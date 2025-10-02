Календарь школьных каникул: когда будут отдыхать дети

30 июня— предельная дата завершения учебного года / © ТСН

Реклама

Учебный год, начавшийся 1 сентября 2025 года, продлится до 30 июня 2026 года. Даты каникул могут смещаться, если этого потребуют обстоятельства.

Следует напомнить, что согласно законодательству общая продолжительность каникул в течение учебного года не может быть менее 30 дней. Поэтому школы обязаны учитывать эту норму при составлении учебного плана.

Ориентировочный календарь каникул 2025-2026 учебного года:

осенние: 27 октября — 2 ноября 2025 года

зимние: 27 декабря 2025 — 11 января 2026 (некоторые школы будут отдыхать до 18 января)

весенние: 23 — 29 марта 2026 года

летние: с 1 июня до начала нового учебного года

В то же время, даты могут корректироваться. На изменения могут повлиять эпидемиологическая ситуация, карантинные ограничения или вопросы безопасности. В таких случаях решение принимается местными органами управления образованием.

Реклама

Ранее сообщалось, что государственные и коммунальные учебные заведения не имеют права требовать от родителей обязательных благотворительных взносов. Конституция Украины гарантирует бесплатное полное общее среднее образование. Школы не могут отказать ребенку в зачислении или травить его или родителей из-за неуплаты.