Каллас ответила, возможна ли сейчас миротворческая миссия в Украине

Россияне не отказались от террора и узурпаторства.

Для того, чтобы говорить о миротворцах ЕС в Украине, сначала нужно достичь мира. РФ пока на это не настроена.

Об этом заявила высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Кая Каллас на заседании министров иностранных дел стран ЕС, пишет "Европейская правда".

"Сначала нужен мир, прежде чем посылать миротворцев. Но Россия не хочет мира. Это ясно", — констатировала она.

Каллас упомянула интервью главы МИД РФ Сергея Лаврова Такеру Карлсону, из которого становится понятно, что Россия не отказалась от своих целей.

"Мы не можем это обсуждать", – отметила представитель ЕС.

Ранее Каллас заявила, что появление иностранных войск в Украине нельзя исключать. В частности, Европа может сыграть свою роль в этом.

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