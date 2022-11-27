Календарь государственных, церковных и неофициальных праздников в Украине на 2023 год

В 2023 году украинцев ждет немало государственных, церковных и неофициальных праздников. Календарь праздников на 2023 год подготовил ТСН.ua.

В следующем году украинцы будут работать 260 дней, а будут отдыхать 105 дней.

Также, если не будет продлено военное положение, будут дополнительные выходные. Напомним, что в настоящее время Верховная Рада продлила военное положение до февраля 2023 года. Потому уже известно, что дополнительных выходных в январе 2023 года не будет.

Основные государственные праздники 2023 года

1 января – Новый Год;

– Новый Год; 7 января – Рождество Христово (у верующих восточного обряда);

– Рождество Христово (у верующих восточного обряда); 8 марта – Международный женский день;

– Международный женский день; 16 апреля – Пасха;

– Пасха; 1 мая – День труда;

– День труда; 9 мая – День Победы над нацизмом во Второй мировой войне;

– День Победы над нацизмом во Второй мировой войне; 4 июня – Троица;

– Троица; 28 июня – День Конституции Украины;

– День Конституции Украины; 28 июля – День украинской государственности;

– День украинской государственности; 24 августа – День независимости Украины;

– День независимости Украины; 14 октября – День защитников и защитниц Украины;

– День защитников и защитниц Украины; 25 декабря – Рождество Христово (у верующих западного обряда).

Календарь праздников на январь 2023 года

Календарь праздников на январь 2023 / Фото: ТСН.ua

1 января – Новый Год;

– Новый Год; 6 января – Сочельник;

– Сочельник; 7 января – Рождество Христово;

– Рождество Христово; 14 января – Старый Новый Год (Василия);

– Старый Новый Год (Василия); 19 января – Крещение Господне (Богоявление);

– Крещение Господне (Богоявление); 20 января – День Автономной Республики Крым;

– День Автономной Республики Крым; 22 января – День Соборности и свободы Украины;

– День Соборности и свободы Украины; 25 января – Татьянин день;

– Татьянин день; 26 января – Всемирный день таможни;

– Всемирный день таможни; 26 января – День работника контрольно-ревизионной службы Украины;

– День работника контрольно-ревизионной службы Украины; 27 января – Международный день памяти жертв Холокоста;

– Международный день памяти жертв Холокоста; 29 января – День памяти Героев Крут, День работника пожарной охраны;

– День памяти Героев Крут, День работника пожарной охраны; 31 января – Международный день ювелира.

Праздники в феврале 2023 года

Календарь праздников на февраль 2023 / Фото: ТСН.ua

4 февраля – Всемирный день борьбы против рака;

– Всемирный день борьбы против рака; 6 февраля – Международный день бармена;

– Международный день бармена; 9 февраля – Международный день стоматолога;

– Международный день стоматолога; 14 февраля – День Святого Валентина;

– День Святого Валентина; 15 февраля – День компьютерщика, Международный день онкобольного ребенка, День чествования участников боевых действий на территории других государств, Сретение Господне;

– День компьютерщика, Международный день онкобольного ребенка, День чествования участников боевых действий на территории других государств, Сретение Господне; 20 февраля – начало Масленицы, Всемирный день социальной справедливости;

– начало Масленицы, Всемирный день социальной справедливости; 21 февраля – Международный день родного языка;

– Международный день родного языка; 22 февраля – Международный день поддержки жертв преступлений;

– Международный день поддержки жертв преступлений; 26 февраля – конец Масленицы.

