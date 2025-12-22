- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 556
- Время на прочтение
- 2 мин
Календарь праздников и особых дней в Украине изменят: что известно
Зеленский анонсировал изменения в календаре праздников в Украине. Соответствующее поручение получили депутаты.
В Украине готовят предложения по определению новых и логических подходов к праздничным и особым дням нашего календаря. Этот аспект следует упорядочить.
Об этом написал президент Украины Владимир Зеленский.
Он отметил, что разговаривал с председателем Верховной Рады Украины Русланом Стефанчуком.
«Среди прочего я попросил Руслана вместе с депутатским корпусом, также вместе с членами правительства, с представителями гражданского общества подготовить предложения по определению новых и логических подходов к праздничным и особым дням нашего календаря», — говорит Зеленский.
По словам украинского лидера, все нужно привести в порядок.
«Бывают плохие календарные совпадения, и война внесла много таких изменений. Когда дни трагедий приходятся на дни профессиональных праздников. Или когда в один день с советских времен и первых лет независимости несколько совсем разных профессиональных дней. Все это следует упорядочить», — отмечает он.
Зеленский поблагодарил всех, кто будет помогать.
«Как настоящее Рождество было воспринято легко — на 25 декабря, так же другие даты должны быть справедливыми и корректными», — заключил Зеленский.
Ранее Зеленский отметил, что украинская делегация сегодня, 22 декабря, возвращается из США и будет докладывать о прогрессе на переговорах во Флориде. Базовый блок всех документов готов.
«Базовые. Есть некоторые вещи, к чему мы, наверное, не готовы. Есть вещи, уверены, на которые не готовы русские», — отметил Зеленский.
Он подчеркивает, что американская сторона еще будет работать с россиянами.