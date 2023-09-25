"Калибры", "Ониксы" и "Шахеды": оккупанты совершили массированную атаку на Одессу

Захватчики атаковали город с моря и суши.

Ночью 25 сентября российские захватчики совершили масштабную атаку на Одессу.

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Об этом информируют Воздушные силы в Telegram.

В сообщении указывается, что российские оккупанты атаковали город сразу тремя видами оружия. Захватчики запустили ракеты "Калибр", "Оникс", а также иранские ударные БПЛА Shahed.

"Одесса — в вашем направлении шахеды, оникси и калибры!!!" – говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога из-за запуска крылатых ракет российскими захватчиками.

Кроме того, мы ранее информировали, что вечером 24 сентября во временно оккупированном Севастополе раздались взрывы.

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