Календарь праздников на март 2023 года

Календарь праздников на март 2023 / Фото: ТСН.ua

1 марта – Всемирный день гражданской обороны;

– Всемирный день гражданской обороны; 3 марта – Всемирный день писателя;

– Всемирный день писателя; 8 марта – Международный женский день;

– Международный женский день; 9 марта – Международный день диджея;

– Международный день диджея; 11 марта – День землеустроителя;

– День землеустроителя; 14 марта – День защиты прав потребителей;

– День защиты прав потребителей; 15 марта – Всемирный день защиты прав потребителей;

– Всемирный день защиты прав потребителей; 19 марта – День работников ЖКХ и бытового обслуживания населения;

– День работников ЖКХ и бытового обслуживания населения; 21-27 марта – неделя солидарности с народами, борющимися против расизма и расовой дискриминации;

– неделя солидарности с народами, борющимися против расизма и расовой дискриминации; 21 марта – Всемирный день поэзии;

– Всемирный день поэзии; 22 марта – Всемирный день водных ресурсов, День таксиста;

– Всемирный день водных ресурсов, День таксиста; 23 марта – Всемирный метеорологический день;

– Всемирный метеорологический день; 24 марта – Всеукраинский день борьбы с заболеваемостью туберкулезом;

– Всеукраинский день борьбы с заболеваемостью туберкулезом; 25 марта – Международный день памяти жертв рабства и трансатлантической работорговли, День Службы безопасности Украины;

– Международный день памяти жертв рабства и трансатлантической работорговли, День Службы безопасности Украины; 26 марта – День Национальной гвардии;

– День Национальной гвардии; 27 марта – Международный день театра.

Праздники в апреле 2023 года

Календарь праздников на апрель 2023 / Фото: ТСН.ua

1 апреля – День смеха;

– День смеха; 2 апреля – День геолога;

– День геолога; 4 апреля – Международный день просвещения по вопросам минной опасности, Международный день Интернета, День вебмастера;

– Международный день просвещения по вопросам минной опасности, Международный день Интернета, День вебмастера; 7 апреля – Благовещение Пресвятой Богородицы, Всемирный день здоровья;

– Благовещение Пресвятой Богородицы, Всемирный день здоровья; 12 апреля – День работников ракетно-космической отрасли Украины, Всемирный день авиации и космонавтики;

– День работников ракетно-космической отрасли Украины, Всемирный день авиации и космонавтики; 15 апреля – День уголовного розыска, День окружающей среды;

– День уголовного розыска, День окружающей среды; 16 апреля – Пасха;

– Пасха; 17 апреля – День работников пожарной охраны Украины;

– День работников пожарной охраны Украины; 18 апреля – Международный день достопримечательностей и достопримечательностей, День памятников истории и культуры;

– Международный день достопримечательностей и достопримечательностей, День памятников истории и культуры; 23 апреля – Всемирный день книги и авторского права, Всеукраинский день психолога;

– Всемирный день книги и авторского права, Всеукраинский день психолога; 26 апреля – День профессиональных административных работников, Международный день памяти о Чернобыльской катастрофе;

– День профессиональных административных работников, Международный день памяти о Чернобыльской катастрофе; 29 апреля – Международный день танца, Международный день ветеринарного врача;

– Международный день танца, Международный день ветеринарного врача; 30 апреля – День пограничника.

Календарь праздников на май 2023 года

Календарь праздников на май 2023 / Фото: ТСН.ua

1 мая – День труда;

– День труда; 7 мая – День радио;

– День радио; 8 мая – День памяти и примирения в Украине;

– День памяти и примирения в Украине; 9 мая – День Победы над нацизмом во Второй мировой войне;

– День Победы над нацизмом во Второй мировой войне; 12 мая – Всемирный день медицинских сестер;

– Всемирный день медицинских сестер; 14 мая – День матери;

– День матери; 15 мая – Международный день семей;

– Международный день семей; 17 мая – Всемирный день электросвязи и информационного общества;

– Всемирный день электросвязи и информационного общества; 20 мая – День Европы, День науки, День банковских работников;

– День Европы, День науки, День банковских работников; 21 мая – День памяти жертв политических репрессий;

– День памяти жертв политических репрессий; 23 мая – День морской пехоты Украины;

– День морской пехоты Украины; 24 мая – День святых Мефодия и Кирилла, День славянской письменности и культуры;

– День святых Мефодия и Кирилла, День славянской письменности и культуры; 28 мая – День работников издательств, полиграфии и книгораспространения Украины;

– День работников издательств, полиграфии и книгораспространения Украины; 29 мая – Международный день миротворцев ООН;

– Международный день миротворцев ООН; 31 мая – Всемирный день без табака.

