Календарь зимних каникул: когда будут отдыхать школьники

С 1 сентября в Украине стартовал учебный год в течение которого учащиеся школ четырежды уйдут на каникулы.

Зимние каникулы 2025-2026 учебного года в Украине будут ориентировочно продолжаться с 27 декабря 2025 года до 11 января 2026 года.

График каникул окончательно утверждает педагогический совет каждой школы. Также она определяет продолжительность учебного года и формы организации занятий (очная, смешанная или дистанционная).

В то же время на даты и продолжительность каникул могут влиять ситуация безопасности в регионе и эпидемиологические условия. В школах с очным обучением возможны временные закрытия заведений или отдельных классов на карантин, что может изменить график отдыха учащихся.

Ориентировочный календарь каникул 2025-2026 учебного года:

осенние: 27 октября — 2 ноября 2025 года

зимние: 27 декабря 2025 — 11 января 2026 (некоторые школы будут отдыхать до 18 января)

весенние: 23 — 29 марта 2026 года

летние: с 1 июня до начала нового учебного года

Ранее сообщалось, что государственные и коммунальные учебные заведения не имеют права требовать от родителей обязательных благотворительных взносов. Конституция Украины гарантирует бесплатное полное общее среднее образование. Школы не могут отказать ребенку в зачислении или травить его или родителей из-за неуплаты.