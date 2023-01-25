Календарь прививок 2023 года: от чего и когда это нужно делать в Украине

Какой календарь прививок на 2023 год был утвержден Минздравом в Украине — читайте в материале ТСН.ua.
Календарь прививок — от чего нужно обязательно прививаться
На данный момент в Украине обязательными остаются прививки от десяти серьезных болезней:
- корь;
- коклюш;
- краснуха;
- полиомиелит;
- столбняк;
- туберкулез;
- гепатит В;
- дифтерия;
- гемофильная инфекция;
- эпидемический паротит.
Вакцины, необходимые для иммунизации населения, закупаются за средства, выделенные из государственного бюджета. Их передают в регионы. Поэтому прививки производятся бесплатно.
Календарь прививок на 2023 год
Согласно календарю прививок, в 2023 году будет такой график:
В каждой стране разработан собственный календарь прививок. В Украине он является официальным документом, утверждаемым Министерством здравоохранения. Утвержден кадендарь прививок приказом Минздрава № 947, который вступил в силу 18 апреля 2018 года.