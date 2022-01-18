Календарь прививок: когда и от чего вакцинировать детей? / pixabay.com

Календарь прививок-2022: Минздрав рассказывает, когда и от чего вакцинировать детей

Календарь прививок-2022: Минздрав рассказывает, когда и от чего вакцинировать детей

Именно дети чаще всего болеют разнообразными опасными заболеваниями. И вакцинация является единственным действенным способом предотвратить распространение многих инфекционных заболеваний. Минздрав напоминает о необходимости вакцинировать своих детей и предлагает понятный календарь прививок, чтобы помочь родителям. Когда делать детям прививки — читайте в материале ТСН.ua.

Минздрав напоминает, что большинство инфекционных заболеваний достаточно опасны. Они могут привести к развитию различных осложнений, инвалидности, а в некоторых случаях даже стать причиной смерти. Чтобы защитить своего ребенка, не забывайте его своевременно вакцинировать.

Календарь прививок-2022: что о нем известно?

Календарь прививок от Минздрава Украины

Против большинства инфекций прививки нужно проводить ребенку до полутора лет. Это делается для того, чтобы у ребенка развился иммунитет к определенным болезням еще до того, как он станет активно контактировать со сверстниками. Чем чаще ребенок, которого не вакцинировали, общается со взрослыми и детьми, тем выше у него риск заболеть.

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Именно поэтому в Минздраве утвердили специальный прививочный календарь — документ с перечнем профилактических вакцинаций с оптимальным количеством доз и сроками их введения. Многие страны имеют свои собственные календари прививок, учитывающие экономические и эпидемиологические возможности.

В Украине в календарь прививок входит вакцинация против десяти основных инфекционных заболеваний:

гепатит B;

туберкулез;

корь;

паротит;

краснуха;

столбняк;

дифтерия;

полиомиелит;

коклюш;

ХИБ-инфекция (гемофильная инфекция типа b).

Государство закупает эти вакцины за собственные средства. Поэтому вы можете вакцинироваться бесплатно у семейного врача или педиатра, если заболевание входит в календарь прививок. Все вакцины являются качественными, безопасными и эффективными.

Календарь прививок: когда и от чего делать?

Календарь прививок: когда делать? / pixabay.com

Гепатит B

В первые же сутки жизни ребенок получает первую дозу прививки от гепатита В. Вторую дозу можно получить на 2-й месяц после рождения. А третью (последнюю) в полугодовом возрасте.

Туберкулез

Рекомендуется делать прививки в период между 3-м и 5-м днем ​​жизни.

Краснуха, паротит, корь

Первую дозу ребенок получает на 12-й день жизни. А вторую (и последнюю) в 6-летнем возрасте.

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Столбняк, дифтерия

Первая прививка делается на 2-й месяц после рождения. Вторая – на 4-м месяце, а третья – на 6-м. Четвертая доза запланирована на 18 месяц жизни, а пятая – на 6 лет. Последняя шестая доза делается в 16 лет.

Коклюш

Минздрав рекомендует для защиты ребенка делать 4 дозы прививки от этой болезни. Первую на втором месяце после рождения, вторую – на четвертом, третью – на шестом. Последняя четвертая делается в 18 месяцев.

Полиомиелит

Нужно сделать шесть доз прививки, чтобы защититься от этой болезни. Первая запланирована на второй месяц жизни, вторая – на четвертый, третья – на шестой месяц. Четвертую делают на 18-м месяце, пятую – в 6 лет. Последнюю планируют на 14 лет.

ХИБ-инфекция

Первую прививку делают на втором месяце с даты рождения. Вторая запланирована на 4-м месяце, а третья – на 12-месячный возраст.

Что делать, если вы пропустили вакцинацию в календаре прививок?

Что делать, если пропустили дозу вакцины? / pixabay.com

Прежде всего, не паникуйте. Это совсем не значит, что вам придется начинать серию прививок с самого начала. Но постарайтесь наверстать пропущенные дозы как можно скорее. Для этого следует обратиться к педиатру или семейному врачу.

Также в календаре прививок есть определенные заболевания, против которых следует вакцинироваться во взрослом возрасте, если вы не сделали это в детстве.

От кори, краснухи и паротита следует получить прививку в том случае, если нет медицинских данных об иммунизации. Проверить наличие иммунизации против этих болезней можно с помощью лабораторных анализов. Невакцинированные взрослые должны получить хотя бы одну дозу вакцины, но для эффективного результата лучше две (вторую через месяц после первой).

От гепатита В взрослые, которые не были вакцинированы в детстве, должны за собственные средства приобрести дозы для прививки. При необходимости семейный врач проведет обследование и лабораторные исследования. Схему прививки в этом случае подбирает врач.