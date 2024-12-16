Каллас ответила, возможна ли сейчас миротворческая миссия в Украине

Россияне не отказались от террора и узурпаторства.
Для того, чтобы говорить о миротворцах ЕС в Украине, сначала нужно достичь мира. РФ пока на это не настроена.
Об этом заявила высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Кая Каллас на заседании министров иностранных дел стран ЕС, пишет "Европейская правда".
"Сначала нужен мир, прежде чем посылать миротворцев. Но Россия не хочет мира. Это ясно", — констатировала она.
Каллас упомянула интервью главы МИД РФ Сергея Лаврова Такеру Карлсону, из которого становится понятно, что Россия не отказалась от своих целей.
"Мы не можем это обсуждать", – отметила представитель ЕС.
Ранее Каллас заявила, что появление иностранных войск в Украине нельзя исключать. В частности, Европа может сыграть свою роль в этом.
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