Праздники в июне 2023 года

Календарь праздников на июнь 2023 / Фото: ТСН.ua

1 июня – Международный день детей (День защиты детей);

– Международный день детей (День защиты детей); 4 июня – Троица;

– Троица; 6 июня – День журналиста в Украине;

– День журналиста в Украине; 18 июня – День отца, День медицинского работника;

– День отца, День медицинского работника; 25 июня – День таможенной службы Украины;

– День таможенной службы Украины; 27 июня – Международный день рыболовства;

– Международный день рыболовства; 28 июня – День Конституции Украины;

– День Конституции Украины; 28 июня – начинается Курбан-байрам.

Календарь праздников на июль 2023 года

Календарь праздников на июль 2023 / Фото: ТСН.ua

1 июля – День архитектуры Украины;

– День архитектуры Украины; 2 июля – Международный день спортивного журналиста, День налоговика Украины, День Военно-Морских Сил Украины, День войск ПВО Вооруженных Сил Украины;

– Международный день спортивного журналиста, День налоговика Украины, День Военно-Морских Сил Украины, День войск ПВО Вооруженных Сил Украины; 4 июля – День Национальной полиции Украины;

– День Национальной полиции Украины; 6 июля – Всемирный день поцелуя;

– Всемирный день поцелуя; 7 июля – Ивана Купала, Всемирный день шоколада;

– Ивана Купала, Всемирный день шоколада; 9 июля – День рыбака;

– День рыбака; 16 июля – День бухгалтера Украины, День работников металлургической и горнодобывающей промышленности;

– День бухгалтера Украины, День работников металлургической и горнодобывающей промышленности; 28 июля – День украинской государственности, День системного администратора, День PR-специалиста;

– День украинской государственности, День системного администратора, День PR-специалиста; 31 июля – День работника торговли.

Праздники в августе 2023 года

Календарь праздников на август 2023 / Фото: ТСН

1 августа – День инкассатора;

– День инкассатора; 2 августа – День аэромобильных войск;

– День аэромобильных войск; 6 августа – День Воздушных сил Вооруженных Сил Украины;

– День Воздушных сил Вооруженных Сил Украины; 8 августа – День войск связи Вооруженных Сил Украины;

– День войск связи Вооруженных Сил Украины; 9 августа – Международный день коренных народов мира;

– Международный день коренных народов мира; 12 августа – Международный день молодежи;

– Международный день молодежи; 13 августа – День строителя, День работников ветеринарной медицины;

– День строителя, День работников ветеринарной медицины; 14 августа – Медовый спас;

– Медовый спас; 15 августа – День археолога;

– День археолога; 19 августа – Яблочный спас;

– Яблочный спас; 23 августа – День Государственного Флага Украины;

– День Государственного Флага Украины; 24 августа – День Независимости Украины;

– День Независимости Украины; 27 августа – День авиации Украины, День шахтера;

– День авиации Украины, День шахтера; 29 августа – Ореховый, или Хлебный спас;

– Ореховый, или Хлебный спас; 31 августа – Всемирный день блоггера.

