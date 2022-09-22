"Калина", "Пташка", "Орест", "Волына": что известно об освобожденных защитниках "Азовстали"

Освобожденные защитники "Азовстали", ставшие известными на весь мир, наконец-то находятся в безопасности.

Украина вернула из российского плена 215 защитников, среди них 108 – бойцы полка "Азов". В частности, освободили Святослава Паламара (позывной "Калина"), Дмитрия Казацкого ("Орест"), Сергея Волынского ("Волына"), Екатерину Полищук ("Пташка"), Дениса Прокопенко ("Редис"), Михаила Дианова ("Мишаня").

ТСН.ua собрал, что известно о Героях.

Святослав "Калина" Пономарь

Среди освобожденных из плена — заместитель командира полка "Азов" 39-летний Святослав Паламарь, "Калина". Он с первых дней полномасштабного вторжения участвовал в обороне Мариуполя. Вместе с собратьями из полка был в осаде на "Азовстали", а затем попал в плен.

Скриншот с видео

Дмитрий Казацкий — "Орест"

Дмитрий "Орест" Казацкий – 26-летний фотограф и защитник, пресс-офицер полка "Азов". В 2014 году (ему было 18 лет) он бросил обучение в одном из польских университетов и уехал на Майдан. После Революции Достоинства вступил в ряды Национальной Гвардии Украины, затем присоединился к полку "Азов".

Его серия фотографий раненых с завода "Азовсталь" облетела весь мир. Летом 2022 года "Орест" получил специальную награду польского конкурса Grand Press Photo 2022.

Фото из открытых источников

Сергей Волынский — "Волына"

Под командованием 30-летнего Сергея Волынского "Волыны" бригада "морпехов" в Мариуполе успешно соединилась с полком "Азов" и продолжила оборону города. Сергей – командир 36-й отдельной бригады морской пехоты.

Имеет награду "За участие в антитеррористической операции", медаль "За военную службу Украины", орден "За мужество" ІІІ степени и орден Богдана Хмельницкого ІІІ степени.

Фото: Фото из открытых источников

Екатерина "Пташка" Полищук

Освобожденная из плена "Пташка" — 21-летний парамедик медицинского батальона "Госпитальеры". После полномасштабного вторжения девушка приехала в госпиталь в Мариуполе, чтобы спасать людей. После того, как госпиталь разбомбили, вместе с другими медиками попала на "Азовсталь".

Стала известна также благодаря исполнению украинских патриотических песен в подвалах завода.

Фото: страница Екатерины Полищук в Instagram

Денис "Редис" Прокопенко

Денис Прокопенко, позывной "Редис" — подполковник Национальной гвардии Украины, командир полка "Азов". В марте 2022 года Денис получил звание Героя Украины. В то время военный был "голосом "Азовстали", вдохновлявшим собратьев.

Фото из открытых источников

Михаил Дианов — "Мишаня"

Михаил – старший сержант 36-й бригады из Тернопольщины, также участник героической обороны Мариуполя. Его фото с металлической конструкцией на руке облетело весь мир. Кавалер ордена "За мужество" III степени. С 2015 года является участником российско-украинской войны.

Фото: Facebook/пресc-служба полка "Азов"

Напомним, Украина и Россия 21 сентября провели масштабный обмен пленными. Из российского плена были освобождены 215 человек, среди которых 108 бойцов "Азова" и 10 иностранных добровольцев. В ответ Украина освободила 55 оккупантов и кума Владимира Путина Виктора Медведчука.

Где сейчас освобожденные защитники "Азовстали": оперативные подробности от разведки

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