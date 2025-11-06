- Дата публикации
Календарь зимних каникул: когда будут отдыхать школьники
Точные даты могут отличаться, поскольку каждая школа имеет право самостоятельно корректировать график каникул.
С 1 сентября в Украине стартовал учебный год в течение которого учащиеся школ четырежды уйдут на каникулы.
Зимние каникулы 2025-2026 учебного года в Украине будут ориентировочно продолжаться с 27 декабря 2025 года до 11 января 2026 года.
График каникул окончательно утверждает педагогический совет каждой школы. Также она определяет продолжительность учебного года и формы организации занятий (очная, смешанная или дистанционная).
В то же время на даты и продолжительность каникул могут влиять ситуация безопасности в регионе и эпидемиологические условия. В школах с очным обучением возможны временные закрытия заведений или отдельных классов на карантин, что может изменить график отдыха учащихся.
Ориентировочный календарь каникул 2025-2026 учебного года:
осенние: 27 октября — 2 ноября 2025 года
зимние: 27 декабря 2025 — 11 января 2026 (некоторые школы будут отдыхать до 18 января)
весенние: 23 — 29 марта 2026 года
летние: с 1 июня до начала нового учебного года
Ранее сообщалось, что государственные и коммунальные учебные заведения не имеют права требовать от родителей обязательных благотворительных взносов. Конституция Украины гарантирует бесплатное полное общее среднее образование. Школы не могут отказать ребенку в зачислении или травить его или родителей из-за неуплаты.