Календарь праздников на сентябрь 2023 года

Календарь праздников на сентябрь 2023 / Фото: ТСН.ua

1 сентября – День знаний;

– День знаний; 2 сентября – День нотариата;

– День нотариата; 3 сентября – День предпринимателя;

– День предпринимателя; 8 сентября – Международный день грамотности, Международный день солидарности журналистов;

– Международный день грамотности, Международный день солидарности журналистов; 9 сентября – Международный день красоты;

– Международный день красоты; 10 сентября – День украинского кино, День физкультуры и спорта, День танкиста;

– День украинского кино, День физкультуры и спорта, День танкиста; 13 сентября – День программиста;

– День программиста; 17 сентября – День спасателя Украины;

– День спасателя Украины; 20 сентября – День HR-менеджера;

– День HR-менеджера; 21 сентября – Международный день мира;

– Международный день мира; 22 сентября – Всемирный день без автомобиля;

– Всемирный день без автомобиля; 26 сентября – Всемирный день контрацепции;

– Всемирный день контрацепции; 27 сентября – Всемирный день туризма;

– Всемирный день туризма; 30 сентября – Всеукраинский день библиотек, День усыновления.

Праздники в октябре 2023 года

Календарь праздников на октябрь 2023 / Фото: ТСН.ua

1 октября – День работников образования, Международный день пожилых людей;

– День работников образования, Международный день пожилых людей; 2 октября – Международный день врача, Международный день архитектора;

– Международный день врача, Международный день архитектора; 4 октября – Всемирная неделя космоса, Всемирный день животных;

– Всемирная неделя космоса, Всемирный день животных; 8 октября – День юриста;

– День юриста; 10 октября – День работников стандартизации и метрологии в Украине;

– День работников стандартизации и метрологии в Украине; 14 октября – День защитников и защитниц Украины, Покрова, День казачества;

– День защитников и защитниц Украины, Покрова, День казачества; 16 октября – День Шефа, День работников пищевой промышленности;

– День Шефа, День работников пищевой промышленности; 30 октября – День автомобилиста;

– День автомобилиста; 31 октября – Хэллоуин.

Календарь праздников на ноябрь 2023 года

Календарь праздников на ноябрь 2023 / Фото: ТСН.ua

1 ноября – Международный день вегана;

– Международный день вегана; 3 ноября – День ракетных войск и артиллерии Украины;

– День ракетных войск и артиллерии Украины; 4 ноября – День железнодорожника;

– День железнодорожника; 9 ноября – День украинской письменности и языка;

– День украинской письменности и языка; 10 ноября – Международный день бухгалтера;

– Международный день бухгалтера; 16 ноября – День работников радио, телевидения и связи;

– День работников радио, телевидения и связи; 17 ноября – Международный день студентов;

– Международный день студентов; 19 ноября – Международный день мужчин;

– Международный день мужчин; 21 ноября – День Достоинства и Свободы, Всемирный день телевидения, День десантно-штурмовых войск ВСУ

– День Достоинства и Свободы, Всемирный день телевидения, День десантно-штурмовых войск ВСУ 24 ноября – Черная пятница

– Черная пятница 25 ноября – День памяти жертв Голодоморов

Праздники в декабре 2023 года

Календарь праздников на декабрь 2023 / Фото: ТСН.ua

1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом, День работников прокуратуры;

– Всемирный день борьбы со СПИДом, День работников прокуратуры; 3 декабря – Международный день людей с инвалидностью;

– Международный день людей с инвалидностью; 5 декабря – День работников статистики;

– День работников статистики; 6 декабря – День Вооруженных Сил Украины;

– День Вооруженных Сил Украины; 7 декабря – Международный день гражданской авиации, День местного самоуправления в Украине;

– Международный день гражданской авиации, День местного самоуправления в Украине; 9 декабря – Международный день борьбы с коррупцией;

– Международный день борьбы с коррупцией; 14 декабря – День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС;

– День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС; 19 декабря – День Святого Николая Чудотворца;

– День Святого Николая Чудотворца; 22 декабря – День энергетика, День дипломатической службы Украины;

– День энергетика, День дипломатической службы Украины; 24 декабря – День работников архивных учреждений Украины;

– День работников архивных учреждений Украины; 25 декабря – Рождество Христово (у верующих западного обряда);

– Рождество Христово (у верующих западного обряда); 28 декабря – Международный день кино.

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