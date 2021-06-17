"Калькулятор жизни": в Украине появился сайт, на котором можно вычислить продолжительность своего века

Пользователю нужно заполнить в таблице информацию о себе, после чего перед ним высветится предполагаемая продолжительность жизни.

В Украине разработали "Калькулятор жизни", который высчитывает сколько лет проживет человек в контексте его состояния здоровья и окружающей среды.

Соответствующее разработку представили в Центре общественного здоровья.

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"Калькулятор жизни" анализирует ряд факторов, например, привычки, пищевое поведение, хронические заболевания, физическую активность. И оценивает, как они влияют на долголетие. Он показывает то, насколько положительные изменения увеличивают продолжительность жизни ", — рассказали в пресс-служб Центра общественного здоровья.

Там также отметили, что курение, чрезмерное употребление алкоголя и другие вредные привычки на 60% уменьшают возможность дожить до глубокой старости.

На странице "Калькулятора" пользователю предлагают заполнить информацию о себе в трех разделах. Помимо прочего необходимо указать свой возраст, отношение ко вредным привычкам, а также время, затраченное на спорт. Примечательно, что один из вопросов касается того, болел ли пользователь коронавирусной инфекцией с тяжелыми осложнениями. После чего перед респондентом высвечивается ожидаемая продолжительность жизни.

"Калькулятор жизни" был разработан в рамках проекта международной технической помощи "Оказание поддержки Центра общественного здоровья МОЗ Украины для укрепления и развития способности системы здравоохранения для осуществления лучшего мониторинга, эпидемиологического надзора, реагирования на вспышки заболевания и их профилактику", — добавили в Центре общественного здоровья.

Напомним, что в МОЗ обнародовали перечень вакцин, после прививки которыми можно въезжать в Украину без самоизоляции.

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