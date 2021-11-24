Камень-рекордсмен: на Волыни нашли янтарь весом почти два килограмма

Камень-рекордсмен: на Волыни нашли янтарь весом почти два килограмма

Камень – самый большой из нашедших легально.

На Волыни нашли глыбу янтаря, вес которой почти два килограмма.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 24 ноября.

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В Украине – это самый большой добытый легально солнечный камень. Вырыли его работники коммунального предприятия. Грыла сначала имела вес более двух килограммов, однако от нее отслоились два небольших куска.

Оценить камень сложно, говорят специалисты. Поскольку янтарь такого размера считается эксклюзивным. Пока его не будут продавать. "Такой камешек очень трудно оценить. Он подпадает под эксклюзивные камни. Оценку проводит Государственный геммологический центр Министерства финансов", — говорит директор КП "Волыньприродресурс" Анатолий Капустюк.

Камень-рекордсмен готовят к эксклюзивной выставке в Луцке. Уже через полгода его пустят с молотка на аукционе.

Как сообщалось, янтарь на тридцать миллионов гривен изъяла СБУ у группировки, которая по данным следствия, переправляла солнечный камень в страны Ближнего востока и Азию. Во время обысков было изъято более полутора тонн камней, в том числе крупных фракций, готовых ювелирных изделий, станков для обработки янтаря и черновой бухгалтерии.

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