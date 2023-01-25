Календарь прививок 2023 года: от чего и когда это нужно делать в Украине

Какой календарь прививок на 2023 год был утвержден Минздравом в Украине — читайте в материале ТСН.ua.

Календарь прививок — от чего нужно обязательно прививаться

На данный момент в Украине обязательными остаются прививки от десяти серьезных болезней:

корь;

коклюш;

краснуха;

полиомиелит;

столбняк;

туберкулез;

гепатит В;

дифтерия;

гемофильная инфекция;

эпидемический паротит.

Вакцины, необходимые для иммунизации населения, закупаются за средства, выделенные из государственного бюджета. Их передают в регионы. Поэтому прививки производятся бесплатно.

Календарь прививок на 2023 год

Согласно календарю прививок, в 2023 году будет такой график:

Календарь прививок в Украине на 2023 год / Фото: facebook.com

В каждой стране разработан собственный календарь прививок. В Украине он является официальным документом, утверждаемым Министерством здравоохранения. Утвержден кадендарь прививок приказом Минздрава № 947, который вступил в силу 18 апреля 2018 года.