсе» Закарпатского ТЦК для уклонистов, после чего у него начались проблемы.