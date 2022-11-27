Календарь государственных, церковных и неофициальных праздников в Украине на 2023 год

В 2023 году украинцев ждет немало государственных, церковных и неофициальных праздников. Календарь праздников на 2023 год подготовил ТСН.ua.
В следующем году украинцы будут работать 260 дней, а будут отдыхать 105 дней.
Также, если не будет продлено военное положение, будут дополнительные выходные. Напомним, что в настоящее время Верховная Рада продлила военное положение до февраля 2023 года. Потому уже известно, что дополнительных выходных в январе 2023 года не будет.
Основные государственные праздники 2023 года
- 1 января – Новый Год;
- 7 января – Рождество Христово (у верующих восточного обряда);
- 8 марта – Международный женский день;
- 16 апреля – Пасха;
- 1 мая – День труда;
- 9 мая – День Победы над нацизмом во Второй мировой войне;
- 4 июня – Троица;
- 28 июня – День Конституции Украины;
- 28 июля – День украинской государственности;
- 24 августа – День независимости Украины;
- 14 октября – День защитников и защитниц Украины;
- 25 декабря – Рождество Христово (у верующих западного обряда).
Календарь праздников на январь 2023 года
- 1 января – Новый Год;
- 6 января – Сочельник;
- 7 января – Рождество Христово;
- 14 января – Старый Новый Год (Василия);
- 19 января – Крещение Господне (Богоявление);
- 20 января – День Автономной Республики Крым;
- 22 января – День Соборности и свободы Украины;
- 25 января – Татьянин день;
- 26 января – Всемирный день таможни;
- 26 января – День работника контрольно-ревизионной службы Украины;
- 27 января – Международный день памяти жертв Холокоста;
- 29 января – День памяти Героев Крут, День работника пожарной охраны;
- 31 января – Международный день ювелира.
Праздники в феврале 2023 года
- 4 февраля – Всемирный день борьбы против рака;
- 6 февраля – Международный день бармена;
- 9 февраля – Международный день стоматолога;
- 14 февраля – День Святого Валентина;
- 15 февраля – День компьютерщика, Международный день онкобольного ребенка, День чествования участников боевых действий на территории других государств, Сретение Господне;
- 20 февраля – начало Масленицы, Всемирный день социальной справедливости;
- 21 февраля – Международный день родного языка;
- 22 февраля – Международный день поддержки жертв преступлений;
- 26 февраля – конец Масленицы.
Календарь праздников на март 2023 года
- 1 марта – Всемирный день гражданской обороны;
- 3 марта – Всемирный день писателя;
- 8 марта – Международный женский день;
- 9 марта – Международный день диджея;
- 11 марта – День землеустроителя;
- 14 марта – День защиты прав потребителей;
- 15 марта – Всемирный день защиты прав потребителей;
- 19 марта – День работников ЖКХ и бытового обслуживания населения;
- 21-27 марта – неделя солидарности с народами, борющимися против расизма и расовой дискриминации;
- 21 марта – Всемирный день поэзии;
- 22 марта – Всемирный день водных ресурсов, День таксиста;
- 23 марта – Всемирный метеорологический день;
- 24 марта – Всеукраинский день борьбы с заболеваемостью туберкулезом;
- 25 марта – Международный день памяти жертв рабства и трансатлантической работорговли, День Службы безопасности Украины;
- 26 марта – День Национальной гвардии;
- 27 марта – Международный день театра.
Праздники в апреле 2023 года
- 1 апреля – День смеха;
- 2 апреля – День геолога;
- 4 апреля – Международный день просвещения по вопросам минной опасности, Международный день Интернета, День вебмастера;
- 7 апреля – Благовещение Пресвятой Богородицы, Всемирный день здоровья;
- 12 апреля – День работников ракетно-космической отрасли Украины, Всемирный день авиации и космонавтики;
- 15 апреля – День уголовного розыска, День окружающей среды;
- 16 апреля – Пасха;
- 17 апреля – День работников пожарной охраны Украины;
- 18 апреля – Международный день достопримечательностей и достопримечательностей, День памятников истории и культуры;
- 23 апреля – Всемирный день книги и авторского права, Всеукраинский день психолога;
- 26 апреля – День профессиональных административных работников, Международный день памяти о Чернобыльской катастрофе;
- 29 апреля – Международный день танца, Международный день ветеринарного врача;
- 30 апреля – День пограничника.
Календарь праздников на май 2023 года
- 1 мая – День труда;
- 7 мая – День радио;
- 8 мая – День памяти и примирения в Украине;
- 9 мая – День Победы над нацизмом во Второй мировой войне;
- 12 мая – Всемирный день медицинских сестер;
- 14 мая – День матери;
- 15 мая – Международный день семей;
- 17 мая – Всемирный день электросвязи и информационного общества;
- 20 мая – День Европы, День науки, День банковских работников;
- 21 мая – День памяти жертв политических репрессий;
- 23 мая – День морской пехоты Украины;
- 24 мая – День святых Мефодия и Кирилла, День славянской письменности и культуры;
- 28 мая – День работников издательств, полиграфии и книгораспространения Украины;
- 29 мая – Международный день миротворцев ООН;
- 31 мая – Всемирный день без табака.
