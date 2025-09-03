Калуш в дыму, в воздухе обнаружили повышенный уровень формальдегида: есть ли опасность

Калуш. Фото: Информатор Калуш

Реклама

Дополнено новыми материалами

После атаки РФ в Калуше на Прикарпатье зафиксировано ухудшение состояния атмосферного воздуха. В городе обнаружен повышенный уровень формальдегида.

Об этом сообщил мэр Калуша Андрей Найд.

"После ночных обстрелов в городе Калуш наблюдается повышенный уровень формальдегида в атмосферном воздухе", - подчеркнул городской голова.

Реклама

Информацию также подтвердил Калушский районный отдел областного центра по контролю и профилактике болезней Минздрава. Местные службы продолжают проверять качество атмосферного воздуха в разных районах города.

Местный Телеграмм-канал Ивано-Франковск 24/7 опубликовал видео , на котором видно, как небо над Калушем затянуто дымом после ночного обстрела. Черное облако не рассеивается целый день.

Дата публикации 15:08, 03.09.25 Количество просмотров 3 Калуш в дыму после атаки РФ

Специалисты отметили необходимость соблюдать ряд правил, чтобы уменьшить негативное влияние вредных веществ:

закрывать окна и двери в помещениях;

ограничить пребывание на улице;

пить достаточное количество воды;

использовать воздухоочиститель;

проводить частую влажную уборку в квартире;

после нахождения на улице мыть открытые участки кожи (руки и лицо).

Опасность формальдегида

Реклама

Формальдегид – токсичный газ с резким запахом. Канцероген. Он вызывает раздражение глаз, горла, кожи, а также проблемы с дыханием. Длительное воздействие опасно для здоровья.

Напомним, этой ночью армия РФ нанесла комбинированный удар по Ивано-Франковской области. Целью россиян стал объект инфраструктуры. Возник сильный пожар в складских помещениях на трех очагах общей площадью около 9000 кв.м.

Ночью взрывы прогремели в Калуше. Утром стало известно, что в городе ухудшилось качество воздуха. Поэтому приостановлено обучение в школах и посещение детсадов. Кроме того, в городе есть некоторые незначительные повреждения жилых домов.