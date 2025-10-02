ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Украина
380
1 мин

Календарь школьных каникул: когда будут отдыхать дети

С 1 сентября в Украине стартовал учебный год в течение которого учащиеся школ четырежды уйдут на каникулы.

Вера Хмельницкая
30 июня - предельная дата завершения учебного года

30 июня— предельная дата завершения учебного года / © ТСН

Учебный год, начавшийся 1 сентября 2025 года, продлится до 30 июня 2026 года. Даты каникул могут смещаться, если этого потребуют обстоятельства.

Следует напомнить, что согласно законодательству общая продолжительность каникул в течение учебного года не может быть менее 30 дней. Поэтому школы обязаны учитывать эту норму при составлении учебного плана.

Ориентировочный календарь каникул 2025-2026 учебного года:

  • осенние: 27 октября — 2 ноября 2025 года

  • зимние: 27 декабря 2025 — 11 января 2026 (некоторые школы будут отдыхать до 18 января)

  • весенние: 23 — 29 марта 2026 года

  • летние: с 1 июня до начала нового учебного года

В то же время, даты могут корректироваться. На изменения могут повлиять эпидемиологическая ситуация, карантинные ограничения или вопросы безопасности. В таких случаях решение принимается местными органами управления образованием.

Ранее сообщалось, что государственные и коммунальные учебные заведения не имеют права требовать от родителей обязательных благотворительных взносов. Конституция Украины гарантирует бесплатное полное общее среднее образование. Школы не могут отказать ребенку в зачислении или травить его или родителей из-за неуплаты.