Праздники в июне 2023 года
- 1 июня – Международный день детей (День защиты детей);
- 4 июня – Троица;
- 6 июня – День журналиста в Украине;
- 18 июня – День отца, День медицинского работника;
- 25 июня – День таможенной службы Украины;
- 27 июня – Международный день рыболовства;
- 28 июня – День Конституции Украины;
- 28 июня – начинается Курбан-байрам.
Календарь праздников на июль 2023 года
- 1 июля – День архитектуры Украины;
- 2 июля – Международный день спортивного журналиста, День налоговика Украины, День Военно-Морских Сил Украины, День войск ПВО Вооруженных Сил Украины;
- 4 июля – День Национальной полиции Украины;
- 6 июля – Всемирный день поцелуя;
- 7 июля – Ивана Купала, Всемирный день шоколада;
- 9 июля – День рыбака;
- 16 июля – День бухгалтера Украины, День работников металлургической и горнодобывающей промышленности;
- 28 июля – День украинской государственности, День системного администратора, День PR-специалиста;
- 31 июля – День работника торговли.
Праздники в августе 2023 года
- 1 августа – День инкассатора;
- 2 августа – День аэромобильных войск;
- 6 августа – День Воздушных сил Вооруженных Сил Украины;
- 8 августа – День войск связи Вооруженных Сил Украины;
- 9 августа – Международный день коренных народов мира;
- 12 августа – Международный день молодежи;
- 13 августа – День строителя, День работников ветеринарной медицины;
- 14 августа – Медовый спас;
- 15 августа – День археолога;
- 19 августа – Яблочный спас;
- 23 августа – День Государственного Флага Украины;
- 24 августа – День Независимости Украины;
- 27 августа – День авиации Украины, День шахтера;
- 29 августа – Ореховый, или Хлебный спас;
- 31 августа – Всемирный день блоггера.
Календарь праздников на сентябрь 2023 года
- 1 сентября – День знаний;
- 2 сентября – День нотариата;
- 3 сентября – День предпринимателя;
- 8 сентября – Международный день грамотности, Международный день солидарности журналистов;
- 9 сентября – Международный день красоты;
- 10 сентября – День украинского кино, День физкультуры и спорта, День танкиста;
- 13 сентября – День программиста;
- 17 сентября – День спасателя Украины;
- 20 сентября – День HR-менеджера;
- 21 сентября – Международный день мира;
- 22 сентября – Всемирный день без автомобиля;
- 26 сентября – Всемирный день контрацепции;
- 27 сентября – Всемирный день туризма;
- 30 сентября – Всеукраинский день библиотек, День усыновления.
Праздники в октябре 2023 года
- 1 октября – День работников образования, Международный день пожилых людей;
- 2 октября – Международный день врача, Международный день архитектора;
- 4 октября – Всемирная неделя космоса, Всемирный день животных;
- 8 октября – День юриста;
- 10 октября – День работников стандартизации и метрологии в Украине;
- 14 октября – День защитников и защитниц Украины, Покрова, День казачества;
- 16 октября – День Шефа, День работников пищевой промышленности;
- 30 октября – День автомобилиста;
- 31 октября – Хэллоуин.
Календарь праздников на ноябрь 2023 года
- 1 ноября – Международный день вегана;
- 3 ноября – День ракетных войск и артиллерии Украины;
- 4 ноября – День железнодорожника;
- 9 ноября – День украинской письменности и языка;
- 10 ноября – Международный день бухгалтера;
- 16 ноября – День работников радио, телевидения и связи;
- 17 ноября – Международный день студентов;
- 19 ноября – Международный день мужчин;
- 21 ноября – День Достоинства и Свободы, Всемирный день телевидения, День десантно-штурмовых войск ВСУ
- 24 ноября – Черная пятница
- 25 ноября – День памяти жертв Голодоморов
Праздники в декабре 2023 года
- 1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом, День работников прокуратуры;
- 3 декабря – Международный день людей с инвалидностью;
- 5 декабря – День работников статистики;
- 6 декабря – День Вооруженных Сил Украины;
- 7 декабря – Международный день гражданской авиации, День местного самоуправления в Украине;
- 9 декабря – Международный день борьбы с коррупцией;
- 14 декабря – День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС;
- 19 декабря – День Святого Николая Чудотворца;
- 22 декабря – День энергетика, День дипломатической службы Украины;
- 24 декабря – День работников архивных учреждений Украины;
- 25 декабря – Рождество Христово (у верующих западного обряда);
- 28 декабря – Международный день кино.
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