Календарь праздников и особых дней в Украине изменят: что известно

Зеленский / © Офис президента Украины

В Украине готовят предложения по определению новых и логических подходов к праздничным и особым дням нашего календаря. Этот аспект следует упорядочить.

Об этом написал президент Украины Владимир Зеленский.

Он отметил, что разговаривал с председателем Верховной Рады Украины Русланом Стефанчуком.

«Среди прочего я попросил Руслана вместе с депутатским корпусом, также вместе с членами правительства, с представителями гражданского общества подготовить предложения по определению новых и логических подходов к праздничным и особым дням нашего календаря», — говорит Зеленский.

По словам украинского лидера, все нужно привести в порядок.

«Бывают плохие календарные совпадения, и война внесла много таких изменений. Когда дни трагедий приходятся на дни профессиональных праздников. Или когда в один день с советских времен и первых лет независимости несколько совсем разных профессиональных дней. Все это следует упорядочить», — отмечает он.

Зеленский поблагодарил всех, кто будет помогать.

«Как настоящее Рождество было воспринято легко — на 25 декабря, так же другие даты должны быть справедливыми и корректными», — заключил Зеленский.

Ранее Зеленский отметил, что украинская делегация сегодня, 22 декабря, возвращается из США и будет докладывать о прогрессе на переговорах во Флориде. Базовый блок всех документов готов.

«Базовые. Есть некоторые вещи, к чему мы, наверное, не готовы. Есть вещи, уверены, на которые не готовы русские», — отметил Зеленский.

Он подчеркивает, что американская сторона еще будет работать с россиянами.