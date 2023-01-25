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Календарь прививок 2023 года: от чего и когда это нужно делать в Украине

Автор
Татьяна МележикТатьяна Мележик
Дата публикации
Просмотры
795
Время на прочтение
1 мин
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Календарь прививок 2023 года: от чего и когда это нужно делать в Украине

Календарь прививок 2023 года в Украине / Фото: Pexels

Какой календарь прививок на 2023 год был утвержден Минздравом в Украине — читайте в материале ТСН.ua.

Календарь прививок — от чего нужно обязательно прививаться

На данный момент в Украине обязательными остаются прививки от десяти серьезных болезней:

  • корь;
  • коклюш;
  • краснуха;
  • полиомиелит;
  • столбняк;
  • туберкулез;
  • гепатит В;
  • дифтерия;
  • гемофильная инфекция;
  • эпидемический паротит.

Вакцины, необходимые для иммунизации населения, закупаются за средства, выделенные из государственного бюджета. Их передают в регионы. Поэтому прививки производятся бесплатно.

Календарь прививок на 2023 год

Согласно календарю прививок, в 2023 году будет такой график:

Календарь прививок в Украине на 2023 год / © facebook.com
Календарь прививок в Украине на 2023 год / Фото: facebook.com

В каждой стране разработан собственный календарь прививок. В Украине он является официальным документом, утверждаемым Министерством здравоохранения. Утвержден кадендарь прививок приказом Минздрава № 947, который вступил в силу 18 апреля 2018 года.

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Дата публикации
Просмотры
795
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